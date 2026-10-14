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Vacaciones 2027: cómo viajar a las playas de Brasil sin pagar todo por adelantado

A través del programa de fidelidad de GOL, Smiles ofrece una modalidad que combina millas y pesos, permite congelar el valor del pasaje con hasta 11 meses de anticipación y acceder a tarifas promocionales hacia distintos destinos brasileños, entre otros miles de destinos

Smiles para uso de Inhouse
Las playas de Brasil vuelven a posicionarse entre las opciones favoritas de los argentinos para las vacaciones de verano (Smiles)
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Cada temporada, miles de argentinos comparten la misma búsqueda: playas cálidas, buena gastronomía y precios que no desequilibran el presupuesto. Brasil suele encabezar esa lista gracias a su cercanía y a la variedad de destinos que ofrece.

Para 2027, las costas brasileñas vuelven a posicionarse entre las favoritas de los argentinos que planifican sus vacaciones. Sin embargo, la alta demanda provoca que los pasajes aumenten a medida que se acerca la fecha de partida. Esa dinámica obliga a buscar alternativas que permitan asegurar el viaje con tiempo.

Por eso, anticiparse dejó de ser una simple recomendación para convertirse casi en una condición. En ese escenario, Smiles, el programa de fidelidad de GOL, ganó protagonismo como herramienta para organizar una escapada de manera flexible, permitiendo congelar el precio en millas o millas más pesos, y pagar después.

Tarifas promocionales a los destinos más buscados

Lejos de ser un beneficio exclusivo de viajeros frecuentes, la plataforma hoy permite acceder a tarifas promocionales sin desembolsar todo el dinero por adelantado, dando tiempo para juntar las millas o el dinero de a poco.

La clave está en la modalidad Smiles & Money, que combina millas con pesos para abonar el boleto Y la posibilidad de reservar el pasaje con Viaje Fácil hasta 11 meses antes, y pagarlo recién hasta 60 días antes de pagar.

Las ofertas corresponden a vuelos ida y vuelta operados por GOL con salida desde Buenos Aires. Además, los montos expresados en dólares son finales.

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Río de Janeiro forma parte de las alternativas para viajar a Brasil con una combinación de millas y pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son algunos de los valores disponibles:

  • Florianópolis: USD 215 ($332.848). Se emite con 14.760 millas, $122.000 y tasas.
  • Río de Janeiro: USD 245 ($378.680). Requiere 18.060 millas y $152.000 más tasas
  • Porto Seguro: USD 290 ($453.043). Combina 24.240 millas con $198.000 + tasas
  • Fortaleza: USD 355 ($547.832). Suma 29.790 millas y $235.000 más tasas

Paso a paso para comprar estos pasajes

Muchos viajeros asumen que acceder a estos valores exige un saldo acumulado de millas durante años. No obstante, el programa ofrece un mecanismo pensado para los usuarios que recién arrancan.

El primer paso consiste en registrarse sin costo, un trámite que solo pide el DNI. Como bienvenida, la cuenta recibe automáticamente 600 millas y un voucher con 70% de descuento en la compra inicial de puntos.

Luego llega el momento de congelar la tarifa a través de Viaje Fácil. Esta herramienta permite reservar cualquiera de las ofertas con hasta 11 meses de anticipación y fijar tanto la cantidad de millas como el monto en pesos.

Al concretar la reserva, el usuario abona únicamente impuestos y tasas del pasaje, más un cargo de servicio de $12.000. De este modo, el asiento y el precio quedan asegurados.

A partir de ahí, dispone de tiempo hasta 60 días antes del vuelo para reunir lo que falta. Además, no necesita subirse a un avión para acumular saldo.

Una alternativa es transferir los puntos de tarjetas bancarias al programa. También suman las compras en supermercados adheridos y en los comercios que integran la red de alianzas de Smiles.

Para acelerar el proceso, existe Club Smiles, una suscripción que parte de $8.000 mensuales. Funciona como un ahorro mensual automático en millas y habilita promociones exclusivas para adquirir el saldo restante con descuento y acceder a tarifas exclusivas mucho más baratos

Finalmente, antes del límite de 60 días previos a la partida, el usuario debe ingresar a su cuenta y confirmar el boleto. En esa instancia se completa el pago de las millas y los pesos correspondientes.

Viajar a Brasil a bajo costo depende menos de la suerte que de la planificación. Con una reserva anticipada y el precio congelado, el viajero gana meses para juntar millas a partir de sus consumos cotidianos.

Para más información sobre las alternativas que ofrece Smile, hacer clic acá.

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