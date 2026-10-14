Panamá

Autoridad Marítima de Panamá reactiva parcialmente las operaciones portuarias luego del sismo de magnitud 7.5

Mientras, el Tribunal Electoral informó que se mantiene ofreciendo sus servicios en su sede principal, en la ciudad capital, y en las oficinas regionales que están operativas

Algunas instalaciones de la Autoridad Marítima de Panamá todavía permanecerán cerradas por recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil. (AMP)
Algunas instalaciones de la Autoridad Marítima de Panamá todavía permanecerán cerradas por recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil. (AMP)
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Luego de las inspecciones realizadas en las instalaciones portuarias afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, la Autoridad Marítima de Panamá autorizó la reactivación al 80% de las actividades de zarpe, emisión y autorización de operaciones de embarque en los puertos estatales cuyas operaciones habían sido suspendidas.

De acuerdo con la entidad gubernamental, se exceptúan de esta disposición el Puerto Mutis, ubicado en la provincia de Veraguas, cuyas instalaciones permanecerán cerradas por recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al igual que el puerto de Búcaro, en la provincia de Los Santos, al cual no ha sido posible acceder debido a las condiciones de la vía.

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La institución regente de la actividad marítima en el país agregó en una comunicación que el muelle del puerto de El Agallito, en la provincia de Herrera, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, también por recomendaciones del Sinaproc, aunque se indica que las oficinas continuarán operando con normalidad.

En tanto, en el puerto de Mensabé, en la provincia de Los Santos, se aclara que las disposiciones aplicarán únicamente durante este martes 13 de octubre.

La atención al público en las oficinas estará suspendida, pero se mantendrá personal disponible para supervisar los zarpes.

Las limitaciones en los puertos también se deben a la situación que enfrentan algunos de sus colaboradores, cuyas viviendas han sufrido daños parciales o totales a consecuencia del movimiento sísmico. (AMP)
Las limitaciones en los puertos también se deben a la situación que enfrentan algunos de sus colaboradores, cuyas viviendas han sufrido daños parciales o totales a consecuencia del movimiento sísmico. (AMP)

La información también señala que las limitaciones en la operación y atención de algunos puertos responden no solo a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, sino también a la situación que enfrentan sus colaboradores, cuyas viviendas han sufrido daños parciales o totales a consecuencia del movimiento sísmico.

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Se manifiesta que la entidad comprende que estas circunstancias dificultan su asistencia a los puestos de trabajo, por lo que considera necesario tomar en cuenta su seguridad y bienestar mientras atienden las necesidades prioritarias de sus familias.

La medida se adopta como parte del proceso de reanudación gradual de las actividades portuarias. La Autoridad Marítima de Panamá señala que continuará dando seguimiento a las condiciones de las instalaciones y coordinando con las entidades correspondientes las acciones necesarias para avanzar en la recuperación del 100% de las operaciones.

A raíz del terremoto de 7.5 grados registrado en Panamá la entidad había notificado que los puertos nacionales se mantenían cerrados hasta nuevo aviso.

De igual manera, el Tribunal Electoral informó este martes a la ciudadanía que se mantienen ofreciendo los servicios de Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral en la sede principal de Ancón, en la ciudad capital, y en las oficinas regionales que ya se encuentran operativas en el país.

Fotografía que muestra la fachada del Tribunal Electoral de Panamá, en ciudad capital, en una fotografía de archivo. EFE/Gabriel Rodríguez
Fotografía que muestra la fachada del Tribunal Electoral de Panamá, en ciudad capital, en una fotografía de archivo. EFE/Gabriel Rodríguez

El Tribunal Electoral aclaró que la suspensión anunciada tras la emisión del Decreto No. 13 de 12 de octubre de 2026 aplica únicamente para los términos legales de los procesos y gestiones administrativas, electorales y jurisdiccionales que se tramitan ante las dependencias de la institución, incluyendo los juzgados administrativos electorales, juzgados penales electorales y secretarías jurisdiccionales, y se mantendrá vigente hasta el viernes 16 de octubre de 2026.

Con base en evaluaciones técnicas, la entidad destacó que se mantiene suspendida la atención al público en la provincia de Veraguas, en la sede regional, juzgados del segundo distrito jurisdiccional y las oficinas distritales de Mariato, Río de Jesús y Soná.

En la provincia de Herrera la suspensión de labores alcanza a la oficina regional y sus distritales en Santa María, Las Minas y Pesé, mientras que en la provincia de Los Santos se mantienen cerradas la regional ubicada en la ciudad de Las Tablas y las distritales de Guararé, Pedasí, Tonosí, Macaracas y La Villa de Los Santos.

En la provincia de Coclé la sede regional tampoco se encuentra apta para servicio presencial, señala un comunicado de la institución.

Añade que se han habilitado puestos de atención para inscripción de nacimientos y defunción así: Herrera en el Hospital Cecilio Castillero junto a la puerta principal, en Los Santos en las afueras del edificio sede del Tribunal Electoral en Las Tablas; en Veraguas en el Hospital Luis Chicho Fábrega.

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