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Movilidad interna: la apuesta de una compañía para retener talento diverso

Cambiar de proyecto o de unidad de negocio sin salir de la organización se consolida como una herramienta clave para el desarrollo profesional dentro de las empresas

Luciana Dau, Manager Internal Comms and Employer Brand, en Infobae Talks Marca Empleadora.
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Las compañías que gestionan ecosistemas de negocios cada vez más amplios enfrentan una pregunta común puertas adentro: cómo lograr que la experiencia que diseñan para sus clientes también se replique en la experiencia de quienes trabajan ahí.

Personal atraviesa ese desafío con una oferta que combina distintos productos y servicios. Luciana Dau, Manager Internal Comms and Employer Brand de la compañía, participó de Infobae Talks Marca Empleadora para explicar de qué manera se conecta la experiencia del colaborador con la del cliente. “Detrás de cada solución, de cada experiencia, de cada producto o servicio que ofrecemos a nuestros clientes, hay personas que están todo el tiempo innovando, aprendiendo y generando nuevas ideas”, afirmó.

Ese ecosistema incluye a Personal en conectividad para personas y hogares, Flow en entretenimiento y contenidos, Personal Pay en servicios financieros, Personal Tech en soluciones tecnológicas para empresas y organismos, y Smart Home junto con Tienda Personal en dispositivos para el hogar conectado. La compañía cuenta hoy con más de 35 millones de servicios activos.

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La movilidad interna permite reconvertir un perfil profesional y cambiar de proyecto o unidad de negocio sin salir de la compañía (Maximiliano Luna)

Una misma lógica para clientes y colaboradores

Dau explicó que la experiencia interna se piensa bajo los mismos principios que la experiencia externa: “En Personal cada vez más estamos yendo hacia la personalización, hacia entender qué necesitan las personas, qué podemos ofrecerles para que realmente ellos vean ese valor agregado”. Según detalló, esa lógica se aplica tanto a clientes como a quienes integran los equipos de trabajo.

La estrategia de marca empleadora se gestiona con una mirada sistémica que conecta comunicación interna, cultura, talento y aprendizaje. “Estamos todo el tiempo poniendo al colaborador en el centro de todo lo que hacemos, porque son ellos los que después generan estas experiencias”, señaló.

Kilómetro y Conversaciones en línea: espacios de diálogo interno

Entre las propuestas internas de la compañía se destaca Kilómetro, un evento mensual que recorre distintas ciudades del país y en el que son los propios colaboradores quienes cuentan su experiencia, en lugar de que la empresa comunique de forma unilateral. “Generamos conversaciones con los colaboradores, celebramos logros, generamos un espacio en equipo”, explicó la ejecutiva.

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El evento Kilómetro acumula más de 20.000 kilómetros recorridos en 12 ciudades y convocó a más de 3.500 personas de forma presencial (Maximiliano Luna)

Ese evento ya acumula más de 20.000 kilómetros recorridos en 12 ciudades distribuidas en cinco regiones del país. Según precisó Dau, el formato híbrido convocó hasta el momento a más de 3.500 personas de manera presencial y a unas 500 de forma virtual.

Otro espacio, llamado Conversaciones en línea, habilita instancias de preguntas y respuestas en vivo entre los colaboradores y el CEO junto al comité de dirección. “Lo que nos permite esto es abrir la comunicación totalmente”, sostuvo Dau, quien remarcó que ese formato busca evitar la fragmentación de la información dentro de la organización. “Que la información llegue de primera mano para que la gente pueda tomar las mejores decisiones”, agregó.

Un estudio de contenidos operado por personal interno

Personal cuenta además con Dos por Dos Estudio, un espacio de producción audiovisual creado para generar contenidos propios en sinergia con el negocio. Los colaboradores se ponen frente a cámara para compartir sus propias experiencias, mientras el equipo de comunicación interna acompaña en el guion y la construcción del relato.

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Los colaboradores de Dos por Dos Estudio operan cámaras, luces, sonido y postproducción para generar contenido audiovisual propio (Maximiliano Luna)

Dau destacó que la operación del estudio queda enteramente en manos de personal interno. “El equipo se formó, se capacitó para poder operar cámaras, luces, sonido, y la postproducción también la hacen ellos. Se genera contenido de muy buena calidad con talento puro interno”, afirmó.

Movilidad interna y reconversión de perfiles

Para Dau, una transformación corporativa no pasa únicamente por la tecnología, sino también por las experiencias que atraviesan las personas dentro de la organización. “Ponemos mucho foco en el desarrollo de las personas, en el aprendizaje continuo y en la movilidad interna”, explicó.

Gracias a la amplitud del ecosistema de negocios, los colaboradores pueden reconvertir su perfil profesional y cambiar de proyecto o incluso de unidad de negocio sin salir de la compañía. “Los desafíos están, se generan los espacios, está en cada persona salir a buscar esa oportunidad”, concluyó la ejecutiva.

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