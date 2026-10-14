Autonomía y responsabilidad: las nuevas demandas de los equipos de trabajo

María Fernanda Amado, directora de Recursos Humanos, Legales y Compliance de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, en Infobae Talks Marca Empleadora.

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Las organizaciones que atraviesan transformaciones constantes coinciden en un punto: los resultados de negocio están estrechamente vinculados al compromiso, las capacidades y el talento de las personas que los impulsan. Esa premisa reconfigura la manera en que las compañías diseñan su cultura interna y acompañan a sus equipos.

Nestlé trabaja ese concepto bajo la idea de poner a las personas en el centro de la estrategia. María Fernanda Amado, directora de Recursos Humanos, Legales y Compliance de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, participó de Infobae Talks Marca Empleadora para explicar en qué consiste ese enfoque.

“Cuando nosotros decimos poner a las personas en el centro, es realmente cuando creamos el contexto donde las personas pueden expresar su mayor potencial. Esa construcción es parte de la estrategia del negocio, porque de lo que no nos podemos olvidar las organizaciones es que la estrategia y los resultados de negocio los conseguimos a través de las personas”, afirmó.

Más de 800 jóvenes pasaron por la compañía a través de la Iniciativa por los Jóvenes durante sus diez años de desarrollo (Gustavo Gavotti)

Escuchar a los colaboradores como punto de partida

Para Amado, esa construcción no se apoya en asumir lo que los equipos necesitan, sino en la escucha activa. “Hacemos muchas encuestas, focus group, para entender qué cosas los ayudan a liberar su potencial y qué cosas a lo mejor los están frenando”, explicó la directiva.

Ese ejercicio derivó en cambios concretos dentro de la organización. “Hemos tenido ejemplos donde hemos tenido que cambiar procesos, donde la gente dijo: ‘somos burocráticos’, y hemos trabajado al lado de eso”, relató la directora, quien remarcó que esas modificaciones también alcanzaron estilos de liderazgo y definiciones de tareas puntuales.

Autonomía y responsabilidad en las nuevas expectativas laborales

Amado identificó un cambio reciente en las demandas de los colaboradores. “La gente quiere tener autonomía, quiere poder tomar decisiones, quiere tener las habilidades para poderlas hacer, quiere ser escuchada y quiere tener un contexto donde sus voces realmente valgan”, señaló. Además, ubicó a esa búsqueda por encima de temas como la flexibilidad y el equilibrio entre vida personal y laboral, que continúa vigente, pero ya no concentra toda la agenda.

La quinta edición de Nestlé Conecta, que convocó a más de 192.000 inscriptos el año pasado, se realizará del 16 al 19 de noviembre (Gustavo Gavotti)

Esa demanda de libertad para decidir, remarcó la directiva, tiene una contracara dentro de la empresa. “Las organizaciones también buscamos responsabilidad. Siempre decimos que es como la combinación de ambas necesidades: las personas quieren autonomía, quieren toma de decisiones, quieren habilidades, y las organizaciones necesitamos personas responsables”, explicó.

Un programa con diez años de trabajo con jóvenes

Nestlé desarrolla desde hace una década la Iniciativa por los Jóvenes, un programa que combina formación y experiencia laboral temprana a través de pasantías y esquemas de jóvenes profesionales. Según precisó Amado, más de 800 jóvenes pasaron por la compañía desde el inicio de esa iniciativa.

Dentro de ese marco, la compañía organiza Nestlé Conecta, una feria de empleo 100% online y gratuita que este año llega a su quinta edición. La iniciativa se realizará del 16 al 19 de noviembre y ofrecerá instancias de formación en elaboración de currículums, preparación para entrevistas laborales y orientación vocacional.

En esta edición participarán alrededor de 50 empresas para que los jóvenes puedan acceder a distintas oportunidades laborales. “El año pasado tuvimos más de 192.000 jóvenes inscriptos de todo el país”, detalló la directiva. Las inscripciones para esta nueva edición abrirán el 12 de octubre.

A su vez, cuentan con acciones específicas vinculadas a sus negocios, como Nestlé Jóvenes Baristas y YOCUTA (Jóvenes Talentos Culinarios), que brindan formación gratuita y herramientas prácticas a jóvenes interesados en desarrollarse en el mundo del café, la gastronomía y la hospitalidad. “Este año, dimos un paso más a través de una alianza con el Ministerio de Capital Humano, con jornadas que combinaron formación especializada en gastronomía y barismo, con herramientas de empleabilidad y experiencia práctica”, agregó.

Gracias a esa iniciativa, se certificaron en Argentina a 48 jóvenes, acercándoles herramientas concretas para fortalecer sus perfiles profesionales.

Los equipos de trabajo se organizan en células ágiles donde la jerarquía o la antigüedad no determinan la participación en una decisión (Gustavo Gavotti)

Distintas edades en un mismo equipo de trabajo

La compañía integra perfiles de diferentes edades dentro de sus equipos y evita asignar tareas según ese criterio. “Creamos espacios donde las generaciones puedan convivir, porque todos tenemos algo que aprender y algo para enseñar, y lo importante es entender eso. No solemos hablar en Nestlé de estos trabajos son para esta generación o para aquella. Creo que realmente la riqueza sale de la combinación de todos”, afirmó Amado.

Ese principio se aplica en la organización de equipos de trabajo horizontales, donde la jerarquía o la antigüedad dentro de la compañía no determinan quién participa de una decisión. “Trabajamos en células ágiles, donde no importa tu experiencia o tu nivel jerárquico en la organización, sino que todas las voces suman para resolver problemas o para desarrollar iniciativas”, explicó.

Qué entiende Nestlé por agilidad organizacional

Para Amado, la agilidad no pasa por hacer las cosas más rápido, sino por la adaptabilidad. “Es un cambio de mindset. Es entender cómo simplificamos las cosas, es entender cuántas veces en los trabajos hacemos cosas hace muchísimos años y las seguimos haciendo de la misma manera”, sostuvo. La tecnología, agregó, funciona como una herramienta central para esa simplificación, aunque no la única.

Con ese objetivo, la compañía conformó un grupo de embajadores digitales que acompaña a los equipos de trabajo en la optimización de sus tareas cotidianas. De esta forma, para Nestlé, la agilidad no significa hacer las cosas más rápido, sino de manera más simple y efectiva.