El vínculo entre las personas y sus animales de compañía ocupa un lugar cada vez más relevante en la vida cotidiana de las familias. Esa transformación también interpela a los gobiernos locales, que buscan adaptar sus normas a nuevas formas de convivencia urbana.
En ese contexto, el Concejo Deliberante de Escobar realizará una sesión extraordinaria el miércoles 2 de diciembre. Allí se debatirá un conjunto de seis ordenanzas impulsadas por el intendente Ariel Sujarchuk para modernizar la legislación sobre bienestar animal.
La jornada tendrá una particularidad: los vecinos podrán asistir acompañados por sus mascotas. Según el Municipio, el objetivo es que el distrito se posicione como referente nacional en esta materia.
Protección y convivencia
“Escobar vuelve a marcar el rumbo y formaliza una de las legislaciones de bienestar animal más modernas y audaces del país”, afirmó el jefe comunal. Además, sostuvo que la planificación urbana ya contempla a las mascotas como sujetos de derecho.
Uno de los ejes centrales es el Régimen Integral de Protección y Bienestar Animal. La norma fijará obligaciones de cuidado y establecerá un marco para prevenir el maltrato y el desamparo.
Ante infracciones graves, las sanciones incluirán multas, decomisos, clausuras y tareas comunitarias. También se exigirá la realización de cursos obligatorios de concientización.
Por otro lado, una segunda propuesta declarará a Escobar como Distrito Pet Friendly. La iniciativa promueve que comercios, polos gastronómicos y espacios turísticos o culturales habiliten el ingreso de animales de compañía.
Los establecimientos adheridos formarán parte de un Registro Municipal de Espacios Amigables y contarán con señalética oficial. Asimismo, se prevén pautas de convivencia y la adecuación progresiva de los lugares públicos municipales.
Identidad digital para perros y gatos
En el plano tecnológico, se implementará el Sistema Municipal de Identificación Sanitaria Animal (I.S.A.). Se trata de una herramienta gratuita y obligatoria que asignará a cada perro o gato un número único, vinculado a un código QR, una credencial digital o un microchip.
El sistema sumará una historia veterinaria electrónica para registrar vacunas, castraciones y tratamientos. Además, facilitará la localización de mascotas extraviadas y su restitución a las familias.
“En Escobar usamos la tecnología para salvar vidas y proteger derechos”, destacó Sujarchuk sobre esta herramienta.
Rescate, adopción y nuevos derechos
A su vez, el paquete contempla un Programa Municipal de Rescate, Tránsito y Adopción Responsable de Perros y Gatos. Su finalidad es asistir a animales vulnerables, desamparados o accidentados, junto con rescatistas y familias que ofrecen alojamiento temporal.
La propuesta incluye un portal web donde se publicarán casos de mascotas perdidas, encontradas y disponibles para adopción. El trámite será gratuito e implicará compromisos de tenencia responsable con seguimiento posterior.
Otra de las ordenanzas establecerá un Régimen de Columbarios Conjuntos para Personas y Animales de Compañía. De esta manera, se regulará el depósito de cenizas de vecinos y sus mascotas en cementerios públicos y privados del partido.
Esta posibilidad estará sujeta a la voluntad expresa de los titulares de los restos humanos. Asimismo, deberá cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes.
Finalmente, se creará el Registro Municipal de Perros Gerontes y/o con Discapacidad. La medida apunta a favorecer la adopción de ejemplares que suelen enfrentar mayores dificultades para encontrar un hogar.
Los vecinos que adopten un perro mayor o con discapacidad podrán acceder a un descuento del 50% en la Tasa por Servicios Generales durante seis meses. El beneficio se otorgará una sola vez para cada inmueble.
No obstante, el incentivo estará sujeto a controles. Ante cualquier caso comprobado de maltrato, negligencia o falta de cuidados, será revocado.
En conjunto, las seis iniciativas proponen una actualización profunda del marco normativo local. Combinan prevención, tecnología, adopción y reconocimiento de los lazos afectivos dentro de las familias multiespecie.