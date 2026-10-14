Emilia Clarke revela por qué evita navegar en Instagram pese a tener millones de seguidores: “Me siento miserable”

Emilia Clarke confiesa que Instagram la hace sentir “miserable” en solo 30 segundos. (REUTERS/Henry Nicholls)

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Emilia Clarke, conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, habló sobre su relación con Instagram y explicó por qué evita pasar tiempo navegando en la plataforma, pese a mantener una actividad frecuente y contar con millones de seguidores.

En una entrevista con la revista Marie Claire, la intérprete de 39 años señaló que consultar el contenido de la red social puede afectar su estado de ánimo en cuestión de segundos.

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Aunque continúa compartiendo publicaciones, aseguró que no suele revisar lo que aparece en su pantalla ni las interacciones que generan sus fotografías. La actriz también comentó que no acostumbra revisar fotografías de sí misma durante eventos públicos, como las ceremonias de los premios Emmy.

Emilia Clarke aseguró que solo publica en Internet sin ver los comentarios. (REUTERS/Simon Dawson)

“No participo en Instagram en absoluto porque en 30 segundos me siento miserable. ¿He visto alguna foto mía en los Emmy? ¡No! Un algoritmo no te va a mantener caliente por la noche. No te va a regalar tus sueños más descabellados. No te va a hacer reír. No te va a apoyar”, declaró.

En cambio, Emilia Clarke explicó que su estrategia consiste en publicar contenido y abandonar la aplicación inmediatamente después.

A esta práctica se refirió con la expresión “post and ghost”, que describe la acción de compartir una publicación sin permanecer en la plataforma para revisar comentarios, reacciones o recomendaciones del algoritmo.

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Cabe destacar que la actriz cuenta con una comunidad de más de 27 millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotografías personales, imágenes relacionadas con su trabajo y publicaciones sobre distintos proyectos.

Emilia Clarke tiene más de 27 millones de seguidores en Instagram.

Su postura se suma a la de otras figuras del entretenimiento que han hablado públicamente sobre las dificultades de gestionar la exposición en redes sociales.

En septiembre, la actriz estadounidense Jennifer Lawrence abrió una cuenta de Instagram y, pocas horas después, expresó que podría abandonarla si recibía comentarios negativos.

La actriz ganadora del Oscar decidió incorporarse a la red social el 9 de septiembre y utilizó el nombre de usuario @jlaw, debido a que la cuenta @jenniferlawrence ya se encontraba ocupada.

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La artista, quien durante años se había mantenido alejada de las redes sociales, publicó su primer video en el perfil al día siguiente de abrir la cuenta.

Jennifer Lawrence aseveró que al primer comentario negativo dejaría Instagram.

En la grabación explicó que está dispuesta a probar esta nueva experiencia, aunque estableció desde el inicio una condición relacionada con los comentarios que reciba de los usuarios.

“Así que sí, le estoy dando una oportunidad y, si alguien dice algo negativo, renunciaré inmediatamente, sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré y renunciaré”, afirmó.

La protagonista de Los Juegos del Hambre reforzó posteriormente su mensaje mediante una publicación en sus historias de Instagram. En ella pidió a sus seguidores considerar el efecto que pueden tener los comentarios agresivos o negativos.

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Jennifer Lawrence insistió que cualquier comentario puede afectar a su bebé.

“Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario desagradable o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé”, escribió.

El mensaje hace referencia a su embarazo. La actriz está casada con Cooke Maroney, a quien también sigue desde su nueva cuenta de Instagram. Lawrence y Maroney son padres de un hijo y esperan actualmente otro bebé.