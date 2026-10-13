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Un estudiante es suspendido tras encontrar un cuaderno de ‘Death Note’ con nombres de compañeros

Aunque la investigación no encontró indicios de una amenaza inmediata, la madre de una alumna cuyo nombre aparecía en el cuaderno cuestionó el regreso del estudiante

Un cuaderno inspirado en Death Note desata una investigación policial en una escuela de Massachusetts.
Un cuaderno inspirado en Death Note desata una investigación policial en una escuela de Massachusetts.
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Un cuaderno inspirado en el manga y anime japonés Death Note provocó la suspensión de un estudiante y una investigación policial en una escuela de Massachusetts, Estados Unidos.

El caso ocurrió en Chocksett Middle School, ubicada en la localidad de Sterling, después de que las autoridades escolares descubrieran el material el 30 de septiembre y solicitaran la intervención de la policía local.

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De acuerdo con información publicada por Boston.com, los administradores del centro educativo contactaron a los agentes después de encontrar el cuaderno.

Cuando la policía llegó a las instalaciones, los estudiantes ya habían salido de clases. Posteriormente, el alumno explicó al personal escolar que el objeto estaba relacionado con la serie de ficción.

En Death Note, la historia sigue a Light Yagami, un estudiante que encuentra un cuaderno sobrenatural capaz de provocar la muerte de cualquier persona cuyo nombre sea escrito en sus páginas.

En ' Death Note' el protagonista tiene la capacidad de matar personas escribiendo su nombres en un cuaderno. (Captura de video)
En ' Death Note' el protagonista tiene la capacidad de matar personas escribiendo su nombres en un cuaderno. (Captura de video)

La trama se desarrolla alrededor de las decisiones del protagonista y de la investigación encabezada por un detective conocido como L.

La directora de la escuela, Tina Boss, informó a la comunidad que la investigación incluyó entrevistas con decenas de estudiantes y una revisión de la información disponible.

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Según explicó, el equipo multidisciplinario del centro no encontró indicios de que el cuaderno o su contenido estuvieran destinados a amenazar a la institución o a algún estudiante en particular.

“Con base en la información recopilada, incluidas las entrevistas con decenas de estudiantes y la investigación realizada por el Departamento de Policía de Sterling, nuestro equipo multidisciplinario no ha encontrado indicios de que el cuaderno o su contenido estuvieran destinados a representar una amenaza contra la escuela o algún estudiante en particular”, señaló.

La directora agregó que los datos obtenidos indicaban que el cuaderno estaba relacionado con una serie de televisión y con una temática que consideró inapropiada para el entorno escolar.

Death Note
La directora del plantel aseguró que los temas tratados en Death Note no son apropiados para los estudiantes. (Captura de video)

Por su parte, la policía determinó que no existía una amenaza inmediata y comunicó que, con la información disponible, no buscaba presentar cargos penales contra el estudiante. No obstante, el alumno recibió una suspensión de tres días.

La decisión generó inconformidad en Jen DiCandia, madre de una estudiante cuyo nombre aparecía escrito en el cuaderno.

Según reportó el medio Sentinel & Enterprise, la familia contrató posteriormente a un abogado y solicitó que ambos alumnos fueran separados de manera permanente dentro de la escuela, ya que compartían tres clases.

Mi hija merece sentirse segura en su salón de clases todos los días”, escribió DiCandia.

La madre sostuvo que su principal objetivo era garantizar que la menor pudiera continuar sus estudios sin temor, independientemente de si el cuaderno había sido concebido como una broma o estaba relacionado con un videojuego o una producción de entretenimiento.

Una madre de familia aseguró sentirse insegura por sus hijos tras el hallazgo de la Death Note.
Una madre de familia aseguró sentirse insegura por sus hijos tras el hallazgo de la Death Note.

El caso de Sterling se suma a otros incidentes registrados en centros educativos estadounidenses relacionados con cuadernos inspirados en la misma obra japonesa.

En septiembre de 2026, un estudiante de 12 años fue arrestado en Florida después de que se encontrara un cuaderno con nombres de alumnos y miembros del personal de Argyle Elementary School.

Según las autoridades, otro estudiante alertó a un profesor al observar que se escribían nombres en el documento. El docente recuperó el cuaderno de un bote de basura y posteriormente se produjo el arresto por un cargo relacionado con amenazas por escrito.

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