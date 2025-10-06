Judiciales

Apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó el pedido del ex presidente de la Nación. No obstante, convalidó todo lo actuado por el magistrado

Iago Vieyra

Por Iago Vieyra

Guardar
El juez Julián Ercolini fue
El juez Julián Ercolini fue separado de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal apartó este lunes al juez federal Julián Ercolini de la causa por violencia de género que inició Fabiola Yáñez contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, quien había alegado tener una relación cercana al magistrado, primero como amigos y actualmente enemistados.

La separación del juez que llevó adelante el caso que está a punto de ser elevado a juicio abre una oportunidad para la defensa del ex jefe de Estado, que se prepara para pedir la nulidad de toda la causa.

No obstante, la Casación se adelantó a esa controversia y advirtió que Ercolini debe abandonar el expediente “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. El máximo tribunal penal ratificó así la vigencia de las medidas de prueba adoptadas y la etapa a la que llegó la causa.

Ahora la Sala II de la Cámara Federal porteña debe sortear un nuevo juez para que continúe con el expediente.

La recusación

Alberto Fernández intentó apartar al juez Julián Ercolini desde el inicio de la investigación, al entender que para esta causa no es juez imparcial.

El expresidente argentino Alberto Fernández
El expresidente argentino Alberto Fernández en Comodoro Py (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

El 11 de diciembre de 2024, el magistrado rechazó excusarse porque “no existían hechos concretos y objetivables para dudar de su imparcialidad”. Posteriormente, el 26 del mismo mes, la Sala II de la Cámara Federal también rechazó la recusación. El planteo volvió a ser analizado por los mismos jueces en mayo de este año, y mantuvieron su postura.

La defensa del expresidente argumentó que existía una relación de amistad y posterior enemistad entre Fernández y Ercolini, y señalaron puntualmente la denuncia que hizo el entonces jefe de Estado contra el titular del Juzgado Federal N° 10 -entre otros funcionarios- por el viaje a Lago Escondido.

Así el caso llegó a manos de la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro W. Slokar.

En un fallo unánime, al que tuvo acceso Infobae, los magistrados entendieron que Alberto Fernández expuso “determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto”, que no habían sido analizados previamente por la Cámara Federal.

Esto ocurrió durante una audiencia de la que participó Fernández junto a su abogada Silvina Carreira, y que contó con la presencia de Mauricio D’Alessandro, representante legal de Fabiola Yáñez. Ese mismo día la ex primera dama regresó al país por primera vez desde el cambio de mandato, cuando se mudó a España.

Los jueces encontraron que estos nuevos argumentos del acusado otorgaron “sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.

Y consideraron oportuno correr de la causa a Ercolini “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”.

La acusación contra Alberto Fernández

Fotografía de archivo del 26
Fotografía de archivo del 26 de junio de 2023 del entonces presidente de Argentina, Alberto Fernández (i), junto a su esposa, Fabiola Yáñez (d), durante una visita oficial a Brasilia (Brasil). EFE/Andre Borges

El juez que reciba la causa tendrá por delante solo el trámite de elevación del caso a juicio. El fiscal federal Ramiro González dio por terminada la investigación y le imputó al expresidente los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Según plasmó el fiscal en su dictamen, Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

Los golpes que se dieron por probados en la investigación, en tanto, habrían ocurrido en la noche del 21 de junio de 2021 (golpe en el ojo derecho) y el 12 de agosto de 2021 o pocos días antes (lastimaduras en el brazo y una patada en el vientre).

El delito de amenazas coactivas corresponde a que el ex jefe de Estado habría presionado a la víctima para que no haga la denuncia a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.

Temas Relacionados

Fabiola YáñezAlberto FernándezViolencia de géneroJuez Julián ErcoliniCámara Federal de Casación Penalúltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia espera una definición sobre Fred Machado para analizar si avanza contra Espert

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi no tendría previsto citar al diputado en la investigación sobre presunto financiamiento ilícito en su campaña hasta tanto no se resuelva la situación del empresario investigado en EEUU por su lazos con el narcotráfico

La Justicia espera una definición

El Gobierno denunció al hombre que atacó y lanzó insultos antisemitas contra una influencer en Palermo

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra un vecino señalado por arrojar “un fierro” a una influencer de 30 años y a su bebé de ocho meses mientras les gritaba insultos antisemitas. El escrito calificó el hecho como tentativa de homicidio y discriminación por odio religioso

El Gobierno denunció al hombre

Por qué no irán a juicio los directivos de Techint acusados de pagar coimas en el caso de los cuadernos

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta fueron acusados de entregar pagos al kirchnerismo para que evite la expropiación de una de sus empresas en Venezuela. Paolo Rocca fue procesado por Bonadio y luego sobreseído. Las idas y vueltas del caso

Por qué no irán a

Salta: envían a juicio a un hombre acusado de captar jóvenes con falsas ofertas laborales y someterlos a explotación

La Cámara Federal salteña dispuso que un hombre de 51 años sea juzgado por presunta trata de personas y coacciones, tras denuncias de jóvenes de Tucumán, Salta y Jujuy que relataron abusos, amenazas y engaños laborales

Salta: envían a juicio a

Los viajes con “bolsos” y “paquetes con dinero” entre el Grupo Techint y el departamento de los Kirchner que figuran en los cuadernos de las coimas

En su cuaderno de 2008, el chofer Oscar Centeno marcó nueve visitas de Roberto Baratta al holding siderúrgico comandado por Paolo Rocca. Sin embargo, la empresa no está entre los acusadas del juicio que comenzará este 6 de noviembre

Los viajes con “bolsos” y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los negocios del nigeriano sospechado

Los negocios del nigeriano sospechado de financiar el terrorismo en África con una megaestafa en Argentina

El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza por un conflicto con Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Costantini se quedó con el terreno donde se ubica uno de los importantes shoppings de Palermo y anticipó qué va a construir

El Gobierno vendió en tres días casi la mitad de las divisas que compró con la baja de retenciones para frenar el dólar

INFOBAE AMÉRICA
Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

Los militares ucranianos que resisten la ofensiva rusa: “El que tenga mejores drones va a ganar esta guerra”

La velocidad en el acceso al capital, prioridad para los nuevos traders en Latinoamérica, según experta

Ucrania denunció que hay miles de componentes occidentales en los drones y misiles que utiliza Rusia

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

TELESHOW
El esperado reencuentro de Marley

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”

Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y estallaron las críticas: “Para todas que están preocupadísimas”

¿Fede Bal con nuevo romance?: “Yo mentí mucho en mis parejas y estoy cambiando”