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Construir hoy, pagar en cinco años: la propuesta de Puertos

La urbanización de Escobar presenta, por tiempo y cupos limitados, un plan para lotes seleccionados de Amarras y Nativas: sin anticipo, en 60 cuotas fijas en dólares y con posibilidad de iniciar la obra desde la primera cuota

Puertos reúne barrios residenciales, lagos, servicios y espacios verdes en Escobar (Consultatio)
Puertos reúne barrios residenciales, lagos, servicios y espacios verdes en Escobar (Consultatio)
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Puertos, el desarrollo urbano de Consultatio cuenta con once barrios lanzados en Escobar. Dos de ellos, Amarras y Nativas, incorporan ahora una financiación exclusiva que permite adquirir un lote y avanzar con la construcción mientras continúa su pago.

El plan contempla 0% de anticipo y 60 cuotas fijas en dólares. Desde la primera cuota es posible comenzar a construir, mientras que la vivienda puede habitarse al alcanzar el 50% del valor del terreno, en la cuota 30.

De esta manera, la compra del lote y la construcción de la casa pueden avanzar en simultáneo, sin necesidad de esperar a completar el plan de financiación.

Amarras y Nativas están entregados y atraviesan su primera etapa de consolidación, con viviendas terminadas y habitadas y otras en construcción. Ambos proponen una relación diferente con dos de los grandes atributos naturales de Puertos: el lago y la Reserva.

Varios veleros pequeños, una vela multicolor y un deportista de windsurf en el agua frente a una orilla con edificios y una escultura metálica
Amarras tendrá con un parador náutico propio (Consultatio)

Amarras: una vida vinculada al lago

Lanzado en 2021, Amarras se distingue por su identidad náutica y su relación directa con el Lago Central. Sus lotes tienen aproximadamente 940 m² promedio y su ubicación ofrece una conexión próxima con la Ruta 25, uno de los principales accesos a Puertos.

El barrio cuenta con 5.200 m² destinados a espacios sociales, recreativos y deportivos, que incluyen club house, piscina, plaza de juegos y un completo complejo de canchas.

A esta propuesta se suma un diferencial único dentro de Puertos: Amarras es el único barrio que contará con un parador náutico propio, proyectado por Matías Beccar Varela Arquitectos Asociados. El nuevo espacio incorpora un Club House Náutico, muelle con bajada náutica, sectores para el guardado de embarcaciones y velas, parrilla, cocina, áreas verdes y senderos, extendiendo la vida del barrio hacia el lago.

Vista aérea cenital de un río curvo, árboles de tonos verdes y amarillos, una pasarela de madera y tramos de carretera
Nativas combina lotes residenciales, un parque central y acceso directo a la Reserva Natural (Consultatio)

Nativas: junto a la Reserva Natural

Lanzado en 2022, Nativas es el primer barrio de Puertos lindero a la Reserva Natural. Cuenta con lotes de entre 610 y 870 m² y tiene como uno de sus principales diferenciales un Parque Central de una hectárea, con espacios deportivos y recreativos, juegos, senderos y sectores de encuentro al aire libre.

El barrio cuenta con un club house ubicado frente a un espejo de agua propio de siete hectáreas, conectado con el Lago Central. Aprovechando esta condición paisajística su diseño incorpora, hacia el otro frente, un acceso directo y exclusivo a la Reserva Natural para los habitantes de Nativas.

El equipamiento se completa con piscina, juegos infantiles y áreas deportivas.

Vista aérea de edificios escolares, estacionamientos con filas de vehículos, una avenida arbolada y viviendas alrededor de un cuerpo de agua
Puertos incorpora colegios, propuestas deportivas, comercios, gastronomía y actividades culturales (Consultatio)

Una ciudad que continúa creciendo

Desarrollado por Consultatio en Escobar, Puertos se extiende sobre más de 1.400 hectáreas y articula sus barrios residenciales con una infraestructura y una propuesta de servicios que crecen junto con su comunidad.

El agua es uno de sus grandes protagonistas: el masterplan contempla 400 hectáreas de Lago Central, escenario de actividades recreativas y deportivas. A esto se suma una Reserva Natural de 60 hectáreas, un corredor biológico que preserva las condiciones naturales autóctonas y ofrece circuitos para recorrer y disfrutar el paisaje.

La actividad deportiva se organiza alrededor del Club Puertos y el Club Náutico, con una amplia propuesta de disciplinas terrestres y acuáticas. A esta oferta se sumará BIGG, con gimnasio y complejo de pádel.

En el ámbito educativo, Puertos cuenta con tres colegios con los tres niveles: St. John’s y Northfield, próximos al acceso de Panamericana, y Del Faro Lighthouse sobre el corredor de Ruta 25. A esta propuesta se sumará Norbridge, que proyecta inaugurar su campus en 2028.

El sector comercial concentra una parte importante de la oferta de productos y servicios que incluyen: supermercado Jumbo, estación de servicio Shell, Le Pain Quotidien, La Elbita, Volta, 5àsec, Pannus y Eneldo, entre otras.

Un adulto y una niña en bicicleta con un perro en un sendero junto a un lago, frente a esculturas y un edificio moderno
La rambla de Puertos reúne propuestas recreativas, deportivas y culturales junto al Lago Central (Consultatio)

La cultura también forma parte de la identidad del proyecto. Malba Puertos y el Circuito de Arte Público incorporan el arte contemporáneo al paisaje y a la vida cotidiana, con más de veinte obras distribuidas por toda la ciudad, con exposiciones, espectáculos y actividades abiertas tanto a habitantes como a visitantes.

Con barrios que avanzan en su consolidación y una infraestructura que acompaña ese crecimiento, Puertos propone una vida que se extiende más allá del espacio propio. El deporte, la naturaleza, la cultura y una agenda permanente de actividades hacen de los espacios comunes lugares de encuentro y participación, donde los vínculos entre vecinos forman parte de la vida cotidiana.

Este crecimiento también se refleja en el desarrollo residencial de la ciudad, que ya cuenta con más de 1.900 casas terminadas y otras 350 en obra. Estas cifras informadas por la empresa dan cuenta de una comunidad consolidada, que continúa expandiéndose a medida que nuevos habitantes eligen Puertos como lugar para vivir.

Una comunidad que crece y construye, también en esos espacios compartidos, su propia manera de habitar la ciudad.

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