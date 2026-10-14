Violenta pelea a la salida de un boliche en Rosario: un joven terminó baleado y hay dos detenidos

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en pleno centro de la ciudad y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima tiene 19 años y uno de los sospechosos es menor de edad.

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Un joven de 19 años fue baleado en el brazo izquierdo a la salida de un local bailable en el centro de Rosario durante la madrugada del pasado viernes 10 de octubre. Por el hecho, dos hombres quedaron aprehendidos en el lugar, uno de ellos es menor de edad.

Eran las 5:43 de la madrugada cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado desde las inmediaciones de Urquiza 1918, entre Dorrego y Moreno. Quien llamó dio cuenta de un desorden a la salida del local bailable y mencionó haber escuchado detonaciones. Personal de la Policía de Santa Fe se dirigió al lugar y confirmó que había un herido. Los autores, según describieron los testigos presentes, ya se habían retirado a pie en dirección sur.

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El episodio quedó captado por el punto de monitoreo 319, ubicado sobre Urquiza y Dorrego. El informe del Equipo Lince precisa que a las 05:44 se visualizó a un masculino con prenda superior clara efectuar una detonación hacia otra persona en la vía pública. Un video filmado con teléfono celular también documentó la secuencia: el material, que circuló en una historia de la red social Instagram, muestra a un grupo de jóvenes discutiendo y forcejeando en la vereda junto a un automóvil negro estacionado frente al local. La situación escaló a una pelea física con empujones y agresiones.

En un momento, uno de los involucrados cayó al asfalto. Fue entonces, a los pocos segundos, cuando se escucharon dos fuertes detonaciones, lo que desató gritos de pánico entre los presentes.

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El hecho ocurrió a la salida de un local bailable en Urquiza 1918, entre Dorrego y Moreno, en el centro de Rosario

Tras el disparo, el autor se retiró por calle Urquiza hacia el Oeste acompañado por otros dos masculinos: uno vestía una remera de mangas cortas blanca con franjas verticales posiblemente azules en los laterales, y el otro iba de vestimenta negra. La víctima fue identificada como U.A.P., de 19 años. Fue trasladado por personal del SIES al Hospital Centenario, donde se le diagnosticó un impacto de bala en el brazo izquierdo.

Mientras tanto, los uniformados iniciaron un patrullaje por la zona tomando como referencia las descripciones aportadas por los testigos ocasionales. En inmediaciones de calle Moreno entre Rioja y San Luis dieron con dos sospechosos, a quienes identificaron y dejaron en calidad de aprehendidos.

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Uno de ellos es T.G.S., de 23 años, de Villa Gobernador Gálvez y R.V.C., de 16 años, también de Gálvez. Al ser menor de edad, su situación tiene un tratamiento diferenciado. Lo llamativo de la situación del menor es que la dirección que figura en sus datos filiatorios tiene un historial extenso en los registros de la fuerza.

En enero de 2024, ese domicilio fue escenario de una incidencia priorizada por disparos de arma de fuego contra domicilios, y en enero de 2020 está vinculado a un hecho donde resultó fallecido “Julio Genaro Giménez”, con un posible autor identificado como residente de esa misma finca.

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El arma fue secuestrada en el interior de un Fiat Siena negro, estacionado frente al local al momento del hecho

Además, entre 2024 y 2025, el inmueble fue objeto de múltiples órdenes de allanamiento en el marco de causas por amenazas extorsivas y tentativa de extorsión, vinculadas a la estructura criminal de Héctor Noguera —alias “Gordo Dany”— y Natanahel Landriel.

Respecto al arma utilizada, los efectivos procedieron al secuestro de la misma en el interior de un automóvil Fiat Siena color negro, año 2009, estacionado en el lugar del hecho.

La zona donde ocurrió el episodio tiene registros de llamados al 911 vinculados a la venta y comercialización de estupefacientes. Entre los más recientes, figura un llamado del 7 de junio de 2026 que señala la comercialización de cocaína, marihuana y pastillas —denominadas “rolas”— en fiestas electrónicas, con acopio de mercadería en Marcos Paz y La Paz, y personas nombradas en la denuncia.

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El caso quedó bajo seguimiento de la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, con intervención del Equipo Lince, que continúa el análisis desde la Unidad de Gestión. Toda la información relevada en el informe queda sujeta a su posterior comprobación.