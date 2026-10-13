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Carreras universitarias online: cómo combinar trabajo y estudio sin perder flexibilidad

Tecnicaturas, licenciaturas y posgrados en áreas como derecho, ingeniería, educación y comunicación conforman una propuesta académica con acompañamiento en sedes distribuidas por todo el país

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Tecnicaturas, licenciaturas y posgrados conforman las 40 alternativas disponibles dentro de la oferta académica virtual (UFASTA)
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La Universidad FASTA abrirá en octubre las inscripciones para el Ingreso Abril 2027, con una propuesta de educación a distancia que permite cursar estudios universitarios desde distintos puntos del país y del exterior. La institución reúne 40 alternativas entre tecnicaturas, licenciaturas y posgrados, distribuidas en varias áreas de formación.

Los cambios digitales modificaron las formas de acceso, cursada y organización de la educación superior en los últimos años. Estudiar una carrera universitaria a distancia dejó de ser una opción asociada únicamente a quienes viven lejos de las grandes ciudades y pasó a integrar las alternativas de quienes buscan compatibilizar la formación profesional con el trabajo y otras responsabilidades.

Esta modalidad combina el respaldo de la estructura presencial de la universidad con el acompañamiento de más de 100 sedes distribuidas en todo el país. La propuesta está dirigida a estudiantes que requieren mayor flexibilidad para organizar sus tiempos y contempla trayectos de grado, pregrado, ciclos de complementación curricular y formación de posgrado.

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Más de 100 sedes de acompañamiento distribuidas en todo el país respaldan la propuesta de educación a distancia de la Universidad FASTA (UFASTA)

Propuestas en ciencias jurídicas y económicas

Abogacía, Martillero y Corredor Público e Inmobiliario, además de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana, integran la oferta de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Esa unidad académica también incorpora ciclos de complementación curricular en Seguridad Ciudadana, Corretaje Inmobiliario y Archivología.

A esa oferta se suma la Especialización en Cibercriminalidad y Delitos Informáticos, que forma parte de las propuestas de posgrado y actualización incluidas dentro de la modalidad a distancia.

En la Facultad de Ciencias Económicas, los estudiantes pueden elegir la Tecnicatura Universitaria en Administración de Pymes, Contador Público y la Licenciatura en Recursos Humanos. Las tres opciones integran el conjunto de carreras online previsto para el próximo ingreso.

Esa misma facultad dicta ciclos de complementación curricular para quienes ya cuentan con una formación previa, entre los que se encuentran la Licenciatura en Administración de Empresas, la Licenciatura en Marketing, la Licenciatura en Turismo, la Licenciatura en Gestión del Talento Humano y la Licenciatura en Desarrollo de Negocios Digitales.

Entre las propuestas de posgrado de esa facultad se encuentra, además, la Especialización en Tributación y Fiscalidad Internacional. De ese modo, la oferta reúne recorridos de formación vinculados con administración, recursos humanos, negocios y tributación.

Opciones vinculadas con ingeniería y tecnología

Dentro de la Facultad de Ingeniería, la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Licenciatura en Ciberseguridad conforman las carreras a distancia disponibles para el Ingreso Abril 2027.

Quienes ya cuentan con una tecnicatura o una formación previa relacionada pueden completar sus estudios en la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo para obtener el título de licenciatura. Esa carrera se presenta como una opción de complementación para trayectorias formativas vinculadas con ese campo.

Dos instancias de posgrado completan la oferta de la Facultad de Ingeniería: la Especialización en Informática Forense y la Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense. Esas propuestas amplían el recorrido de estudios en áreas relacionadas con la seguridad, la informática y el análisis forense.

Según cada caso, los ciclos de complementación curricular están orientados a quienes buscan completar sus estudios y acceder a una licenciatura, mientras que otras alternativas permiten iniciar desde cero una carrera universitaria.

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Flexibilidad horaria y acompañamiento presencial se combinan en las carreras online pensadas para quienes trabajan (UFASTA)

Carreras para educación, comunicación y hospitalidad

En la Facultad de Humanidades, la carrera de grado disponible es la Licenciatura en Pedagogía de la Educación Religiosa. La propuesta también contempla la Licenciatura en Educación Religiosa, un ciclo de complementación curricular para personas que ya tienen una formación previa y buscan obtener el título de licenciatura.

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Educación reúne ciclos de complementación curricular en Licenciatura en Educación, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Inglés y Licenciatura en Tecnología Educativa, destinados a quienes cuentan con estudios previos.

Dicha facultad incorpora, además, la Especialización en Planificación y Gestión de Proyectos Educativos, la Especialización en Ciencias Aplicadas al Rendimiento Motriz y la Maestría en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa, que integran el segmento de posgrado dentro de la modalidad online.

Comunicación Social, Gestión de la Comunicación Estratégica y Publicidad y Narrativas Digitales integran las licenciaturas de grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación.

Esa oferta también incluye la Licenciatura en Periodismo y la Licenciatura en Diseño y Comunicación Transmedia, dictadas como ciclos de complementación curricular para quienes ya cuentan con un título previo.

Tecnicatura Universitaria en Turismo y Tecnicatura Universitaria en Hotelería conforman las carreras de pregrado de la Escuela de Hospitalidad.

Las consultas e inscripciones para el Ingreso Abril 2027 se realizan a través del canal indicado por la universidad.

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