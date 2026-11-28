El sifón, un clásico de la cultura argentina que atraviesa generaciones y suma nuevas formas de expresión (IVESS)

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Hay objetos que no necesitan presentación. Basta verlos sobre un mantel para que aparezcan las sobremesas largas, las voces de los abuelos y el ruido del reparto en la vereda.

En la Argentina, pocos elementos condensan tanta memoria como el sifón. Durante décadas fue un habitante fijo de la mesa familiar y, aunque muchos lo creían relegado, hoy vive un renacimiento que excede lo gastronómico.

Su vigencia ya no se mide solo en litros. También aparece en remeras, prendedores, gorras y obras de arte. Incluso, para algunos, se convirtió en un dibujo permanente sobre el cuerpo.

Un consumo en alza

Los números acompañan esta tendencia. Según un estudio de Kantar realizado para el Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVESS) para sus asociados, los hogares argentinos compran 200 millones de litros de soda por año.

La soda mantiene su presencia en los hogares argentinos, con millones de litros consumidos cada año (IVESS)

De ese total, 129 millones corresponden al sifón retornable que llega por reparto a domicilio. Dicho de otro modo, dos de cada tres litros se consumen en casas que reciben la bebida en la puerta.

Asimismo, el relevamiento muestra una fidelidad notable. Los cerca de 800.000 hogares con este servicio consumen en promedio 163 litros anuales, frente a los 19,6 de las familias que compran el formato descartable en supermercados. La diferencia supera las ocho veces.

Desde IVESS atribuyen este crecimiento a varios factores. Por un lado, la búsqueda de hábitos más saludables favorece a una bebida gasificada, sin sellos de advertencia y de precio accesible.

Por otro, la coctelería ocupa un rol clave. La vuelta del vermut y del aperitivo, la revalorización de los tragos clásicos y el reencuentro con el vino devolvieron la soda al centro de la barra.

El sifón retornable conserva su lugar en las mesas familiares y gana protagonismo en bares y restaurantes (IVESS)

Además, cada vez más restaurantes vuelven a servirla en su envase original, que hoy se exhibe con orgullo sobre la mesa.

Historias grabadas en tinta

En ese contexto, IVESS presentó “Te llevo en la piel”, el primer corto documental dedicado al sifón. La pieza reúne testimonios de personas que decidieron tatuarse este objeto y explora qué significa llevarlo para siempre en el cuerpo.

A través de relatos en primera persona, el documental recorre recuerdos familiares, encuentros entre amigos y vivencias que atraviesan generaciones. Cada tatuaje funciona como un homenaje a un vínculo colectivo.

“Te llevo en la piel”, el primer corto documental dedicado al sifón.

“Con este documental buscamos recuperar esas historias personales”, explicaron desde la institución. El objetivo es dar visibilidad a las personas que mantienen vivo ese lazo y lo llevan, literalmente, en la piel.

Del lienzo al lenguaje digital

El corto no es una iniciativa aislada. En agosto, la marca realizó la segunda edición de Sifonarte, un concurso federal que convocó más de 1.000 obras inspiradas en este clásico.

Por su parte, IVESS impulsó una petición al Consorcio Unicode para incorporar el emoji del sifón. La propuesta busca que el ícono también tenga un lugar en los mensajes que millones de personas intercambian a diario.

“El sifón es parte de una costumbre muy arraigada en los argentinos, que sigue vigente en los hogares”, señaló Eduardo Inhargue, director de Marketing de IVESS.

Según el ejecutivo, esa presencia hoy también crece en bares y restaurantes, de la mano de un público más joven: “La verdadera soda es en sifón y quienes valoran y distinguen la calidad de esta bebida, la eligen en ese formato, ya que el sifón permite tener una mayor presión de gas, y hace que perdure por más tiempo, manteniendo la calidad y esencia de una buena soda”.