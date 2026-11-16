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Auditoría e inteligencia artificial: por qué el juicio profesional sigue siendo clave

La tecnología detecta señales y anomalías, pero el profesional evalúa su relevancia y toma decisiones. Deloitte aplica este enfoque con Omnia, su plataforma global de auditoría y aseguramiento

Dos profesionales en trajes formales observan gráficos proyectados sobre una mesa junto a una tableta y una computadora portátil.
La auditoría entra en una nueva era con la inteligencia artificial redefiniendo el trabajo de los profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Por décadas, la auditoría estuvo asociada a la revisión manual de documentos, a controles exhaustivos y a procesos que demandaban grandes cantidades de tiempo. Hoy, la inteligencia artificial acelera una transformación que modifica la forma en que las organizaciones gestionan riesgos, generan confianza y toman decisiones.

El cambio ya se observa a nivel global. Las firmas líderes incorporan IA en sus procesos de auditoría con varios objetivos:

  • Analizar grandes volúmenes de información.
  • Identificar patrones.
  • Detectar anomalías.
  • Fortalecer la calidad de las revisiones.

Una herramienta que integra metodología y análisis de datos

En este escenario, la empresa de servicios profesionales Deloitte impulsa la evolución de la profesión a través de Omnia, su plataforma global de auditoría y aseguramiento. La solución combina metodología, análisis de datos y capacidades de inteligencia artificial para potenciar el trabajo de los equipos de auditoría.

“Estamos viviendo uno de los cambios más importantes en la historia de la auditoría. La inteligencia artificial nos permite procesar información con una velocidad y profundidad sin precedentes, pero el valor sigue estando en la capacidad humana para interpretar los resultados, comprender el contexto y ejercer criterio profesional”, afirmó Soledad Guardia Clausi, socia de Auditoría de Deloitte.

Cinco personas sentadas ante computadoras portátiles en una oficina observan a una mujer que señala una pantalla con gráficos.
Un equipo de especialistas analiza métricas y gráficos sobre procesos tecnológicos durante una reunión en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas y tecnología, un trabajo conjunto

Lejos de reemplazar a los profesionales, la IA modifica la naturaleza de su tarea. Las actividades más repetitivas y operativas pueden quedar a cargo de herramientas inteligentes.

Los especialistas, en cambio, concentran cada vez más sus esfuerzos en el análisis, el entendimiento del negocio y la identificación de riesgos estratégicos.

“Muchas veces se plantea el debate en términos de personas versus tecnología, pero la verdadera transformación ocurre cuando ambas trabajan en conjunto. La inteligencia artificial puede detectar una señal o una anomalía; el profesional es quien evalúa su relevancia, desafía conclusiones y toma decisiones”, explicó Clausi.

Una oportunidad para las nuevas generaciones

La transformación también impacta en los perfiles que ingresan a la profesión. Los jóvenes profesionales comienzan sus carreras en un entorno donde las herramientas digitales forman parte del trabajo cotidiano.

Ese contexto les permite desarrollar tempranamente capacidades vinculadas al pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comprensión estratégica de los negocios.

Al mismo tiempo, la experiencia adquiere un nuevo valor. A medida que la tecnología amplía sus capacidades de procesamiento y análisis, resulta cada vez más importante contar con profesionales capaces de aportar contexto, criterio y conocimiento sectorial.

“La auditoría del futuro requerirá profesionales que combinen competencias técnicas con una gran capacidad para interpretar información y formular las preguntas correctas. El conocimiento acumulado y la experiencia son fundamentales para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial”, sostuvo la socia de Auditoría de Deloitte.

La tecnología como aliada de la confianza

En Deloitte, esta visión se materializa a través de Omnia. Se trata de una plataforma diseñada para fortalecer el proceso de auditoría mediante el uso de datos, automatización e inteligencia artificial. Así, los equipos pueden enfocarse en actividades de mayor valor agregado para clientes y organizaciones.

“El objetivo no es automatizar el juicio profesional, sino potenciarlo. Herramientas como Omnia nos permiten dedicar más tiempo a analizar, conversar con nuestros clientes y aportar perspectivas estratégicas. La confianza sigue siendo el centro de la auditoría, y la tecnología actúa como un habilitador para fortalecerla”, puntualizó Clausi.

En un contexto en el que la IA gana protagonismo en todas las industrias, la auditoría aparece como uno de los ámbitos donde la combinación entre talento humano y tecnología puede generar un impacto más significativo. Más que sustituir capacidades, la transformación apunta a ampliar el potencial de las personas y a redefinir la manera en que se genera valor para las organizaciones.

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