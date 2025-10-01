Judiciales

Fabiola Yañez volvió a la Argentina y se define la elevación a juicio de Alberto Fernández por violencia de género

El ex jefe de Estado insistió ante la Cámara Federal de Casación Penal con su reclamo para recusar al juez Julián Ercolini. Cruces entre las partes, el Juzgado y el Ministerio de Seguridad por la custodia del hijo de la ex pareja presidencial

Iago Vieyra

Por Iago Vieyra

Guardar
Fabiola Yañez
Fabiola Yañez

Sin previo aviso, la ex primera dama Fabiola Yañez aterrizó el martes por la tarde en la Argentina. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, su abogada Mariana Gallego avisó a la Justicia mientras el avión ya estaba en vuelo desde Madrid, España. El sorpresivo regreso se reveló en una audiencia celebrada hoy, donde el expresidente Alberto Fernández insistió ante la Cámara Federal de Casación Penal por la recusación del juez Julián Ercolini, a cargo de la causa por violencia de género.

Cuando los abogados de Yañez notificaron a Ercolini del regreso al país también pidieron una custodia oficial para Francisco, el hijo que comparte la ex pareja presidencial.

Inmediatamente, el juez le trasladó la solicitud al Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, desde donde primero negaron otorgar una nueva custodia.

Entonces intercedió la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, que pidió pausar la restricción perimetral que tiene el expresidente para ir a buscar a su hijo con los escoltas de la Policía Federal Argentina que tiene asignados al igual que el resto de los ex jefes de Estado.

El juez federal Julián Ercolini
El juez federal Julián Ercolini debe decidir sobre la elevación a juicio de Alberto Fernández, ex presidente de la Nación

Este movimiento sí fue autorizado por el Ministerio de Seguridad y por la Justicia, dijeron a este medio las fuentes consultadas, aunque no se concedió el levantamiento de la orden de alejamiento entre Fernández y Yañez.

En tanto, desde el entorno de Fabiola Yañez confirmaron a Infobae que está de paso por el país y regresará próximamente a España, donde reside y trabaja.

Alberto Fernández, cerca del juicio

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal escuchó los argumentos del expresidente para pedir la recusación de Ercolini, que tiene a cargo la causa en la que Yañez denunció ser víctima de violencia de género durante años. El apartamiento ya fue exigido sin éxito en primera instancia y también ante la Cámara de Apelaciones.

Según Alberto Fernández, Ercolini fue su amigo y luego se enemistaron, a partir de que lo denunció por el viaje a Lago Escondido. La defensa sostiene -entre otros argumentos- que esto lo convierte en un juez sin imparcialidad.

Apartar al magistrado del caso podría traer consecuencias beneficiosas para el acusado. Si la Casación hiciera lugar al planteo, la defensa podría pedir la nulidad de toda la causa y eventualmente impedir que haya juicio, al menos de momento.

Cabe recordar que desde agosto el fiscal federal Ramiro González dio por concluida la investigación y pidió elevar el caso a debate oral y público.

Desde entonces se están resolviendo distintos obstáculos jurídicos. De hecho, la querella planteó ante Casación que el pedido de recusación de Ercolini no es más que un “dislate” de la defensa para demorar la llegada de Alberto Fernández al banquillo de los acusados, por lo que rechazaron el planteo para apartar a Ercolini.

Angela Ledesma, Alejandro Slokar y
Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal

La Fiscalía le imputó los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Según plasmó el fiscal González en su dictamen, Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yañez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

Los golpes que se dieron por probados en la investigación, en tanto, habrían ocurrido en la noche del 21 de junio de 2021 (golpe en el ojo derecho) y el 12 de agosto de 2021 o pocos días antes (lastimaduras en el brazo y una patada en el vientre).

El delito de amenazas coactivas corresponde a que el ex jefe de Estado habría presionado a la víctima para que no haga la denuncia a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.

Temas Relacionados

Fabiola YáñezAlberto FernándezViolencia de géneroJuez Julián ErcoliniCámara Federal de Casación Penalúltimas noticias

Últimas Noticias

Abogado de Diego Cadena aseguró que tratará de lograr su absolución, a pesar de que ya se le dictó condena: “Seguimos con la ilusión de que lo encuentren inocente”

Salazar quedó exonerado, mientras que Cadena, acusado de cinco delitos, solo fue hallado culpable de uno, pero su abogado espera que en la revisión del caso se revierta la condena restante

Abogado de Diego Cadena aseguró

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad definió cómo se actualizarán las indemnizaciones por accidentes laborales

La máxima instancia judicial porteña resolvió un caso de 2023 y fijó el ajuste por RIPTE, el índice que mide el aumento promedio de los salarios. Es el primer pronunciamiento en este fuero luego del célebre fallo “Levinas” de la Corte Suprema

El Tribunal Superior de Justicia

Un fiscal pide medidas urgentes contra la desinformación con IA en los procesos electorales

El avance de la tecnología pone en jaque la transparencia electoral. Un fiscal, un constitucionalista y la Cámara Nacional Electoral buscan frenar la manipulación digital, un debate que recién comienza

Un fiscal pide medidas urgentes

La Corte Suprema dejó firme el uso de pruebas del Lava Jato en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento

El máximo tribunal desestimó un recurso de Odebrecht y su exdirector en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, y validó el acuerdo de cooperación con Brasil. La obra inconclusa, estimada en unos 1.500 millones de dólares, está bajo sospecha por pagos de sobornos

La Corte Suprema dejó firme

La Corte Suprema reabre el caso Zelaya: el secuestro de Macri, torturas policiales y tres décadas de controversias judiciales

El tribunal dispuso profundizar la pesquisa sobre el exjuez Luis Zelaya, tras considerar insuficiente la valoración de pruebas realizada por instancias anteriores en el caso que involucra torturas y denuncias de irregularidades judiciales

La Corte Suprema reabre el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre del gobierno de Estados

Cierre del gobierno de Estados Unidos: qué pasará con los turnos para sacar la VISA en la Embajada

Los primeros gestos del Gobierno al PRO tras la reunión privada entre Javier Milei y Mauricio Macri

Condenaron a Brisa y “Pinky”, la pareja que se casó antes del triple crimen de Rosario: ella quedó libre

Video: impresionantes operativos de Prefectura Naval Argentina para salvar dos vidas en medio del mar en 24 horas

Más que la inflación: las automotrices acomodan sus precios al dólar y ajustan entre 3% y 6% los valores de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El crucial legado de Jane

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

Murió Jane Goodall, la reconocida defensora de los derechos de los animales

La generación que muestra los más altos niveles de adicción a ultraprocesados, según estudios

TELESHOW
Cómo sigue la salud de

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”

El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"

A la espera de su segundo bebé, Daniela Christiansson reveló sus secretos maternales: “Modo de anidamiento activado”

Mauro Icardi se presentó en un juzgado en Estambul acompañado por la China Suárez: el motivo

Ganó el premio en Los 8 Escalones y descolocó a Pampita con su actitud solidaria: “Nunca viví algo como esto”