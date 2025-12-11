Allanaron un galpón en Turdera y acusan a la empresa Sur Finanzas de esconder pruebas: qué encontraron

La Policía Federal llevó adelante el operativo en Turdera

La Justicia allanó un galpón en la localidad bonaerense de Turdera y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa Sur Finanzas. También un CPU, cajeros automáticos, cajas fuertes de dimensiones y de seguridad más pequeñas.

Llamado de un vecino

El hallazgo ocurrió luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

La fiscal comunicó la información recibida al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar ordenó el allanamiento.

El hombre que llamó a la fiscal dijo ser un comerciante de 72 años, de la zona de Turdera y le contó que hace unos 20 o 25 días vió por la tarde las camionetas que “hacían una mudanza”.

Contó que observó cómo ingresaban cajas al galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, “al lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera”, detalló, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

“Trajeron un montón de cajas” y además hicieron varios viajes en esa misma tarde, narró.

Al hombre le llamó la atención que los vehículos iban y venían muy rápido y precisó que camionetas serían marca Toyota SW4.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas

“Era evidente que cambiaban cosas de lugar” dijo en la llamada porque, incluso, no levantaron la persiana del galpón sino que entraban por una puerta existente al costado.

El hallazgo

Con base en esa información, la fiscalía le solicitó al juez Armella que constate el domicilio y en caso de que coincida con la descripción dada por el informante, autorice el allanamiento.

El magistrado ordenó el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.

Al llegar al lugar encontraron una de las camionetas y una mujer que cargaba cajas: se trataba de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sanchez.

El llamado de un vecino alertó sobre movimientos extraños en el lugar

En el vehículo había documentación y 5 celulares escondidos debajo del asiento, precisaron las fuentes.

La policía ingresó al lugar y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa. El procedimiento continuaba para inventariar todo lo encontrado.

Qué se investiga

Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco esta semana se ordenaron 33 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

En el caso Sur Finanzas se encontró evidencia que habría sido llevada a un galpón hace 20 días

También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.