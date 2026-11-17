La Alcaldía Municipal del Distrito Central impulsa la campaña Cero Pólvora para prevenir accidentes infantiles en las fiestas decembrinas.

Guardar

Las lesiones provocadas por la pólvora durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo representan un riesgo para la niñez hondureña, no solo por las consecuencias inmediatas de las quemaduras, sino también por los elevados costos médicos que pueden generar y las secuelas que dejan en quienes sobreviven a estos accidentes.

El presidente de la Fundación de Atención al Niño Quemado (Fundaniquem), doctor Omar Mejía, advirtió que atender a un menor con quemaduras ocasionadas por productos pirotécnicos puede superar los 100.000 lempiras diarios, equivalentes a aproximadamente USD 3.800, dependiendo de la gravedad de las lesiones y los procedimientos médicos que requiera.

PUBLICIDAD

La advertencia fue realizada durante el lanzamiento de la campaña “Cero Pólvora”, promovida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), como parte de las acciones de prevención para evitar que los niños resulten afectados por la manipulación de explosivos durante la temporada de fin de año.

Mejía explicó que las quemaduras no solo representan una emergencia médica, sino que pueden provocar consecuencias permanentes en la vida de los menores. Entre las lesiones más frecuentes relacionadas con la manipulación de pólvora figuran las que afectan las manos y el rostro, zonas especialmente vulnerables por la cercanía con los artefactos pirotécnicos.

PUBLICIDAD

El impacto puede extenderse durante meses o incluso años, dado que algunos pacientes necesitan procedimientos quirúrgicos, tratamientos especializados, rehabilitación y atención psicológica para afrontar las consecuencias físicas y emocionales del accidente.

Mejía también llamó a los padres y responsables de menores a asumir un papel activo en la prevención, al advertir que permitir que los niños manipulen pólvora puede exponerlos a lesiones de gravedad.

La preocupación de Fundaniquem no se limita a los fuegos artificiales. El especialista también mencionó las quemaduras provocadas por líquidos calientes, otro tipo de accidente doméstico que puede afectar a la población infantil y dejar secuelas importantes.

PUBLICIDAD

Las manos y el rostro constituyen las zonas corporales más afectadas por la manipulación directa de artefactos pirotécnicos.

Decomisos y multas

Como parte de la campaña, la Alcaldía del Distrito Central anunció que reforzará los controles sobre la comercialización, almacenamiento y distribución de productos pirotécnicos en Tegucigalpa y Comayagüela.

El subdirector de la Policía Municipal, José Esperanza, informó que se intensificarán los operativos de vigilancia en barrios, colonias, mercados y otros puntos donde se ha identificado actividad relacionada con la venta de estos productos.

Esperanza advirtió que las personas sorprendidas comercializando pólvora en incumplimiento de las disposiciones municipales podrían enfrentar multas de hasta 80.000 lempiras, equivalentes a unos USD 3.040.

Las acciones estarán dirigidas tanto a vendedores como a puntos de distribución y almacenamiento, con el propósito de reducir la disponibilidad de artefactos explosivos durante las festividades de diciembre.

PUBLICIDAD

Las multas por comerciar pirotecnia alcanzarán 60.000 lempiras e incluirán decomisos y destrucción inmediata de los productos.

El subdirector también reveló que, mediante labores de inteligencia, las autoridades municipales tienen identificados dos lugares donde presuntamente se almacena pólvora. Según explicó, se coordinarán acciones con la Policía Nacional y la Policía Militar para realizar las inspecciones y decomisos correspondientes.

La Policía Municipal también reforzará su presencia en mercados y lugares con concentración de compradores y vendedores, donde durante la temporada navideña suele aumentar la actividad comercial.

El llamado de Fundaniquem es que los adultos no permitan que los niños manipulen explosivos ni consideren inofensivos los productos pirotécnicos de menor tamaño. También recomienda mantenerlos alejados de líquidos calientes y otras fuentes de calor dentro de las viviendas.

PUBLICIDAD