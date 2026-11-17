Carolina Klemencic creó una propuesta de alimentación natural para perros y gatos a partir de una experiencia personal con su compañero canino Pepe (@Wouu.life)

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En los hogares argentinos, perros y gatos ocupan un lugar cada vez más cercano al de un integrante de la familia. Duermen con sus tutores, condicionan rutinas y reciben cuidados que antes parecían reservados para las personas.

Este cambio de vínculo trajo consigo una nueva pregunta: qué comen las mascotas cada día. Así como muchos empezaron a leer las etiquetas de su propia comida, cada vez más tutores miran con otros ojos lo que les a sus mascotas.

Para muchas familias, revisar los ingredientes, entender cómo se elaboran los productos y conocer su origen ya forma parte de un cuidado más consciente.

En ese contexto nace Wouu, que propone una categoría poco explorada en el país: comida natural, cocida y congelada para perros y gatos. Detrás del proyecto está Carolina Klemencic, quien convirtió una inquietud personal en un desarrollo de varios años.

La marca estuvo presente en Mascotear, donde las mascotas tuvieron posibilidad de probar Wouu. (@Wouu.life)

Una pregunta que empezó con Pepe

Todo comenzó con Pepe, el perro de Carolina. Un dermatólogo veterinario le diagnosticó alergia al pasto e indicó una medicación de por vida. En una casa rodeada de parque, evitar el contacto con el césped resultaba imposible.

Hasta entonces, su mascota comía el alimento balanceado seco recomendado al momento de la adopción, como ocurre con la mayoría de los perros. Sin embargo, el diagnóstico llevó a la emprendedora a plantearse algo nuevo: ¿qué comida natural podría comer Pepe?

La inquietud coincidía con un cambio en sus propios hábitos: había empezado a elegir ingredientes poco procesados y a fijarse en su procedencia. Le pareció lógico trasladar el mismo criterio al plato de su mascota.

Durante un viaje al exterior surgió la pista: en un pequeño supermercado encontró un freezer con comida, elaborada especialmente para perros, compuesta por ingredientes reales y no por croquetas ni latas.

Los alimentos combinan proteínas animales, vegetales, vitaminas, minerales y probióticos (@Wouu.life)

Esa imagen le confirmó que existía otra manera de alimentarlos. Transformarla en un producto propio, no obstante, requeriría años de trabajo.

De la idea al producto

El desafío no era sencillo: crear recetas con ingredientes reales que, al mismo tiempo, cubrieran todos los requerimientos nutricionales de perros y gatos. Para lograrlo, Carolina trabajó junto a veterinarios, nutricionistas y especialistas en alimentos.

Desde el inicio, la premisa fue clara: no alcanzaba con que la comida fuera natural. También debía ser completa, equilibrada y segura para formar parte de la dieta diaria de por vida.

Así nació Wouu, una marca de alimentación natural cocida y congelada, desarrollada y producida en la Argentina.

El resultado es una línea de recetas basadas en proteína animal, a la que se suman vegetales, vitaminas, minerales y probióticos. Cada variedad recurre a un único origen, sin combinar distintas carnes.

La elaboración contempla procesos controlados de cocción y congelamiento para conservar la calidad de los ingredientes (@Wouu.life)

Además, los alimentos se cocinan mediante un proceso controlado de tiempo y temperatura. Luego se congelan, lo que evita el uso de conservantes artificiales.

Por otra parte, tanto la planta como los productos, desarrollados bajo estándares de producción de alimentos para animales, cuentan con las habilitaciones y aprobaciones de SENASA. Ese aval, sumado al respaldo técnico del equipo, busca generar confianza en una categoría todavía novedosa para muchos tutores.

Lo que cambió

En el caso de Pepe, la nueva dieta coincidió con la desaparición de los síntomas, según relata su tutora. Desde entonces, no volvió a necesitar la medicación.

Por su parte, en la marca aclaran que una experiencia individual no permite asegurar el mismo resultado en otros animales ni reemplaza la consulta veterinaria. Aun así, para la fundadora fue la confirmación de una idea que atraviesa todo el proyecto.

“Somos lo que comemos. Esto también aplica para ellos”, resume Carolina.

De esta manera, Wouu se suma a una conversación cada vez más presente entre los tutores: saber qué hay en el plato y de dónde proviene. Lo que empezó como una búsqueda personal hoy es una nueva categoría de alimentación natural, cocida y completa en el país.