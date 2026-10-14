Costa Rica decomisa más de 14 toneladas de pollo, huevos, mariscos y frutas que eran transportados en condiciones insalubres

La Policía de Fronteras de Costa Rica decomisó más de 14 toneladas de alimentos perecederos que eran transportados en condiciones insalubres por distintas rutas de la Zona Sur del país. Crédito: MSP

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Las autoridades de Costa Rica decomisaron más de 14 toneladas de alimentos perecederos que eran transportados en condiciones insalubres por distintas carreteras del sur del país, en una serie de operativos destinados a combatir el contrabando y evitar que productos potencialmente peligrosos llegaran a manos de los consumidores.

Los cargamentos fueron interceptados por oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), quienes detectaron irregularidades en varios camiones procedentes de la zona fronteriza con Panamá.

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Entre los alimentos incautados figuraban 8,4 toneladas de pollo, cinco toneladas de papaya, una tonelada de huevos y varios kilogramos de mariscos. Las inspecciones determinaron que quienes transportaban las mercancías no contaban con documentos suficientes para demostrar su procedencia ni acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en territorio costarricense.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, algunos de los productos presentaban señales visibles de contaminación o deterioro, mientras que otros eran movilizados sin registros sanitarios, facturas de compra, etiquetados o certificados veterinarios de operación.

Estas irregularidades impedían determinar con certeza el origen de los alimentos y verificar las condiciones bajo las cuales habían sido producidos, almacenados y transportados.

Las autoridades advirtieron que la ausencia de trazabilidad representa un riesgo para la salud pública, debido a que dificulta identificar responsabilidades y retirar oportunamente del mercado productos que puedan encontrarse contaminados.

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Operativos en carreteras cercanas a Panamá

Los decomisos se realizaron durante diferentes inspecciones preventivas desarrolladas en rutas utilizadas para el transporte de mercancías entre la zona fronteriza y otras regiones de Costa Rica.

Uno de los principales puntos de control fue el puesto policial de Kilómetro 35, ubicado sobre la Carretera Interamericana Sur, una vía estratégica para la circulación de vehículos de carga y pasajeros.

Las autoridades también realizaron inspecciones en Calle La Gamba, en el distrito de Guaycará de Golfito, provincia de Puntarenas.

En estos lugares, oficiales fronterizos revisaron camiones procedentes de la frontera con Panamá y detectaron cargamentos de productos perecederos que no cumplían con las exigencias documentales y sanitarias.

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El Ministerio de Seguridad Pública explicó que estas acciones forman parte de los controles permanentes desarrollados por la institución para prevenir el ingreso y la circulación irregular de mercancías.

Además de los posibles riesgos sanitarios, las incautaciones constituyen intervenciones contra actividades relacionadas con el contrabando y la evasión de obligaciones fiscales.

La comercialización de mercancías sin la documentación requerida puede afectar a los productores y comerciantes que cumplen con las disposiciones tributarias y sanitarias, al permitir la circulación de productos sin los controles correspondientes.

Entre los productos incautados se encontraban 8,4 toneladas de pollo, cinco toneladas de papaya, una tonelada de huevos y varios kilogramos de mariscos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

SENASA y el Ministerio de Agricultura coordinaron la destrucción

Tras detectar las irregularidades, la Policía de Fronteras coordinó las actuaciones correspondientes con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Servicio Fitosanitario del Estado, ambas entidades vinculadas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

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La participación de estas instituciones permitió atender las irregularidades sanitarias detectadas y coordinar la disposición final de las mercancías.

Con la colaboración de la Municipalidad de Golfito, los cargamentos fueron destruidos para impedir que pudieran ingresar a establecimientos comerciales o terminar en manos de consumidores.

La medida buscó eliminar la posibilidad de que alimentos cuyo origen y condiciones de conservación no pudieron verificarse fueran distribuidos en el mercado nacional.

En el caso de los productos de origen animal, los controles sanitarios son fundamentales para prevenir enfermedades que pueden transmitirse a través del consumo de alimentos contaminados.

Por su parte, los controles fitosanitarios permiten verificar el cumplimiento de requisitos relacionados con productos vegetales y reducir los riesgos asociados con la introducción o movilización irregular de mercancías agrícolas.

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Los cargamentos fueron interceptados durante operativos realizados en el puesto de Kilómetro 35, sobre la Carretera Interamericana Sur, y en La Gamba de Golfito, cerca de la frontera con Panamá.

Autoridades refuerzan vigilancia contra el contrabando

Los decomisos se producen en un contexto de vigilancia permanente en las rutas fronterizas del sur de Costa Rica, donde las autoridades desarrollan controles para detectar mercancías que ingresan o circulan sin cumplir las regulaciones nacionales.

El contrabando de alimentos representa un desafío tanto para las instituciones encargadas de la seguridad fronteriza como para las autoridades responsables de proteger la salud pública.

Además del incumplimiento de obligaciones tributarias, el transporte irregular de productos perecederos puede dificultar la identificación de su procedencia, las condiciones de almacenamiento y los controles sanitarios aplicados antes de su comercialización.

Por esa razón, las inspecciones realizadas por la Policía de Fronteras, en coordinación con SENASA y el Servicio Fitosanitario del Estado, buscan detectar cargamentos que no reúnan las condiciones necesarias para circular de manera legal y segura.

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