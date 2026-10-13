James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico

El episodio médico que llevó a James McAvoy a permanecer semanas hospitalizado. REUTERS/Toby Melville

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James McAvoy reveló que estuvo al borde de la muerte en 2017 debido a una complicación médica derivada de un procedimiento para examinar una anomalía en uno de sus pulmones.

Durante su participación en el pódcast Armchair Expert, el intérprete recordó las circunstancias de su hospitalización y el proceso de recuperación que enfrentó antes de regresar a sus compromisos profesionales.

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El actor británico explicó que los médicos detectaron una sombra en su pulmón y recomendaron realizar una biopsia para determinar si se trataba de cáncer. El procedimiento descartó esa posibilidad, pero, presentó complicaciones que afectaron su estado de salud.

“Tuve una perforación pulmonar porque vieron una sombra en mi pulmón y quisieron hacer una biopsia para comprobar si era cáncer, lo cual no era, y eso fue estupendo”, dijo.

El artista contó que regresó a casa dos días después de la intervención, pero mientras estaba recuperándose en la cama pasó algo inesperado.

James McAvoy contó que dos días después de la biopsia sus pulmones colapsaron.

“Todo salió mal y casi muero. Dos días después estaba en casa, mis pulmones simplemente colapsaron en la cama una noche, y además estaba solo, así que fue una locura”, compartió.

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James McAvoy recordó que permaneció hospitalizado entre dos y tres semanas, mientras el equipo médico intentaba controlar las complicaciones.

Durante ese tiempo desarrolló una infección que no respondió a los primeros tratamientos. Ante la falta de resultados, los especialistas optaron por una intervención más invasiva para limpiar la zona afectada.

“Intentaron todo para limpiarlo, pero nada funcionaba. Así que dijeron: ‘Te vamos a abrir bien. Vamos a usar jabón para platos, básicamente, y a limpiarte a fondo, a sacarlo todo’”, recordó.

Según explicó, los médicos finalmente le comunicaron que tendrían que abrirle el tórax para retirar el material infectado y tratar la zona afectada.

James McAvoy explicó que los médicos tuvieron que abrirlo para lavar bien por dentro. (REUTERS/Toby Melville)

El problema de salud ocurrió antes del rodaje de Glass, película estrenada en 2019 y dirigida por M. Night Shyamalan.

La producción continuó la historia presentada en Split, el thriller psicológico de 2016 en el que James McAvoy interpretó a Kevin Wendell Crumb, un personaje con múltiples identidades.

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En Glass, el actor retomó ese papel y tuvo que preparar su condición física para las exigencias del personaje.

McAvoy explicó que, a diferencia de la película anterior, en esta ocasión interpretaba durante gran parte del metraje a la Bestia, una de las identidades de Crumb, caracterizada por su fuerza física y sus capacidades extraordinarias.

“Así que pensé: ‘Realmente necesito hacer algo de verdad. Necesito darlo todo’. Recuerdo haber dicho: ‘Vas a conseguirme un entrenador’. Necesito a alguien que me haga parecer una maldita figura griega de la mitología”. contó.

James McAvoy tuvo que contratar un entrenador para obtener la musculatura necesaria para el personaje. (Escena de 'Glass')

No obstante, las primeras semanas estuvieron dedicadas a recuperar su movilidad y resistencia. McAvoy indicó que podía caminar, pero todavía no estaba en condiciones de correr, trotar o montar en bicicleta.

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Por esa razón, el entrenamiento comenzó con ejercicios de rehabilitación y movimientos funcionales antes de avanzar hacia el aumento de peso y masa muscular.

“El hombre que trabajó conmigo fue increíble”, afirmó al recordar esa etapa. Según relató, el entrenador adaptó las sesiones a su estado físico y posteriormente intensificó el trabajo para alcanzar los objetivos requeridos por la producción.