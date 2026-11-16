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Flotas empresariales: una modalidad que combina flexibilidad, servicios y previsibilidad

Con Ford Go, las compañías pueden incorporar vehículos Ford sin realizar una inversión inicial y con el respaldo de la Red oficial de concesionarios

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En un contexto en el que cada peso cuenta, la manera en que las empresas acceden a sus vehículos de trabajo atraviesa una transformación. Cada vez más compañías priorizan el uso por sobre la propiedad, con el objetivo de volcar su capital a la actividad principal.

En ese escenario, se presentó Ford Go, una nueva evolución de la marca del óvalo orientada a clientes comerciales. Se trata de un modelo de suscripción y alquiler de mediano y largo plazo, respaldado por la filial argentina de la marca e integrado a su red oficial de concesionarios.

La propuesta incluye unidades tanto 0 km como seminuevas. Los contratos pueden pactarse de 12 a 60 meses, con packs de recorrido que van de 2.000 a 5.000 km mensuales.

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Un esquema “llave en mano” que simplifica la gestión de la flota

La compañía ofrece esta opción para flotas de uso menos intensivo y organizaciones que necesitan mayor flexibilidad temporal.

La solución apunta a un amplio abanico de usuarios, desde el sector agropecuario hasta el segmento ejecutivo. Su denominador común: negocios que prefieren no inmovilizar capital en activos y valoran una respuesta “llave en mano”.

En concreto, el esquema reúne en una sola factura el patentamiento, el mantenimiento preventivo, el seguro, la asistencia las 24 horas y la gestión administrativa. Las unidades son propiedad de la automotriz y los services se realizan exclusivamente en talleres oficiales.

Además, un gestor de flota coordina la posventa durante toda la vigencia del acuerdo. Cada vehículo conserva, a su vez, la garantía de fábrica correspondiente.

Por su parte, la operación se integra con la red oficial de concesionarios. Esa articulación asegura que cada cliente reciba atención especializada de la marca a lo largo del acuerdo.

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El modelo libera capital y aporta previsibilidad financiera

Entre las ventajas más destacadas figura la posibilidad de disponer del vehículo sin realizar una inversión inicial. A esto se suma la previsibilidad de un canon mensual único, que facilita la planificación de costos.

Así, la contratación del servicio pasa a ser una decisión estratégica. Los recursos que antes se destinaban a la compra de unidades pueden orientarse al desarrollo de la actividad principal.

En el plano impositivo, el modelo también presenta ventajas. Al contratar un servicio en lugar de adquirir un bien, la erogación se convierte en un gasto operativo previsible y la unidad no se incorpora a los activos de la empresa.

Por otra parte, de acuerdo con la actividad de cada firma y la normativa vigente, el canon puede computarse como gasto deducible en Ganancias. El IVA, en tanto, se factura discriminado mes a mes y puede tomarse como crédito fiscal.

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Ford acompaña al cliente durante todo el contrato

Más allá de la herramienta financiera, el seguimiento del cliente constituye un pilar central del servicio. La atención abarca desde la identificación de las necesidades de movilidad hasta el soporte durante todo el período de uso.

Esa cercanía permite, además, construir un vínculo duradero con cada empresa. La meta es atender una necesidad inmediata de transporte y, al mismo tiempo, convertirse en un aliado de su operación diaria.

Ford Go se posiciona como una alternativa que combina flexibilidad, previsibilidad y respaldo de marca. Una propuesta pensada para que las empresas cuenten con los vehículos que necesitan y concentren sus recursos donde más valor generan: el crecimiento de su negocio.

Para más información, se puede visitar el sitio web oficial de Ford Go.

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