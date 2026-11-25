Escobar Vuela se extenderá de 9 a 19, con acrobacia y vuelos en formación (Municipalidad de Escobar)

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El partido de Escobar, a 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires y con acceso directo por Panamericana, será sede de la tercera edición de Escobar Vuela. El festival aeronáutico se realizará el domingo 29 de noviembre, de 9 a 19 hs, en el Aeródromo de Belén de Escobar (Florencio Parravicini 1890).

La entrada es libre y gratuita. Al ingresar, la organización solicita la colaboración de un alimento no perecedero, que será destinado a Escobar Hambre Cero, el programa solidario del municipio que asiste a comedores y familias del distrito.

El festival propone una jornada al aire libre para toda la familia (Municipalidad de Escobar)

Un encuentro que creció en tres ediciones

Según los datos de la organización, la convocatoria pasó de más de 7.000 asistentes en 2024 a más de 19.000 en 2025. Para este año, la proyección supera las 30.000 personas.

Con esa evolución, la propuesta dejó atrás su perfil local y alcanzó una convocatoria nacional dentro de la aviación civil.

Acrobacia, formaciones y fuerzas de seguridad

La programación aérea ocupará una jornada completa, de 9 a 19. Incluye 18 exhibiciones acrobáticas a cargo de pilotos civiles, con vuelos en formación y aeronaves históricas.

El cronograma suma cuatro demostraciones en vuelo de fuerzas de seguridad federales y provinciales. También está prevista la participación de la Fuerza Aérea Argentina.

La programación incluye exhibiciones de aeronaves históricas (Municipalidad de Escobar)

Diez pilotos en el cielo escobarense

El público podrá ver en acción a Jorge Mario Malatini, Sergio Marinhas, Ignacio Crowder, Elio Skare, Emanuel Cattozzo, José Basílico, Pablo Quintero, Sergio Ribeiro, Leo Randazzo y Gustavo Passano. Se trata de reconocidos referentes de la acrobacia aérea y la aviación nacional, que realizarán maniobras de alta precisión.

Muestra estática, aeromodelismo y propuestas en tierra

En el predio, los visitantes podrán recorrer de cerca aviones y helicópteros exhibidos en tierra, junto con distintos equipos del mundo aeronáutico.

El sector de aeromodelismo tendrá exhibiciones y talleres. La oferta se completa con un patio gastronómico, una feria de artesanos y emprendedores y actividades recreativas para todas las edades.

Un espacio exclusivo con reserva previa

La organización habilitará un sector de cupos limitados con servicio gastronómico libre y barra de tragos, al que se accede mediante el pago de una suma fija. Las reservas se gestionan por WhatsApp al 11 2506-6343.

Datos útiles para agendar

Evento: 3.ª edición de Escobar Vuela.

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Horario: exhibiciones de 9 a 19

Lugar: Aeródromo de Belén de Escobar, Florencio Parravicini 1890 (a 40 minutos de CABA por Panamericana).

Entrada: libre y gratuita, con la donación de un alimento no perecedero.

Reservas para el sector exclusivo: WhatsApp 11 2506-6343.