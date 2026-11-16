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Estudiar desde cualquier punto del país: propuesta presencial y 100% digital en la Universidad de la Cuenca del Plata

La UCP ofrece más de treinta carreras de grado y posgrados en sus nueve sedes regionales. Las inscripciones para el próximo ciclo académico ya están habilitadas y pueden completarse en línea

Cuatro personas observan la pantalla de una computadora portátil sobre una mesa con cuadernos, una regla y marcadores
En las carreras 100% digitales de la UCP, los estudiantes participan de clases sincrónicas y asincrónicas desde cualquier punto del país (UCP)
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La Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 con una oferta que combina la modalidad presencial y la educación 100% digital. La propuesta amplía las oportunidades de formación profesional para estudiantes de todo el país.

Con más de tres décadas de trayectoria, la UCP tiene presencia en las cuatro provincias del nordeste: Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa y su estructura territorial se distribuye en nueve sedes regionales.

La oferta académica se organiza en cinco unidades: las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias Jurídicas y Políticas; Ciencias de la Salud y Bienestar; Ciencias Económicas y Ambientales; e Ingeniería, Tecnología y Arquitectura. Su modelo de formación se define como innovador, personalizado y orientado a profesionales líderes.

Uno de los rasgos distintivos de la universidad es la combinación entre una fuerte presencia territorial en el Nordeste y una propuesta académica que hoy trasciende las fronteras de la región. Su modelo educativo apunta a acompañar al estudiante durante toda su trayectoria universitaria.

Ese acompañamiento integra formación académica, innovación, tecnología y cercanía con docentes y equipos institucionales. El enfoque se aplica tanto en las clases presenciales como en las propuestas 100% digitales.

Un hombre sentado en un escritorio escribe sobre un cuaderno frente a una computadora portátil, con una maqueta y planos en la pared de fondo
Los estudiantes de la UCP en modalidad digital realizan las prácticas profesionales supervisadas desde su lugar de residencia (UPC)

Carreras 100% digitales con acceso desde cualquier ciudad

Entre los ejes de desarrollo institucional de la UCP figura el fortalecimiento de la formación virtual, que permite cursar estudios universitarios desde distintos puntos del país. La oferta en esta modalidad incluye:

  • Licenciatura en Psicología
  • Licenciatura en Psicopedagogía
  • Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico
  • Licenciatura en Administración de Empresas
  • Licenciatura en Comercio Internacional
  • Abogacía
  • Contador Público
  • Tecnicatura Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos

Desde 2024, la universidad dicta la Licenciatura en Psicología en modalidad 100% digital, una incorporación que le permitió contar con una propuesta de formación virtual integral.

Los estudiantes de las carreras digitales participan de clases sincrónicas y asincrónicas y rinden exámenes desde su ciudad de residencia. También desarrollan allí las prácticas profesionales previstas en cada carrera, con el acompañamiento académico necesario a lo largo de su trayectoria.

Clases en vivo, contenidos grabados y prácticas supervisadas

El Sistema Institucional de Educación Digital (SIED) de la UCP fue evaluado favorablemente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Sobre esa base, la institución lleva adelante su modelo de enseñanza a distancia.

Ese esquema combina encuentros sincrónicos, acceso a material grabado, recursos digitales y acompañamiento docente permanente. Además, contempla la realización de prácticas profesionales supervisadas desde el lugar de residencia de cada estudiante

La propuesta busca ofrecer una experiencia formativa integral y accesible desde distintos puntos del país.

Ciclos de complementación y posgrados

La UCP también dispone de alternativas destinadas a estudiantes con formación superior previa que desean continuar su carrera universitaria. Se trata de los Ciclos de Complementación Curricular, disponibles en áreas como Escribanía, Profesorado Universitario, Ciencias de la Educación, Geografía, Historia, Psicopedagogía y Acompañamiento Terapéutico.

En el nivel de posgrado, la oferta incluye especializaciones en Nutrición Clínica, Intervenciones Psicoeducativas, Derecho Penal y Administración Financiera y Control de las Organizaciones. A ellas se suman las maestrías en Teoría y Técnica de la Litigación Oral y en Gestión del Conocimiento, entre otras opciones de formación profesional.

Tres personas con batas blancas, una de ellas frente a un microscopio, junto a recipientes de vidrio y un modelo de esqueleto humano
La Universidad de la Cuenca del Plata dicta clases presenciales en nueve sedes del nordeste argentino (UPC)

Nueve sedes en el nordeste argentino

Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa concentran la moderna infraestructura de la UCP para el dictado de clases presenciales. Las sedes y delegaciones están ubicadas en Corrientes capital, Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Resistencia, Sáenz Peña, Formosa, Posadas y Leandro N. Além.

Esta distribución territorial, sumada al desarrollo de la educación digital, amplía el acceso a la educación superior para estudiantes de la región y de todo el país.

La experiencia universitaria se complementa con tutorías, espacios de aprendizaje colaborativo y actividades de desarrollo creativo junto al Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA. También incluye acciones de acompañamiento orientadas a favorecer el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes.

Cómo inscribirse para el ciclo lectivo 2027

El proceso de admisión ya está habilitado y puede iniciarse de manera online. Los interesados pueden consultar la oferta académica, las modalidades de cursado y los beneficios vigentes en su sitio web oficial o comunicarse a contacto@ucp.edu.ar.

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