Causa Hotesur-Los Sauces: pese a las pericias pendientes, analizan fijar fecha para el juicio contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó revisar el pedido del fiscal Diego Velasco para fijar fecha de juicio en la causa Hotesur-Los Sauces, donde están acusados Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López por presuntas maniobras de lavado vinculadas a alquileres de hoteles e inmuebles (NA)

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó este jueves tratar el planteo del fiscal general Diego Velasco, quien reclama que se fije la fecha de inicio del juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces, donde están acusados Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. La decisión, adoptada mientras aún restan finalizar pericias contables en el expediente, permitirá al máximo tribunal penal del país definir si el proceso puede dar comienzo al debate sin aguardar la conclusión de esos informes.

La decisión fue tomada por la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Angela Ledesma. El fallo respondió a un recurso de queja del representante del Ministerio Público, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 5 -integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni- rechazara fijar una fecha de juicio porque todavía quedaban medidas de prueba pendientes, según el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación.

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En la resolución que aceptó acoger la presentación fiscal, los camaristas indicaron: “en la medida en que la queja interpuesta reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación previstos en los arts. 463 y 477 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), corresponde autorizar la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Sala, sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto”.

Cristina Fernández de Kirchner, junto a Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, figura entre los imputados de la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de contratos hoteleros e inmobiliarios (REUTERS/Martin Cossarini)

El planteo del fiscal Velasco se apoyó en la premisa de que la demora en definir un cronograma de audiencias “genera perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior y, por lo tanto, requiere tutela judicial inmediata”. Según su argumento principal, la instrucción suplementaria ya está en una etapa avanzada y las pruebas que restan pueden ser incorporadas durante las audiencias del juicio. El centro de la controversia radica entonces en si el proceso puede avanzar con algunas pericias pendientes o si es necesario contar con todos los informes antes de concretar una fecha específica de inicio.

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Las pericias contables que aún restan finalizar se centran en el análisis de la firma Los Sauces, cuyo informe está todavía en elaboración, y en la comparación de los valores de alquileres declarados con las tasaciones oficiales de los inmuebles involucrados. Una pericia sobre Hotesur ya fue entregada e incorporada a las actuaciones del caso.

En cuanto al trasfondo de la investigación, la causa Hotesur-Los Sauces, iniciada en 2014, procura esclarecer posibles maniobras de lavado de dinero, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito. Según la acusación, las empresas Hotesur y Los Sauces, administradas por la familia Kirchner, habrían simulado alquileres para canalizar fondos provenientes de la obra pública. Entre los procesados también figuran Fabián De Sousa y el ex contador Víctor Manzanares. El objetivo es determinar si los pagos realizados por empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López constituyeron una pantalla para transferir dinero de la obra pública a la entonces familia presidencial bajo la apariencia de contratos inmobiliarios.

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Fabián De Sousa y Cristóbal López, imputados junto a Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas

Con todo, el expediente atravesó distintas etapas procesales. En 2021, el TOF 5 porteño dictó el sobreseimiento de los imputados por mayoría al considerar que las transferencias investigadas eran de origen lícito. Posteriormente, la Corte Suprema revirtió esa decisión en 2024 y dispuso la reapertura de la investigación, lo que derivó en una nueva etapa de instrucción suplementaria y la realización de otras pericias.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal N° 5 porteño convocó a las partes a una audiencia preliminar para el 4 de septiembre de este año. Ese encuentro tiene como objetivo organizar la prueba, definir el tiempo y la frecuencia de las audiencias y evitar dilaciones procesales, en línea con la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal. Una vez cumplido ese paso, el tribunal quedaría habilitado para fijar la fecha definitiva de inicio del juicio oral, condicionado a la resolución de los planteos procesales aún pendientes.

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En esa línea, la Sala I pasará a evaluar el fondo del recurso elevado por el fiscal Velasco para determinar la necesidad o no de aguardar las conclusiones de las pericias para avanzar a la próxima fase del proceso.