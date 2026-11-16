Conectividad sobre ruedas: así se despliega una red móvil en zonas sin infraestructura fija

Un nodo de telecomunicaciones móvil permite habilitar conectividad robusta en zonas remotas de la industria petrolera sin necesidad de obras civiles (Movistar)

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La industria de los hidrocarburos enfrenta un desafío estructural en la Patagonia: sostener las operaciones conectadas en tiempo real dentro de geografías remotas y de condiciones climáticas extremas. En el marco de AOG Patagonia 2026, el evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en Neuquén, Movistar Empresas reafirmó su rol como socio tecnológico de la industria al presentar su propuesta integral de infraestructura, telemetría y seguridad operativa, encabezada por su Red Corporativa Móvil.

Bajo el lema “Adaptando la tecnología que tu negocio requiere para evolucionar”, la compañía participó en este escenario central para el desarrollo de Vaca Muerta. El foco estuvo puesto en uno de los mayores obstáculos del terreno: garantizar señal de alta performance en campamentos y pozos de extracción donde las redes tradicionales no llegan.

Puntualmente, la solución exhibida combina infraestructura itinerante con telemetría e IoT, un esquema pensado para operadoras y contratistas que necesitan digitalizar procesos sin depender del tendido de redes fijas. Esa combinación fue el eje central de la participación de Movistar Empresas en el encuentro patagónico.

Despliegue ágil en terreno

Un nodo montado sobre un tráiler propio constituye el corazón de la Red Corporativa Móvil, equipado con un mástil telescópico autónomo que alcanza los 15 metros de altura. Esta ingeniería elimina la necesidad de obras civiles complejas y permite habilitar cobertura outdoor 3G y 4G directamente en la primera línea de operación, en tiempos considerablemente más cortos que los de una instalación convencional.

“La conectividad hoy es la base que permite digitalizar las operaciones. No solo facilita el acceso a internet, sino que habilita el monitoreo en tiempo real, la gestión remota y una mayor eficiencia en toda la cadena productiva”, destacó Emmanuel Fabbian Velazquez, Gerente Interior Sur de Movistar Empresas.

La unidad fue diseñada para resistir vientos intensos y exigencias sísmicas, cuenta con gabinetes estancos y opera bajo espectro homologado por el ENACOM, lo que garantiza estabilidad sin interferencias. A su vez, un centro de monitoreo centralizado supervisa la red las 24 horas, los siete días de la semana, con soporte proactivo frente a cualquier eventualidad.

El habilitador de la industria 4.0

En el Oil & Gas, la conectividad en pozo trasciende las comunicaciones tradicionales: funciona como soporte indispensable para la automatización de procesos y la seguridad del personal en zonas de riesgo. Durante AOG Patagonia 2026, la compañía exhibió cómo esta infraestructura permite integrar sensores de Internet de las Cosas y desplegar un portafolio tecnológico que incluye tres ejes:

Telemetría y gestión de campo, con monitoreo y control a distancia de variables operativas para anticipar fallas y evitar traslados innecesarios a zonas de riesgo.

Seguridad física, patrimonial y gestión de activos, con trazabilidad de equipamiento crítico y protección de instalaciones y cuadrillas.

Ciberseguridad y cloud, con resguardo de redes industriales frente a incidentes digitales y analítica de datos e inteligencia artificial generativa para la toma ágil de decisiones.

Cada uno de estos se apoya en la misma base de conectividad desplegada en terreno, sin requerir infraestructura adicional por parte de las operadoras.

La propuesta técnica estuvo dirigida específicamente a operadoras y contratistas que participaron del encuentro organizado por el IAPG en Neuquén, con el objetivo de acompañar la evolución de sus operaciones hacia los estándares que exige la industria 4.0 en la cuenca de Vaca Muerta.