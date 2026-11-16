El hecho ocurrió en Granaderos al 400

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Una mujer murió y su marido resultó herido luego de que se desprendiera parte de un alero de una vivienda ubicada en la calle Granaderos al 400, en el barrio porteño de Flores. La pareja quedó atrapada bajo los escombros y debió ser rescatada.

El episodio ocurrió el último sábado, cuando una parte de la mampostería de la propiedad se desplomó sobre las víctimas. Tras recibir el alerta, personal de Bomberos acudió al lugar y logró liberar a ambos.

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Una vez rescatados, los dos fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Vélez Sarsfield, donde se confirmó el fallecimiento de la mujer. Su marido, en tanto, sufrió una fractura de cráneo y quedó internado en observación. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hombre será derivado al Hospital Durand para continuar con su atención médica.

Tras el operativo de rescate, intervino la Guardia de Auxilio, que demolió por completo el alero que se había desprendido parcialmente, con el objetivo de eliminar el riesgo de nuevos desprendimientos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22, encabezada por el fiscal Sebastián Rubén Sttopani.

Otro derrumbe dejó 15 heridos en Entre Ríos

Derrumbe en un bar de Paraná: siete personas fueron trasladadas al Hospital San Martín (Facebook/Voces Del Mediodia)

El episodio ocurrido en Flores se conoció apenas dos semanas después de otro derrumbe que dejó 15 personas heridas durante un festejo de cumpleaños en un bar de Paraná, Entre Ríos. En ese caso, un entrepiso de madera cedió mientras un grupo de personas se encontraba reunido en el sector elevado del establecimiento.

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El accidente ocurrió cerca de las 23.30 en un local ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación, en el centro de la capital entrerriana.

Según la información difundida, los asistentes estaban cantando el Feliz Cumpleaños cuando la estructura colapsó. Quienes estaban sobre el entrepiso cayeron desde una altura estimada de dos metros y medio, lo que provocó momentos de confusión y obligó a solicitar asistencia médica de emergencia.

De acuerdo con el diario UNO Entre Ríos, 15 personas recibieron atención médica y siete de ellas fueron trasladadas al Hospital San Martín, donde quedaron bajo evaluación debido a la complejidad de sus cuadros.

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En el lugar trabajaron Bomberos de Rescate, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, que participaron de la asistencia a los heridos y de la inspección de la estructura.

Las causas del colapso no habían sido establecidas. La investigación busca determinar el estado de conservación del entrepiso, sus características constructivas y las condiciones de seguridad del sector al momento del accidente.