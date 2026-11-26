Representantes de Grupo Supervielle participaron de la tradicional ceremonia del Closing Bell en el NYSE (Grupo Supervielle)

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Cotizar en la Bolsa de Nueva York representa, para cualquier empresa latinoamericana, una vidriera ante los grandes capitales internacionales. Implica, además, asumir estándares exigentes de transparencia y sostener un diálogo permanente con inversores de distintas latitudes.

En ese escenario, Grupo Supervielle cumplió 10 años desde su desembarco en el NYSE (New York Stock Exchange, por sus siglas en inglés). El encuentro se realizó el 24 de noviembre en Nueva York y reunió a analistas e inversores internacionales.

De la jornada participaron Patricio Supervielle, presidente y CEO de la compañía, junto con Gustavo Manriquez y Diego Pizzulli, máximos responsables de la entidad bancaria del grupo y de IOL Inversiones, respectivamente. También estuvo presente Alec Oxenford, embajador argentino en los Estados Unidos.

Diez años de proyección internacional

Durante la presentación, el equipo de liderazgo repasó la evolución de la organización a lo largo de la última década. Asimismo, compartió los lineamientos estratégicos que guiarán su crecimiento en los próximos años.

Diego Pizzuli, CEO de IOL Inversiones, Atilio Dell´Oro Maini, Director de Grupo Supervielle, Patricio Supervielle, CEO de Grupo Supervielle, Alec Oxenford, Embajador argentino en EEUU y Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle (Grupo Supervielle)

Como broche final, representantes del grupo encabezaron la tradicional ceremonia del Closing Bell, que marca el cierre de las operaciones bursátiles. El gesto tuvo lugar en el mismo recinto al que la entidad llegó diez años atrás con el objetivo de ganar presencia global.

Patricio Supervielle recordó que aquel paso, dado hace una década, representó mucho más que una decisión financiera. Según explicó, expresaba la convicción de que la firma podía acceder a nuevos mercados y construir un vínculo duradero con la comunidad inversora global.

Con casi 140 años de trayectoria, el grupo atravesó distintos contextos económicos y profundas transformaciones. Sin embargo, conservó el espíritu emprendedor que marcó su origen y la voluntad de evolucionar frente a cada desafío.

En ese recorrido, la llegada a Wall Street significó un paso clave. La cotización reforzó el compromiso de la empresa con la transparencia, la disciplina, la rendición de cuentas y la creación sostenible de valor.

Una nueva etapa de transformación

Hoy, la compañía transita un nuevo proceso de cambio basado en la integración de sus unidades de negocio. La meta es ocupar un rol protagónico en un sistema financiero atravesado por la innovación tecnológica.

El equipo directivo presentó ante inversores y analistas internacionales los principales ejes de su estrategia de crecimiento (Grupo Supervielle).

Entre los factores que redefinen la industria, la firma identifica el uso creciente de los datos y la inteligencia artificial. A ellos se suman nuevas formas en que personas y empresas se relacionan con el dinero, acceden al crédito, invierten y toman decisiones.

Por otra parte, la exposición ante inversores puso el foco en las oportunidades que abre esta evolución del ecosistema. Los directivos también destacaron el potencial de la Argentina como motor de crecimiento.

Grupo Supervielle presente en Times Square (Grupo Supervielle)

Según el titular del Grupo, la mejor manera de honrar la historia de la compañía es continuar con su transformación. En esa línea, sostuvo que el mismo espíritu que impulsó el desembarco en Nueva York motiva hoy a la organización a mirar hacia adelante.

Además, el ejecutivo se mostró optimista respecto del futuro del país. Consideró necesario sostener un camino de previsibilidad y reglas claras para recuperar y ampliar el crédito, profundizar el sistema financiero y desarrollar un mercado de capitales más sólido y accesible.