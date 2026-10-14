República Dominicana: Encuentran presunta cocaína camuflada en cajas de cocos para exportación

El cargamento confiscado tenía como destino final España con una escala previa en Rotterdam, Países Bajos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes 13 de octubre que incautó 172 láminas de presunta cocaína camufladas en cajas de cartón que formaban parte de un cargamento de cocos secos destinado a la exportación. El operativo tuvo lugar en el Puerto Multimodal Caucedo, en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

La intervención se realizó bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo de militares, agencias de inteligencia del Estado, personal de Aduanas y unidades caninas. Según la información oficial, los equipos actuaron a partir de reportes de inteligencia que alertaron sobre la carga.

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El contenedor inspeccionado transportaba cocos secos para exportación. Durante la revisión, las autoridades detectaron irregularidades en varias de las cajas de cartón donde estaba almacenado el producto, por lo que ampliaron el procedimiento y examinaron el contenido de cada una.

El Ministerio Público y agencias de inteligencia ejecutaron el operativo con respaldo de Aduanas y unidades caninas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las autoridades detectaron 59 cajas con compartimentos en las tapas

De acuerdo con la información de DNCD, los agentes localizaron 59 cajas intervenidas con un mecanismo de ocultamiento en sus tapas. En esos compartimentos había láminas de una sustancia que las autoridades identificaron de forma preliminar como cocaína.

La distribución de los paquetes varió según cada caja. Algunas contenían cuatro láminas, otras tres y otras dos, hasta alcanzar un total de 172 unidades. La modalidad permitió que la sustancia permaneciera escondida entre la mercancía declarada en el contenedor.

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La carga había sido preparada para salir desde el Puerto Multimodal Caucedo hacia Rotterdam, en los Países Bajos, con destino final en España, según constaba en el manifiesto de exportación revisado por las autoridades.

El hallazgo ocurrió durante las acciones de control que las instituciones dominicanas mantienen en terminales portuarias y aeroportuarias ante el uso de rutas comerciales para trasladar sustancias controladas hacia otros países.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses analiza la sustancia para determinar su peso total y composición exacta. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La investigación quedó a cargo de los organismos competentes, que buscan identificar a los responsables de la operación y establecer los vínculos de la estructura que habría coordinado el envío.

La presunta cocaína fue enviada bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde será sometida a los análisis correspondientes. Esos estudios deberán confirmar la composición de las láminas y determinar su peso.

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De igual forma, la DNCD indicó que el decomiso forma parte de los operativos de inspección conjunta que se desarrollan en los puntos de salida internacional de República Dominicana. Estas tareas incluyen la revisión de contenedores, mercancías de exportación y equipajes, además del uso de información de inteligencia y perros entrenados para detectar drogas.

El Puerto Multimodal Caucedo concentra parte de las operaciones de comercio exterior del país, por lo que las autoridades mantienen controles sobre cargas que salen hacia Europa, Norteamérica y otros destinos. En este caso, la ruta consignada en los documentos contemplaba una escala en Rotterdam antes de la llegada final a territorio español.

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La investigación busca ahora determinar quiénes colocaron las láminas en las tapas de las cajas, cómo ingresó el cargamento al circuito de exportación y qué personas o empresas estarían relacionadas con la operación.