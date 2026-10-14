Asaltaron, abusaron y amenazaron de muerte a una mujer dentro de su casa en Rosario

La víctima tenía $ 30.000 en efectivo, y eso no conformó a los delincuentes, que escalaron la situación con rapidez (Foto: Google Earth)

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En la madrugada de este lunes, una mujer de 56 años fue golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte por dos hombres que ingresaron a su vivienda mientras dormía, en un hecho ocurrido en barrio Godoy, Rosario. Los delincuentes, que vestían ropa oscura, también la maniataron con un cable y escaparon con dinero en efectivo, su teléfono celular y las llaves del domicilio.

Todo comenzó alrededor de las 2.30 de la mañana, cuando la mujer escuchó ruidos en el interior de su vivienda ubicada en Lía Bauman al 7900, en las inmediaciones de la calle Rivarola. Al levantarse para ver qué pasaba, encontró la luz de la cocina encendida y descubrió que no estaba sola: había dos hombres dentro de la casa, uno en su habitación y otro en la cocina-comedor. Ambos vestían ropa oscura.

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Uno de los intrusos le exigió dinero de inmediato. La mujer explicó que solo tenía $ 30.000 en efectivo. Eso no conformó a los delincuentes, y la situación escaló con rapidez. Según reportó el medio local La Capital, los agresores la atacaron físicamente, uno de ellos abusó sexualmente de ella y, además, le ataron las manos y le colocaron un cable alrededor del cuello. Antes de escapar, se apoderaron del dinero, su teléfono celular y las llaves del domicilio.

La amenaza que dejaron fue explícita: le advirtieron que regresarían para matarla si llamaba a la Policía. Pese a ello, la mujer logró liberarse de las ataduras, salió a la calle y pidió auxilio a los gritos. Fueron los vecinos del barrio quienes le brindaron la primera contención, mientras ella atravesaba un estado de shock.

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Según indicaron los propios habitantes de la zona, la vivienda habría sido blanco de intentos de robo anteriores. La casa se encuentra próxima a un descampado, un detalle que los vecinos señalaron al dar cuenta de los antecedentes del domicilio.

Siguieron a una mujer hasta que estacionó su auto e intentaron robarle

Los tres colombianos, una mujer y dos hombres, quedaron detenidos

Tres delincuentes de nacionalidad colombiana fueron detenidos en el barrio porteño de Mataderos luego de seguir a una mujer que circulaba en su auto y esperar a que estacionara y se alejara para intentar robarle las pertenencias que había dejado en el interior del vehículo. Según informaron fuentes policiales a Infobae, los sospechosos fueron sorprendidos por efectivos de la policía porteña antes de que pudieran concretar el robo.

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Todo comenzó cuando agentes de la División Investigaciones Comunales 9, que realizaban tareas de prevención en la zona comercial de Mataderos, observaron un movimiento que les llamó la atención: un Chevrolet Corsa con tres ocupantes circulaba a baja velocidad por la avenida Juan Bautista Alberdi, siguiendo de cerca a un Mercedes Benz A200.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la conductora del Mercedes Benz también avanzaba lentamente, aparentemente en busca de un lugar para estacionar. Mientras tanto, los ocupantes del Corsa continuaban detrás de ella.

La maniobra terminó de despertar las sospechas de los investigadores cuando la mujer encontró un lugar para dejar su vehículo, descendió y se alejó. Fue entonces cuando los tres ocupantes del Chevrolet bajaron de su auto y se acercaron al Mercedes Benz para intentar abrirlo.

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Sin embargo, los policías que habían advertido la situación intervinieron antes de que lograran concretar el robo. Los efectivos se identificaron como integrantes de la fuerza y detuvieron a los tres sospechosos. Se trata de dos hombres de 60 y 20 años y una mujer de 37, todos de nacionalidad colombiana.

Durante la requisa, los agentes secuestraron un equipo de comunicación de frecuencia de señal, tres teléfonos celulares, una mochila y una cartera. Los investigadores deberán determinar las características y la posible utilización del dispositivo incautado.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Alejandro Ferro, con la Secretaría N° 115 de Karina González. El magistrado dispuso la detención de los tres involucrados y el secuestro de los elementos hallados durante el procedimiento.

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