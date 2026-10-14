El desafío de atraer y desarrollar talento: las nuevas estrategias que transforman la experiencia laboral

María Jimena Belloso, directora de Recursos Humanos en L'Oréal Groupe Argentina, en Infobae Talks Marca Empleadora.

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El primer contacto de una persona con una nueva compañía puede definir buena parte de su experiencia laboral futura. Por eso, cada vez más empresas repiensan ese momento inicial como una instancia estratégica, más allá del trámite administrativo que implica cualquier incorporación.

María Jimena Belloso, directora de Recursos Humanos en L’Oréal Groupe Argentina, participó de Infobae Talks Marca Empleadora para contar los cambios introducidos en los últimos años. “Buscamos que la experiencia del proceso de onboarding sea realmente un momento memorable”, afirmó.

Un código QR como punto de partida

Desde hace más de dos años, la compañía introdujo un proceso de incorporación inmersivo. El primer día de trabajo, cada persona recibe un código QR que habilita un recorrido interactivo sobre las marcas y divisiones de la empresa, con ejecutivos que explican la cultura organizacional, el propósito y los productos que comercializa el grupo.

Un código QR habilita, desde el primer día de trabajo, un recorrido interactivo sobre las marcas y divisiones de la compañía (Maximiliano Luna)

Esa herramienta se desarrolló en conjunto con los equipos de IT, Beauty Tech y Recursos Humanos, junto con las compañías Globant y Camon. Según detalló la directiva, la recepción entre los colaboradores fue tan positiva que la práctica escaló a nivel regional y hoy se aplica en toda Latinoamérica.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión diaria

La compañía incorporó distintas herramientas de IA para simplificar las tareas cotidianas de sus equipos. Una de ellas es L’Oréal GPT, un entorno seguro donde los colaboradores pueden resolver traducciones, resúmenes y consultas sobre procedimientos internos.

A eso se sumó recientemente People Buddy, un agente virtual disponible las 24 horas para responder consultas vinculadas a la gestión de recursos humanos, como días de vacaciones disponibles o políticas internas de la compañía. “Tengo una respuesta ágil y rápida, porque está disponible en cualquier momento del día”, explicó la directiva.

El 50% del directorio y el 67% de los mandos medios de la compañía están compuestos por mujeres (Maximiliano Luna)

Brandstorm, la competencia que lleva 34 años

Entre las iniciativas dirigidas a talento joven, Brandstorm es una competencia global de innovación con 34 años de historia dentro de L’Oréal Groupe, donde los participantes desarrollan un caso de negocio vinculado a un desafío anual de la industria de la belleza.

Este año, la convocatoria reunió a más de 6.400 jóvenes registrados, y a lo largo de los últimos tres años derivó en más de 25 contrataciones efectivas dentro de la compañía. “Es una gran oportunidad para nosotros para poder potenciar nuestra marca empleadora y mucho más aún para poder tener un gran semillero de talentos”, afirmó Belloso.

A esa competencia se suma un esquema de pasantías que hoy integra a más de 38 estudiantes de distintas universidades. “Se distingue frente a otros porque realmente tienen un desafío que deja huella y genera impacto real en el negocio de la compañía”, señaló la directiva.

También existe Seedz, dirigido a jóvenes profesionales con cuatro etapas de rotación dentro del negocio, que incluye instancias de inmersión comercial en territorio. “Buscamos personas con potencial de desarrollo que puedan acelerar su carrera a lo largo de la compañía”, explicó Belloso sobre el proceso de selección de esa propuesta.

La competencia Brandstorm, con 34 años de historia, reunió este año a más de 6.400 jóvenes registrados en todo el mundo (Maximiliano Luna)

Equidad de género en cifras concretas

Un 50% del directorio de la compañía está compuesto por mujeres, una proporción que asciende al 67% entre los mandos medios. A eso se suma una certificación EDGE, que garantiza la ausencia de brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la organización.

Esas iniciativas se canalizan a través de un comité de diversidad, equidad e inclusión liderado por Recursos Humanos, pero integrado también por colaboradores de distintas áreas, que identifican oportunidades y desafíos puntuales en la materia a lo largo del año.

Desarrollo profesional basado en competencias

La gestión del talento dentro de L’Oréal Groupe se organiza en torno a lo que la compañía llama competencias o skills. Cada colaborador declara esas capacidades en un portfolio de desarrollo dentro de la plataforma One Profile, donde también realiza una autoevaluación de su nivel de conocimiento. Un sistema basado en machine learning sugiere luego entrenamientos disponibles en la plataforma One Learning para reforzar esas competencias.

Ese esquema se complementa con una herramienta llamada Skills Career Navigator, pensada para quienes buscan proyectar su carrera dentro de la compañía. “¿Qué competencias tengo hoy y cuáles son las competencias futuras que me faltan? Y te propone entrenamientos para poder cerrar ese gap de aprendizaje”, concluyó Belloso.