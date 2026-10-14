Guatemala

Tres hombres armados asaltan una joyería en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala

La incursión, registrada por pasajeros de un autobús, ocurrió de día en la zona 1, donde los agresores rompieron vitrinas, guardaron objetos de valor en mochilas y escaparon tras un intercambio de disparos

El atraco ocurrió en la zona 1, a pocas cuadras del Congreso de la República y del Palacio Nacional de la Cultura.
Un robo a mano armada afectó a una joyería en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. (Captura de video/Mejorada con IA)
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Tres hombres armados y con el rostro cubierto con mascarillas perpetraron un robo a mano armada en una joyería del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala durante horas del día.

El un hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales. El atraco se realizó en la 9.ª calle, entre la 6.ª y 7.ª avenida de la zona 1 capitalina, un área transitada y ubicada a pocas cuadras del Congreso de la República y del Palacio Nacional de la Cultura.

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La grabación, con una duración aproximada de 28 segundos, fue captada por usuarios que se desplazaban a bordo de un autobús colectivo sobre la arteria vial.

En las imágenes se observa la irrupción de los tres delincuentes, quienes vestían sudaderos oscuros y mascarillas para ocultar sus rostros.

Con el uso de armas de fuego y fuerza física, los asaltantes rompieron los cristales de las exhibidoras para sustraer diversas piezas de valor.

Mientras duró la maniobra dentro del comercio, los sospechosos guardaron los objetos robados en mochilas. Ante el riesgo de disparos, las personas que filmaban el hecho desde el vehículo de transporte instaron a los demás pasajeros a agacharse y resguardarse dentro de la unidad para evitar heridas.

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Las imágenes muestran la fachada y el acceso a un local comercial enfocado en la compra de oro y la venta de artículos de joyería. En los letreros del establecimiento se leen los textos 'Graduación y Argollas Matrimoniales' y 'Compro Oro'. A través de los cristales de la entrada se observan mostradores y el movimiento de personas en el interior del inmueble.

Testigos reportaron intercambio de disparos antes del escape de los sospechosos

Diversos testigos presentes en las inmediaciones relataron que se produjo un intercambio de disparos cuando los individuos abandonaron el local.

A pesar de los intentos de algunos transeúntes por encarar a los atacantes, los tres sujetos lograron darse a la fuga sin que se lograra su aprehensión en el lugar.

Tras el escape, la joyería permaneció con las persianas metálicas a medio cerrar. En el interior del establecimiento quedaron dispersos los restos de vidrio sobre el suelo, mientras el personal del local intentaba verificar las cámaras de seguridad para recuperar las imágenes internas del suceso.

Un robo a mano armada afectó a una joyería en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
Los tres delincuentes utilizaron armas de fuego y fuerza física para romper los cristales de las exhibidoras. (Captura de video)

Por su parte, el Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó a Infobae que comenzó una investigación formal en coordinación con las fiscalías del Ministerio Público (MP) para dar con la identidad de los responsables.

La zona 1 concentra el mayor índice de denuncias por asaltos y robos comerciales

El sector donde ocurrió el atraco forma parte de uno de los perímetros con mayor incidencia de la delincuencia común en la capital guatemalteca.

De acuerdo con informes estadísticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del MP, el Centro Histórico encabeza los registros urbanos de denuncias por asaltos a transeúntes, hurtos en comercios y despojo de pertenencias.

Las estadísticas oficiales destacan que vías como la 9.ª avenida y sus intersecciones concentran un porcentaje significativo de las denuncias por delitos contra el patrimonio.

Un robo a mano armada afectó a una joyería en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
La joyería se ubica en una zona transitada del Centro Histórico guatemalteco. (Captura google maps)

Solo en el último año, la fiscalía contabilizó más de 500 denuncias por robo de celulares en la zona 1, la cifra más alta registrada entre todas las jurisdicciones de la Ciudad de Guatemala.

La PNC mantiene operativos focalizados en el sector ante el incremento de atracos perpetrados en comercios situados en las cercanías de sedes gubernamentales.

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