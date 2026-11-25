El partido de Escobar, a 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires y con acceso directo por Panamericana, será sede de la tercera edición de Escobar Vuela. El festival aeronáutico se realizará el domingo 29 de noviembre, de 9 a 19 hs, en el Aeródromo de Belén de Escobar (Florencio Parravicini 1890).
La entrada es libre y gratuita. Al ingresar, la organización solicita la colaboración de un alimento no perecedero, que será destinado a Escobar Hambre Cero, el programa solidario del municipio que asiste a comedores y familias del distrito.
Un encuentro que creció en tres ediciones
Según los datos de la organización, la convocatoria pasó de más de 7.000 asistentes en 2024 a más de 19.000 en 2025. Para este año, la proyección supera las 30.000 personas.
Con esa evolución, la propuesta dejó atrás su perfil local y alcanzó una convocatoria nacional dentro de la aviación civil.
Acrobacia, formaciones y fuerzas de seguridad
La programación aérea ocupará una jornada completa, de 9 a 19. Incluye 18 exhibiciones acrobáticas a cargo de pilotos civiles, con vuelos en formación y aeronaves históricas.
El cronograma suma cuatro demostraciones en vuelo de fuerzas de seguridad federales y provinciales. También está prevista la participación de la Fuerza Aérea Argentina.
Diez pilotos en el cielo escobarense
El público podrá ver en acción a Jorge Mario Malatini, Sergio Marinhas, Ignacio Crowder, Elio Skare, Emanuel Cattozzo, José Basílico, Pablo Quintero, Sergio Ribeiro, Leo Randazzo y Gustavo Passano. Se trata de reconocidos referentes de la acrobacia aérea y la aviación nacional, que realizarán maniobras de alta precisión.
Muestra estática, aeromodelismo y propuestas en tierra
En el predio, los visitantes podrán recorrer de cerca aviones y helicópteros exhibidos en tierra, junto con distintos equipos del mundo aeronáutico.
El sector de aeromodelismo tendrá exhibiciones y talleres. La oferta se completa con un patio gastronómico, una feria de artesanos y emprendedores y actividades recreativas para todas las edades.
Un espacio exclusivo con reserva previa
La organización habilitará un sector de cupos limitados con servicio gastronómico libre y barra de tragos, al que se accede mediante el pago de una suma fija. Las reservas se gestionan por WhatsApp al 11 2506-6343.
Datos útiles para agendar
- Evento: 3.ª edición de Escobar Vuela.
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Horario: exhibiciones de 9 a 19
- Lugar: Aeródromo de Belén de Escobar, Florencio Parravicini 1890 (a 40 minutos de CABA por Panamericana).
- Entrada: libre y gratuita, con la donación de un alimento no perecedero.
- Reservas para el sector exclusivo: WhatsApp 11 2506-6343.