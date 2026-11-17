Japón desplegó cazas tras una incursión de dos aviones rusos en su espacio aéreo y exigió medidas para evitar nuevos incidentes (REUTERS)

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Japón denunció que dos aviones rusos violaron su espacio aéreo y presentó una enérgica protesta diplomática ante Moscú, después de que sus Fuerzas de Autodefensa desplegaran cazas para advertir a las aeronaves. El episodio ocurrió el martes, cerca de la isla de Okinoshima, en la prefectura de Fukuoka, en el suroeste del país, poco después de las 4:00 hora local.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, confirmó que las fuerzas de defensa aérea enviaron aviones de combate para interceptar a las aeronaves, identificadas como presuntamente rusas. Según explicó, los aparatos ingresaron al espacio aéreo nacional y luego atravesaron el estrecho de Tsushima y el sector marítimo entre la isla de Yonaguni y Taiwán, antes de dirigirse hacia el océano Pacífico.

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“La violación de nuestro espacio aéreo nacional por parte de aeronaves rusas no solo constituye una grave vulneración de la soberanía de nuestro país, sino que también representa una amenaza para nuestra seguridad y es completamente inaceptable”, afirmó Kihara.

El funcionario agregó que Tokio presentó una protesta formal ante Moscú por canales diplomáticos y exigió medidas para evitar nuevos incidentes. “Presentamos una enérgica protesta ante Rusia por vía diplomática y exigimos firmemente que adopte medidas para prevenir cualquier repetición”, sostuvo.

El anuncio japonés coincidió con una denuncia de Corea del Sur, que informó el despliegue de aviones de combate y la realización de maniobras tácticas después de que varias aeronaves militares rusas ingresaran en su zona de identificación de defensa aérea.

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El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara (REUTERS)

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que un número no especificado de aviones rusos entró y luego salió de la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea (KADIZ), sobre el mar del Este, también conocido como mar de Japón, durante las primeras horas del martes.

Seúl aclaró que las aeronaves rusas no violaron el espacio aéreo surcoreano.

Las zonas de identificación de defensa aérea no forman parte del espacio aéreo soberano de un país, sino que funcionan como áreas de seguridad en las que los Estados identifican las aeronaves que se aproximan a su territorio. Por lo general, se espera que los aviones militares notifiquen su ingreso a las autoridades correspondientes, aunque esa comunicación no constituye una obligación legal.

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El nuevo episodio se produjo en un contexto de deterioro de las relaciones entre Japón y Rusia, que se agravaron en las últimas semanas tras el arresto de un periodista japonés bajo acusaciones de espionaje y la incautación de activos de Japan Tobacco en territorio ruso.

Tokio ya había presentado una protesta “muy grave” ante Moscú en 2024, después de que un avión ruso de patrulla ingresara tres veces en su espacio aéreo. Aquella fue la primera incursión confirmada desde 2019.

Ambos países mantienen desde hace décadas una disputa territorial por un conjunto de islas del océano Pacífico. Las relaciones bilaterales se deterioraron aún más después de que Japón se sumara a las sanciones internacionales contra Moscú por la guerra en Ucrania.

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Tokio ya había presentado una protesta “muy grave” ante Moscú en 2024, después de que un avión ruso de patrulla ingresara tres veces en su espacio aéreo. Aquella fue la primera incursión confirmada desde 2019 (REUTERS)

En agosto, el Gobierno japonés protestó por la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a las islas Kuriles, un territorio en disputa que Tokio denomina Territorios del Norte y que la Unión Soviética ocupó en 1945. Se trató de la primera visita de un presidente ruso a ese archipiélago desde la realizada por Dmitri Medvédev en 2010.

Ese mismo mes, Japón también cuestionó el anuncio de Moscú sobre la realización de pruebas de misiles frente a una de las islas en disputa que Putin visitó.

(Con información de AFP)