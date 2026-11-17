La salvadoreña Ariel Torres logra tres premios en el International Air and Space Program de Houston (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Guardar

La estudiante de Ingeniería Mecánica, Ariel Torres, de la Universidad de El Salvador (UES), obtuvo tres terceros lugares durante el International Air and Space Program (IASP) 2026, realizado en el Space Center University de Houston, Texas, según informó la institución salvadoreña.

Torres participó junto a otros 104 estudiantes de distintos países en el programa, que incluyó actividades vinculadas con el diseño, la termodinámica, los lanzamientos de cohetes y experiencias de entrenamiento aeroespacial.

PUBLICIDAD

La UES informó que la joven consiguió el tercer puesto en la prueba de lanzamiento de cohetes, en el área Thermal, relacionada con la termodinámica, y en el proyecto desarrollado durante su estancia en Space Center University.

La alumna de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador quedó tercera en cohetes, termodinámica y el trabajo grupal de la edición 2026, que reunió a 105 participantes internacionales (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Torres asistió con una propuesta centrada en la comunicación y trayectoria de pequeños satélites, un proyecto que plantea mejorar las rutas de intercambio de señales dentro de redes satelitales. La iniciativa busca aportar criterios para reforzar la precisión de las comunicaciones y la seguridad de futuras misiones aeroespaciales. La joven explicó que su interés por el sector surgió de su curiosidad por la tecnología y la ingeniería. “Siempre fui muy curiosa por la tecnología, los proyectos de ingeniería, pero han sido mis ideas locas las que me han llevado tan lejos”, relató en declaraciones recogidas por Infobae.

PUBLICIDAD

La propuesta presentada por Torres se denomina Comunicación y Trayectoria Satelital y busca estudiar alternativas de conexión y rutas para constelaciones de satélites de tamaño reducido, dispositivos que pueden trabajar de forma coordinada a través de una red.

El desarrollo toma como punto de partida un proyecto presentado en 2025 por Ángela Pineda, otra estudiante de la UES que participó en una edición anterior del programa. Ambas propuestas se articularon como parte de una línea de trabajo sobre comunicaciones espaciales y despertaron el interés del comité de selección.

Certificaciones y experiencias en Houston

Una estudiante de la UES conoció astronautas, entrenó como si fuera uno de ellos y subió tres veces al podio en un programa aeroespacial en Texas. Detrás de cada logro hay un proyecto que empezó en las aulas de San Salvador. (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Además de los reconocimientos, Torres recibió una certificación de IFly y otra del Programa Espacial Internacional, de acuerdo con la publicación de la universidad.

La estudiante relató desde Houston que las actividades le permitieron conocer a astronautas y experimentar parte de los entrenamientos asociados a las misiones espaciales.

“He podido llevar las condiciones de mi cuerpo al límite. He conocido astronautas reales y he tenido la experiencia inmersiva de lo que se siente ser un astronauta”, afirmó Torres, según difundió la UES.

PUBLICIDAD

También señaló que tuvo la oportunidad de pilotar un avión durante el programa. “He volado un avión y no sabía que podía”, expresó.

Agradecimiento a la Universidad de El Salvador

La estudiante agradeció a la UES por el apoyo para participar en la actividad y alentó a otros alumnos a continuar con sus proyectos académicos.

La alumna salvadoreña Ariel Torres optimizó las rutas de intercambio de señales para pequeñas constelaciones espaciales, alcanzando tres podios internacionales tras medirse en termodinámica y lanzamientos de cohetes junto a participantes de todo el globo (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

“Muchísimas gracias a la Universidad de El Salvador por todo el apoyo, por haber creído en mí, por haber creído en mis sueños”, afirmó. “Invito a los estudiantes a seguir sus sueños porque todo es posible en esta vida: si uno tiene perseverancia, si uno tiene fe, puede llegar muy lejos”.