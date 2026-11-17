Con la inauguración del Sistema Cordillerano-Patagónico, la ampliación de la capacidad de transporte y distribución de gas natural en la región patagónica permitió sumar miles de nuevas conexiones domiciliarias (Camuzzi)

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Camuzzi puso en marcha un programa de inversiones superior a los USD 250 millones destinado a modernizar su infraestructura gasífera, ampliar la capacidad de abastecimiento en regiones con restricciones y extender las redes domiciliarias en sectores y barrios de su area de concesión que todavía no cuentan con el servicio. La compañía opera en siete provincias argentinas y distribuye gas natural a más de 2,2 millones de usuarios.

El plan se organiza en tres líneas de trabajo que atienden problemas distintos dentro del sistema de distribución. Por un lado, busca sostener y renovar la infraestructura con la que ya presta servicio. Por otro, apunta recuperar y culminar obras de ampliación que quedaron inconclusas imposibilitando la concreción de nuevas conexiones al gas natural. Finalmente, se propone llegar con redes domiciliarias a sectores urbanos que, pese a estar dentro de ciudades con gas natural, todavía no tienen acceso a la red.

La Revisión Quinquenal Tarifaria habilitó el primer conjunto de inversiones, que ronda los USD 200 millones a lo largo de los próximos cinco años y que incluye la renovación de redes, gasoductos, plantas reguladoras de presión y otros equipamientos que ya están en funcionamiento.

Con estas obras, la compañía busca sostener la seguridad, la confiabilidad, la eficiencia y la sustentabilidad operativa del servicio en toda su área de concesión. La intervención alcanza a instalaciones ya existentes en las siete provincias donde Camuzzi presta servicio: Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se trata de inversiones fundamentales para garantizar la continuidad del suministro en las condiciones operativas más exigentes. La compañía opera una infraestructura tan grande que, si se analizan únicamente las cañerías que forman parte de su operación, equivale a 12 veces la distancia que separa Ushuaia de la Quiaca.

La empresa avanza con obras de modernización en su red de gas natural distribuida en siete provincias argentinas (Camuzzi)

Ampliación de capacidad en regiones con restricciones

Dos proyectos concentran el segundo eje de inversión: la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, ya inaugurada, y la obra de finalización de la Planta Compresora Las Armas, anunciada recientemente.

La primera amplió la capacidad de abastecimiento para 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, a partir de la finalización de las plantas compresoras de Alto Río Senguer, la ampliación de la capacidad de compresión de la planta de Gobernador Costa y la construcción de una nueva planta compresora en Holdich, provincia del Chubut.

A esto se sumó la interconexión del sistema con el Gasoducto General San Martín, que lo vinculó de forma directa y permanente con el sistema troncal de gasoductos del país, garantizando la seguridad energética de la región.

La inversión destinada a esta obra supera los USD 40 millones y se desarrolló en alianza con los gobiernos de Chubut, Neuquén y Río Negro. Las obras permitirán incorporar hasta 12.000 nuevos usuarios y, desde la liberación de las factibilidades, a comienzos de 2026, ya se sumaron más de 3.500 nuevas conexiones.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se anunció la finalización de la Planta Compresora Las Armas, que abastece a 40 localidades de la región atlántica y demandará una inversión de USD 6 millones. La planta contará con dos equipos motocompresores con una potencia conjunta de 2.400 HP, cuya puesta en marcha mejorará las condiciones operativas del gasoducto de la Costa y del gasoducto Tandil-Mar del Plata, además de incrementar el volumen disponible para acompañar el crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona.

La ampliación de redes domiciliarias busca achicar la brecha de acceso al gas natural en barrios sin servicio (Camuzzi)

El último tramo: redes domiciliarias

Un tercer plan, de más de USD 5 millones, apunta a las redes domiciliarias dentro de ciudades que ya reciben gas natural, pero donde existen barrios sin infraestructura de distribución. Este esquema se definió junto con los municipios, a partir de las necesidades identificadas en cada comunidad, con el objetivo de convertir la capacidad disponible del sistema en nuevas conexiones concretas para los hogares.

En conjunto, las tres líneas de inversión responden a un mismo propósito: sostener la infraestructura existente, ampliar los sistemas que habían llegado a su límite y extender las redes para que el servicio alcance a más hogares, comercios e industrias.

Brecha entre la red eléctrica y la red de gas

Según los datos de la compañía, Camuzzi cubre el 45% del territorio nacional y opera una infraestructura superior a los 52.400 kilómetros. Si bien la compañía hoy presta servicio a casi 2.3 millones de usuarios, hay un amplio margen para seguir ampliando el servicio.

Si se analiza la penetración de los servicios energéticos en Argentina, los datos son evidentes: en el país existen 15.5 millones de usuarios conectados al servicio eléctrico; sin embargo, al hablar del gas natural, la cifra se encuentra en el orden de los 9 millones.

Esa diferencia muestra la magnitud de la demanda todavía insatisfecha en el país.

Por otro lado, la entrada en vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria, junto con la recuperación de la estabilidad en un sector que atravesó años de restricciones, permitió recuperar previsibilidad y retomar programas de modernización y expansión orientados a reducir esa brecha de acceso.

Un tráiler de gas natural comprimido refuerza el abastecimiento energético en operaciones vinculadas a Vaca Muerta (Camuzzi)

Un innovador portfolio de servicios

El grupo también desarrolla, a través de Camuzzi Energía, soluciones de abastecimiento e infraestructura gasífera, incluyendo la comercialización, el traslado y tratamiento de gas natural comprimido (GNC).

La compañía incorporó recientemente un tráiler de GNC con capacidad para transportar 17.200 metros cúbicos, un volumen casi cuatro veces mayor al de las alternativas disponibles actualmente en el mercado.

Esa unidad permite trasladar GNC por ruta hasta instalaciones sin conexión directa a gasoductos o que requieren abastecimiento temporal.

A partir de la experiencia técnica y logística acumulada por Camuzzi, Camuzzi Energía proyecta incorporar nuevas unidades de este tipo en el corto plazo, para ampliar su capacidad de brindar energía móvil en los puntos donde sea requerida.