La representante cubana en Miss Universe 2026 contó que guardó silencio durante varios días, hasta que su estado físico empeoró y necesitó atención médica.

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Mia Dio, representante cubana en Miss Universe 2026, confirmó que debió ser hospitalizada en Puerto Rico tras sufrir un cuadro de malestar estomacal que le impidió caminar por el dolor. La concursante explicó que los síntomas comenzaron el martes 10 de noviembre, luego de consumir un alimento que le cayó mal, pero decidió no pedir ayuda de inmediato.

En un video difundido desde la habitación donde cumple reposo, la candidata señaló que atravesó el cuadro “en silencio y sola” hasta que su estado físico empeoró. Según relató, quienes estaban cerca de ella advirtieron la gravedad de la situación y la trasladaron a un centro médico.

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“Anoche fui hospitalizada porque me cayó muy mal una comida el martes”, expresó la representante de Cuba. “Mi cuerpo no daba para más”, agregó al recordar que el dolor abdominal llegó al punto de impedirle caminar.

La situación ocurrió durante la concentración previa a la edición 2026 de Miss Universe, que se desarrolla en Puerto Rico. Dio se ausentó de parte de las actividades previstas para las concursantes y confirmó que debía permanecer en su habitación para recuperarse.

Mia Dio fue hospitalizada tras sufrir un fuerte dolor abdominal en Puerto Rico (Foto cortesía M. Dio)

Alta médica con indicación de reposo

La concursante informó en publicaciones previas que recibió el alta cerca de la medianoche, con indicaciones médicas de descansar, hidratarse, tomar medicamentos y retomar la alimentación de forma gradual, según la tolerancia de su estómago.

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Dio afirmó que el episodio la obligó a frenar su ritmo en una semana de compromisos, ensayos y apariciones públicas. “Hoy no puedo ir abajo a compartir con mis otras compañeras. Estoy aquí encerrada”, dijo en el video, donde reconoció que la ausencia le provocaba frustración.

La representante cubana sostuvo que la experiencia le recordó la necesidad de atender las señales físicas. “Cuando mi cuerpo me pide ayuda, me pide descanso, tengo que escucharlo”, manifestó.

El peso de representar a Cuba en el certamen

Durante su mensaje, Mia Dio vinculó su decisión inicial de soportar el malestar con el compromiso que siente por representar a Cuba en el concurso internacional. Explicó que procura aprovechar la exposición del certamen para transmitir una imagen distinta de las mujeres cubanas y de la identidad de su país.

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La representante de Cuba en Miss Universe 2026 recibió el alta tras un malestar estomacal (Foto cortesía M. Dio)

La candidata afirmó que recibe mensajes de seguidores que le expresan cercanía con su participación y con los elementos simbólicos de su presentación. También mencionó su traje nacional, inspirado en las Damas de Blanco, como parte de una representación atravesada por referencias a la cultura cubana, la migración y el reclamo de libertad.

“Esta plataforma es la más grande que tenemos a nivel social para mostrar quiénes somos más allá de las narrativas que vemos en las noticias”, declaró. La modelo señaló que su objetivo es dar visibilidad a historias de cubanos que viven fuera de la isla y a quienes esperan regresar.

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El episodio médico ocurrió mientras la delegación cubana transita la recta final de preparación. Cuba volvió a Miss Universe en 2024, tras 57 años fuera de la competencia, y Dio es la tercera representante consecutiva desde ese regreso, de acuerdo con la cobertura de CiberCuba, sitio especializado en noticias sobre Cuba.

Intención de retomar las actividades del certamen

Pese al cuadro que la llevó al hospital, la representante anunció su intención de reincorporarse a la agenda de Miss Universe una vez que mejore. “Mañana sí o sí voy a bajar y continuar con todas las actividades”, afirmó, aunque esa posibilidad dependerá de su evolución y de las recomendaciones médicas.

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En su actualización no indicó si el problema de salud modificará de forma definitiva su participación en las próximas instancias del certamen. Por ahora, agradeció los mensajes de apoyo y pidió a sus seguidores que la acompañen durante su recuperación.

La organización de Miss Universe no había difundido, hasta la última actualización de la candidata, una comunicación pública sobre cambios en la agenda de la delegada cubana.