Una nueva integración conecta las finanzas cotidianas con el mundo de las inversiones

La SuperApp suma nuevas capacidades para que los clientes puedan acceder a distintas alternativas de inversión (Supervielle)

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En los últimos años, la manera de manejar el dinero cambió de forma profunda. Hoy, buena parte de las personas resuelve pagos, transferencias y consultas desde el celular, sin necesidad de acercarse a una sucursal. Esa transformación también alcanzó al ahorro y a la forma en que muchos deciden hacer crecer su capital.

Los bancos, en paralelo, buscan concentrar en una sola aplicación todo lo que sus clientes necesitan para administrar sus finanzas. Préstamos, tarjetas y ahorro conviven cada vez más en la misma pantalla, y las inversiones comienzan a ocupar un lugar central dentro de esa tendencia.

Supervielle amplió, en ese marco, la integración de su SuperApp con IOL Inversiones, la compañía del grupo especializada en el mercado de capitales. A partir de ahora, los clientes del banco podrán acceder desde sus canales digitales a toda la propuesta de la plataforma.

Más alternativas para distintos perfiles

La novedad apunta a los clientes que operan con la entidad en su día a día y buscan dar sus primeros pasos en las inversiones. También facilita la gestión de los usuarios que ya cuentan con un portafolio y prefieren concentrar sus movimientos en un solo lugar.

Hasta el momento, la conexión entre ambas compañías permitía operar solo algunos instrumentos del mercado local, como acciones, bonos y CEDEARs. Estos últimos son certificados que replican el valor de títulos de empresas extranjeras y se negocian en el país.

Con esta actualización, la oferta se expande de manera significativa. Además de los instrumentos ya disponibles, los clientes podrán acceder a títulos del mercado estadounidense y a activos digitales, dos alternativas que amplían las posibilidades de diversificación.

De esta manera, los usuarios contarán con opciones de distinto perfil de riesgo dentro de un mismo entorno. Así, cada persona podrá elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades, plazos y objetivos.

Una gestión unificada desde la app

Además, la integración suma funcionalidades orientadas a la gestión diaria. Los clientes podrán ver todas sus posiciones en IOL desde la app del banco, sin necesidad de ingresar a otra plataforma. Esta visión unificada permite seguir la evolución del portafolio junto con el resto de los productos financieros.

A través de esta iniciativa, Supervielle e IOL Inversiones amplían la gestión para acompañar diferentes objetivos (Supervielle)

Otra de las mejoras apunta a simplificar las transferencias. A partir de esta evolución, será posible ingresar y retirar dinero de la cuenta de inversión de forma automática, lo que agiliza el paso entre el banco y la plataforma.

Detrás de la iniciativa está la decisión del grupo de aprovechar las capacidades de cada una de sus compañías. La propuesta combina la experiencia bancaria de Supervielle con la tecnología y la especialización de IOL en el universo de las inversiones.

La mirada de sus responsables

Para Gustavo Manriquez, CEO del banco, la incorporación responde a una estrategia de largo plazo. “Seguimos avanzando en nuestro objetivo de ofrecer una experiencia financiera cada vez más simple, integrada y centrada en el cliente”, afirmó.

El ejecutivo agregó que la presencia de IOL dentro del grupo permite unir la operatoria bancaria con una plataforma especializada. Según sostuvo, el propósito es acercar nuevas alternativas a los clientes y acompañarlos en las distintas etapas de su vida financiera.

Por su parte, Diego Pizzulli, máximo responsable de IOL, destacó que el acuerdo amplía el acceso a la propuesta de la compañía. Según explicó, también refuerza su misión de acercar las inversiones a más personas.

En la misma línea, el directivo remarcó la importancia de contar con herramientas digitales que faciliten la exploración de distintas alternativas. El objetivo, indicó, es que cada usuario pueda tomar decisiones alineadas con sus metas personales.

Este lanzamiento forma parte de una transformación más amplia de la propuesta digital del banco. Bajo el concepto “Supervielle. Te sigue el ritmo”, la entidad busca conectar servicios bancarios, pagos, financiamiento e inversiones en una experiencia ágil, que acompañe los cambios en los hábitos de sus clientes.