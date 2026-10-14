Guatemala

El Poder Judicial de Guatemala inicia una nueva presidencia con Jenny Noemy Alvarado Tení

La magistrada recibió las insignias de Claudia Paredes en un acto oficial y prometió fortalecer la confianza ciudadana, la transparencia procesal y los resultados medibles durante el período 2026-2027 institucional

La magistrada Alvarado Tení se convirtió en la quinta mujer en dirigir el Poder Judicial tras recibir las insignias de manos de Claudia Paredes.
Jenny Noemy Alvarado Tení asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala para el período 2026-2027. (Organismo Judicial)
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La magistrada Jenny Noemy Alvarado Tení asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ) de Guatemala para el período 2026-2027.

Durante un acto oficial celebrado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la nueva titular del Poder Judicial se comprometió a desarrollar una administración orientada al fortalecimiento de la confianza ciudadana, la transparencia en los procedimientos y la obtención de resultados medibles.

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Alvarado Tení, quien se convirtió en la quinta mujer en dirigir el Poder Judicial guatemalteco, recibió las insignias del cargo de manos de la presidenta saliente, Claudia Paredes.

Con este traspaso, la CSJ retoma el cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, después de que desacuerdos entre integrantes de administraciones anteriores redujeran mandatos presidenciales a pocos meses. Paredes había asumido en febrero y dirigió la institución durante ocho meses.

La nueva titular fue juramentada previamente ante el pleno del Congreso, tras haber recibido 104 votos a favor y 55 en contra en el Parlamento.

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Jenny Noemy Alvarado Tení asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala para el período 2026-2027.
El pleno del Congreso de Guatemala juramentó a la nueva titular de la CSJ luego de una votación que registró 104 votos a favor y 55 en contra. (Congreso de Guatemala)

La votación en la Cámara reflejó la oposición del grupo independiente del Movimiento Semilla, Compromiso Renovación y Orden (CREO), Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) y Winaq, además de diputados de otros bloques.

Ejes de trabajo y modernización del sistema de justicia

El plan de trabajo de la magistrada dará seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2026-2030 del OJ. Entre los puntos centrales destacan el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la gestión electrónica de expedientes y la capacitación continua del personal técnico y administrativo.

Asimismo, la gestión contempla adaptar la atención a la diversidad lingüística y cultural del país.

Respecto a la labor de los tribunales, Alvarado Tení sostuvo que la independencia judicial debe garantizar que los jueces resuelvan sin presiones ni interferencias, conforme a la ley.

Jenny Noemy Alvarado Tení asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala para el período 2026-2027. El plan estratégico del Organismo Judicial prioriza la modernización tecnológica y la gestión electrónica de expedientes.

La magistrada indicó además que este principio es compatible con una coordinación respetuosa con los demás organismos del Estado, dentro del marco de sus atribuciones.

Alvarado Tení promete mejorar la la confianza ciudadana

Ante el proceso electoral de 2027, la CSJ aprobó un plan especial para responder a la alta demanda de recursos legales, amparos y antejuicios.

La estrategia autoriza el equipamiento y la contratación de personal para la Cámara de Amparos y Antejuicios con el objetivo de procesar la carga de trabajo prevista.

Jenny Noemy Alvarado Tení asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala para el período 2026-2027.
La magistrada Alvarado Tení se convirtió en la quinta mujer en dirigir el Poder Judicial tras recibir las insignias de manos de Claudia Paredes. (Congreso de Guatemala)

Durante su discurso, Alvarado Tení reafirmó su compromiso con la “igualdad de oportunidades” y aseguró que pondrían al frente el “reconocimiento al mérito”, pero sobre todo, prometió “una justicia sensible a las necesidades de todas las personas”, principalmente a aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

“Nuestro primer desafío es fortalecer la confianza ciudadana, ya que esta no se construye con declaraciones, se construye con resoluciones fundamentadas en derecho, atención digna, procedimientos transparentes y resultados concretos”, manifestó, al tiempo que recalcó la importancia de la separación de poderes.

La nueva presidenta del OJ reconoció que existe una diversidad cultural y lingüística, por lo que buscará fortalecerlo, que irá acompañada de impulsos de capacidades con mecanismos antisobornos y prometió mejorar las condiciones de las víctimas de trata de personas.

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