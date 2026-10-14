Un avance tecnológico redefine la audición: llegó a la Argentina el primer implante coclear inteligente

Tecnosalud ofrece en la Argentina el Sistema Cochlear Nucleus Nexa, indicado para personas con hipoacusia severa o profunda con beneficio limitado de audífonos (Tecnosalud)

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La salud auditiva atraviesa un nuevo capítulo en la Argentina con la llegada del primer implante coclear inteligente del mundo. El Sistema Cochlear Nucleus Nexa se presenta como una solución médica diseñada para personas con pérdida auditiva severa o profunda que no obtienen beneficio suficiente con audífonos convencionales.

Este sistema, representado localmente por Tecnosalud, introduce una plataforma tecnológica capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario y a las futuras innovaciones.

El funcionamiento del implante coclear marca una diferencia fundamental respecto de otros dispositivos. Mientras un audífono tradicional amplifica el sonido, el implante transforma las señales acústicas en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo. De este modo, el cerebro puede interpretar los sonidos, permitiendo una experiencia auditiva más completa para quienes enfrentan limitaciones severas.

Tecnosalud acompaña la evaluación clínica, la cirugía, la rehabilitación y el soporte técnico de las soluciones auditivas implantables de Cochlear (Tecnosalud)

Qué distingue al Sistema Cochlear Nucleus Nexa

Entre las características centrales se destaca:

Plataforma con memoria interna y firmware actualizable.

Transferencia segura de información auditiva personalizada.

Procesadores de sonido inteligentes con tecnologías SCAN 2 y ForwardFocus .

Opciones de conectividad y compatibilidad con futuras tecnologías.

Procesadores Nucleus 8 Nexa (retroauricular) y Kanso 3 Nexa (fuera de la oreja), ambos con diseño compacto y gestión eficiente de energía.

La memoria interna almacena el “mapa de sonido” de cada paciente, facilitando la continuidad del tratamiento ante un reemplazo del procesador. La actualización del firmware permite que el implante acceda a nuevas funciones sin requerir una nueva cirugía, una prestación inédita en este tipo de dispositivos.

“Los nuevos implantes cocleares integran un chip interno con memoria propia y capacidad de actualización. Al almacenar los datos de audición —el ‘mapa de sonido’— directamente dentro del implante, el sistema garantiza que la configuración nunca se pierda, lo que permite que el tiempo con el equipo médico se enfoque en la rehabilitación y el aprendizaje del habla”, explicó Maximiliano DeBagge (MN 120930), jefe de Servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.

“Esta tecnología transforma al implante coclear en una plataforma evolutiva capaz de perfeccionarse, protegiendo el desarrollo auditivo del niño y asegurándole una mejor calidad de audición a lo largo de toda su vida”, agregó DeBagge.

Un ecosistema preparado para el futuro

El nuevo dispositivo Nexa incorpora compatibilidad con tecnologías como Bluetooth LE Audio y Auracast, que se van a integrar a medida que estén disponibles. Los procesadores de sonido ofrecen opciones para distintos estilos de uso, de modo que niños, adultos y adultos mayores acceden a una experiencia personalizada.

El procesador retroauricular Nucleus 8 Nexa es el más pequeño y liviano de su tipo, mientras que Kanso 3 Nexa se distingue como el procesador externo a la oreja más compacto del mundo, según la información proporcionada por la compañía.

Diagnóstico y tratamiento: cuándo se indica un implante coclear

Para acceder al implante coclear, los pacientes deben presentar hipoacusia neurosensorial severa o profunda cuyo beneficio con audífonos convencionales resulta limitado. Los criterios de selección incluyen la evaluación audiológica, estudios de imagen y valoración médica integral. El proceso contempla:

Diagnóstico de la pérdida auditiva.

Pruebas de audición y evaluación del uso de audífonos.

Indicación médica.

Cirugía de colocación del implante.

Activación, programación y rehabilitación auditiva.

Desde el punto de vista quirúrgico, se trata de un procedimiento estandarizado, realizado por equipos médicos especializados. La calibración del dispositivo y la rehabilitación posterior son clave para maximizar los resultados.

Las tecnologías SCAN 2 y ForwardFocus del Sistema Cochlear Nucleus Nexa están diseñadas para favorecer la comprensión del habla en ambientes con ruido (Tecnosalud)

Beneficios del sistema en distintos momentos de la vida

El impacto del Sistema Nucleus Nexa se manifiesta en diferentes etapas:

Infancia: El acceso temprano a la audición facilita el desarrollo del lenguaje y la comunicación. El sistema acompaña el crecimiento del usuario, se adapta a sus necesidades y permite la conexión con contenidos educativos y de entretenimiento.

Juventud y adultez: Recuperar la audición significa volver a participar de conversaciones, actividades laborales y sociales. La tecnología de procesamiento de sonido facilita la comprensión en ambientes ruidosos y mejora la experiencia cotidiana.

Tercera edad: El implante puede contribuir a recuperar vínculos y autonomía, con un impacto positivo en la integración social y el bienestar cognitivo.

“En jóvenes y adultos, una pérdida auditiva severa puede alejarlos de conversaciones, vínculos y momentos cotidianos. Cuando los audífonos ya no son suficientes y existe indicación, el implante coclear puede abrir nuevamente la puerta a la comunicación y la autonomía. La tecnología, con sistemas cada vez más avanzados como Nucleus Nexa, acompaña este proceso. Porque recuperar la audición también es recuperar una parte de la vida”, expresó Eduardo Hocsman (MN 63984), exjefe del sector de Otología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

“En el adulto mayor, recuperar la audición es recuperar comunicación, vínculos y participación social. La pérdida auditiva puede favorecer el aislamiento y afectar el bienestar cognitivo. La edad no debe ser una barrera: restablecer la audición es promover un envejecimiento saludable”, manifestó Luciano Mendonça (MN 108883), jefe del sector de Otología del Hospital César Milstein.

Respaldo clínico y soporte continuo

La seguridad y la confiabilidad del sistema fueron evaluadas a través de estudios clínicos y la experiencia internacional. Cochlear cuenta con más de 40 años en el desarrollo de soluciones auditivas implantables, con más de 750.000 dispositivos distribuidos en el mundo. En la Argentina, hace más de 20 años, Tecnosalud colabora con hospitales, especialistas y familias en la evaluación, cirugía, rehabilitación y soporte técnico continuo.

Entre las herramientas disponibles se incluyen opciones de conectividad para seguimiento remoto y actualización, lo que facilita la atención y el acompañamiento profesional en todo el país.

Un hito en la salud auditiva local

El Hospital Garrahan fue el primer hospital pediátrico público argentino en incorporar el Sistema Nucleus Nexa, un precedente en la adopción de tecnología avanzada en salud auditiva.

Esta innovación representa una oportunidad para miles de personas que buscan recuperar la audición y participar plenamente de la vida cotidiana. La propuesta de Tecnosalud y Cochlear redefine el estándar de los implantes cocleares, con vistas a un futuro donde la tecnología acompaña el desarrollo humano.