El proyecto contempla seis ordenanzas para actualizar las políticas vinculadas al cuidado de los animales (Municipio de Escobar)

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El vínculo entre las personas y sus animales de compañía ocupa un lugar cada vez más relevante en la vida cotidiana de las familias. Esa transformación también interpela a los gobiernos locales, que buscan adaptar sus normas a nuevas formas de convivencia urbana.

En ese contexto, el Concejo Deliberante de Escobar realizará una sesión extraordinaria el miércoles 2 de diciembre. Allí se debatirá un conjunto de seis ordenanzas impulsadas por el intendente Ariel Sujarchuk para modernizar la legislación sobre bienestar animal.

La jornada tendrá una particularidad: los vecinos podrán asistir acompañados por sus mascotas. Según el Municipio, el objetivo es que el distrito se posicione como referente nacional en esta materia.

Protección y convivencia

“Escobar vuelve a marcar el rumbo y formaliza una de las legislaciones de bienestar animal más modernas y audaces del país”, afirmó el jefe comunal. Además, sostuvo que la planificación urbana ya contempla a las mascotas como sujetos de derecho.

Uno de los ejes centrales es el Régimen Integral de Protección y Bienestar Animal. La norma fijará obligaciones de cuidado y establecerá un marco para prevenir el maltrato y el desamparo.

Ante infracciones graves, las sanciones incluirán multas, decomisos, clausuras y tareas comunitarias. También se exigirá la realización de cursos obligatorios de concientización.

Las propuestas buscan ampliar los espacios que permiten el ingreso de animales de compañía. (Municipio de Escobar)

Por otro lado, una segunda propuesta declarará a Escobar como Distrito Pet Friendly. La iniciativa promueve que comercios, polos gastronómicos y espacios turísticos o culturales habiliten el ingreso de animales de compañía.

Los establecimientos adheridos formarán parte de un Registro Municipal de Espacios Amigables y contarán con señalética oficial. Asimismo, se prevén pautas de convivencia y la adecuación progresiva de los lugares públicos municipales.

Identidad digital para perros y gatos

En el plano tecnológico, se implementará el Sistema Municipal de Identificación Sanitaria Animal (I.S.A.). Se trata de una herramienta gratuita y obligatoria que asignará a cada perro o gato un número único, vinculado a un código QR, una credencial digital o un microchip.

El sistema sumará una historia veterinaria electrónica para registrar vacunas, castraciones y tratamientos. Además, facilitará la localización de mascotas extraviadas y su restitución a las familias.

“En Escobar usamos la tecnología para salvar vidas y proteger derechos”, destacó Sujarchuk sobre esta herramienta.

El programa municipal prevé asistir a perros y gatos en situación de vulnerabilidad y facilitar su adopción responsable (Municipio de Escobar)

Rescate, adopción y nuevos derechos

A su vez, el paquete contempla un Programa Municipal de Rescate, Tránsito y Adopción Responsable de Perros y Gatos. Su finalidad es asistir a animales vulnerables, desamparados o accidentados, junto con rescatistas y familias que ofrecen alojamiento temporal.

La propuesta incluye un portal web donde se publicarán casos de mascotas perdidas, encontradas y disponibles para adopción. El trámite será gratuito e implicará compromisos de tenencia responsable con seguimiento posterior.

Otra de las ordenanzas establecerá un Régimen de Columbarios Conjuntos para Personas y Animales de Compañía. De esta manera, se regulará el depósito de cenizas de vecinos y sus mascotas en cementerios públicos y privados del partido.

Esta posibilidad estará sujeta a la voluntad expresa de los titulares de los restos humanos. Asimismo, deberá cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes.

Finalmente, se creará el Registro Municipal de Perros Gerontes y/o con Discapacidad. La medida apunta a favorecer la adopción de ejemplares que suelen enfrentar mayores dificultades para encontrar un hogar.

Los vecinos que adopten un perro mayor o con discapacidad podrán acceder a un descuento del 50% en la Tasa por Servicios Generales durante seis meses. El beneficio se otorgará una sola vez para cada inmueble.

No obstante, el incentivo estará sujeto a controles. Ante cualquier caso comprobado de maltrato, negligencia o falta de cuidados, será revocado.

En conjunto, las seis iniciativas proponen una actualización profunda del marco normativo local. Combinan prevención, tecnología, adopción y reconocimiento de los lazos afectivos dentro de las familias multiespecie.