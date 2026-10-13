Cerveza y fruta: la combinación que suma nuevos sabores al mercado de bebidas

Stones Lemon y Stones Maracuyá llegan al mercado argentino en latas de 473 ml (Stone)

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Las bebidas que combinan cerveza y frutas forman parte de una categoría que incorpora experiencias diferentes para consumidores que buscan bebidas refrescantes, con menos alcohol y sabor. Se trata de una tendencia que responde a una mayor preferencia por líquidos livianos o sabores nuevos.

CCU Argentina presentó Stones, una nueva incorporación a su portafolio que se suma a esta tendencia. La marca tendrá dos variedades: Stones Lemon y Stones Maracuyá y estarán disponibles en todo el país en formato de lata 473ml..

Un mix entre lúpulo y frutas

Stones se apoya en la combinación entre el perfil cervecero tradicional y distintos toques frutales. La marca se presenta bajo el concepto de ser experta en mix, con el sabor como eje de su identidad. Además, es un producto alineado con el nuevo marco de consumo en donde gana valor lo liviano, lo natural y lo suave.

La variedad Stones Lemon incorpora limón, mientras que Stones Maracuyá propone una opción con esa fruta. Ambas alternativas llegarán al mercado en el mismo formato de lata de 473 ml.

“Este lanzamiento refleja nuestra apuesta por ampliar el portafolio de CCU con bebidas que acompañen la tendencia en las preferencias de los consumidores: explorar sabores, formatos y experiencias diferentes”, comentó Guadalupe Ries Centeno, Brand Grouper de CCU Argentina.

A su vez, las propuestas listas para tomar amplían las ocasiones de consumo y generan espacios de innovación para la industria. Dentro de ese escenario, las bebidas que combinan cerveza con ingredientes frutales forman parte de un segmento en expansión.

Los datos compartidos por la compañía indican que el segmento donde participa Stones registró un crecimiento anual del 8% en volumen a nivel mundial entre 2018 y 2024. En la Argentina, las bebidas con sabor y bajo contenido de alcohol comenzaron a crecer con la llegada de nuevas propuestas.

Una apuesta por nuevas propuestas en el segmento

CCU ya había impulsado el desarrollo de esta categoría durante el año anterior: “Las bebidas que combinan cerveza con sabores frutales y baja graduación alcohólica vienen creciendo, y desde CCU impulsamos su desarrollo en Argentina desde el año pasado con el lanzamiento de Schneider Remix Limón, y ahora también Remix Pomelo, y Warsteiner Natur Radler”, detalló la ejecutiva.

Sabores frutales y baja graduación alcohólica definen a la nueva propuesta (Stone)

Según Ries Centeno, Stones permitirá continuar con la exploración de alternativas dentro de la categoría cervecera. “Con esta propuesta buscamos seguir explorando nuevas formas de disfrutar la cerveza, incorporando sabores y experiencias diferentes que también puedan atraer a consumidores que habitualmente eligen otras alternativas”, afirmó.

Stones Lemon y Stones Maracuyá se comercializarán en supermercados, autoservicios y puntos de venta. La marca también estará disponible en la web La Barra en la etapa inicial de su lanzamiento.

CCU y su presencia en varias categorías

La compañía elabora bebidas de distintos tipos y, en el país, ocupa el segundo lugar entre las empresas más grandes del mercado cervecero, además de liderar en sidras y aguas puras y saborizadas, y participar en licores, destilados y vinos.

Además, emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee siete plantas industriales y seis centros de distribución propios, y trabaja con una red que supera los 100 distribuidores.

Con el lanzamiento de Stones, la firma suma una cerveza con sabores frutales y baja graduación alcohólica a su oferta local.