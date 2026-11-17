Gracias a un ahorro hídrico el Canal de Panamá funciona con normalidad, aunque prevé su mayor presión sobre los recursos de agua entre febrero y mayo de 2027.

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La próxima gran apuesta hídrica del Canal de Panamá tiene fecha de entrada en funcionamiento: 2032.

Ese año, el embalse de Río Indio permitirá sostener entre 36 y 40 tránsitos diarios y suministrar agua potable a más de la mitad de la población panameña.

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El anuncio llegó de la mano de la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.

Espino de Marotta participó en una conversación en la que repasó la estrategia de la vía interoceánica para los próximos años.

Las esclusas mantenían al 10 de noviembre, de acuerdo con el informe del Canal, 33 cupos diarios de tránsito y un calado máximo de 49 pies (14,9 metros) para buques neopanamax.

FOTO DE ARCHIVO. Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

La cifra se sostiene a pesar de que las precipitaciones entre mayo y septiembre quedaron 25% por debajo del promedio histórico.

Las medidas de ahorro de agua aplicadas en las esclusas permiten conservar unos 1.200 millones de litros diarios, un volumen que protege los niveles de los lagos que alimentan el sistema.

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El Canal de Panamá funciona con normalidad gracias a ese ahorro hídrico, aunque prevé su mayor presión sobre los recursos de agua entre febrero y mayo de 2027, según el propio organismo.

El presupuesto del año fiscal 2027 ya incorpora ese escenario, con una proyección de 10.750 tránsitos de buques de alto calado.

“El Canal de Panamá está aquí para servir al comercio mundial de manera muy eficiente. Queremos seguir operando durante los próximos 100 años y estamos comprometidos a mantener nuestro papel como un actor clave en el comercio internacional”, afirmó Espino de Marotta.

Desembocadura del Río Indio en la costa caribeña de Panamá, representa de acuerdo con las autoridades la solución estructural a los problemas de agua del Canal. (Foto AP/Matías Delacroix)

La administradora comparó la situación actual con la crisis hídrica que afectó a la vía interoceánica en 2024. “En comparación con 2024, hemos mejorado significativamente nuestras medidas operativas para ahorrar agua. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el impacto sobre el transporte marítimo”, señaló.

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Espino de Marotta presentó el proyecto del embalse de Río Indio como la solución estructural a los problemas de agua del Canal. Una vez terminado, la obra permitirá mantener 36 tránsitos diarios y un calado de 50 pies (15,2 metros).

La construcción física del embalse comenzará en 2028, cuatro años antes de que entre en funcionamiento. La administradora explicó que la infraestructura resolverá la tensión entre dos usos del agua que hoy compiten entre sí.

“Este lago garantizará que podamos realizar ambas actividades sin que una afecte a la otra: mantener entre 36 y 40 tránsitos diarios y suministrar agua potable a la población”, indicó.

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Más allá del agua, la funcionaria detalló los planes de diversificación de la vía interoceánica. El más llamativo es un corredor energético que transportará propano y butano entre ambos océanos mediante un sistema de tuberías, sin utilizar el agua de las esclusas.

Un buque portacontenedores cargado navega por una de las cámaras de las esclusas Neopanamax del Canal de Panamá entre muros de concreto y vías de remolque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa infraestructura ampliará la capacidad de los exportadores de la costa del Golfo de Estados Unidos que abastecen los mercados asiáticos. A eso se suman dos nuevas terminales de contenedores, Corozal y Telfers, que agregarán entre 5 y 6 millones de TEU de capacidad anual al sistema portuario panameño.

El transporte de contenedores sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento de la vía. Durante el año fiscal 2026, el tonelaje movido a través de las esclusas neopanamax aumentó 8,2%, impulsado por la transición de las navieras hacia buques de mayor tamaño.

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Espino de Marotta se refirió también a la reciente crisis en el estrecho de Ormuz. Durante ese episodio, el Canal de Panamá amplió su capacidad operativa para atender el aumento de la demanda de transporte de productos energéticos.

La administradora puso ese episodio en relación con el Tratado de Neutralidad, al que ya se adhirieron más de 40 países. El acuerdo garantiza que la vía permanezca abierta a todas las naciones, tanto en tiempos de guerra como de paz.

“El Tratado de Neutralidad garantiza que todos los países tengan la oportunidad de utilizar el Canal. Cuando se producen interrupciones en otras partes del mundo, el Canal de Panamá permanece abierto para servir al comercio mundial”, afirmó.

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