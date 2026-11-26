Los canales digitales y la información en tiempo real ganan relevancia en el sector (Activarte)

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Durante décadas, la distribución de consumo masivo funcionó con una fórmula sencilla: un buen preventista, una cartera de clientes y una lista de precios actualizada. Si el vendedor visitaba el comercio, se vendía.

Esa ecuación ya no alcanza. Los hábitos de compra cambiaron, los márgenes se achicaron y la competencia por cada comercio se volvió más intensa. Hoy, la decisión de un almacenero se define en muchos momentos que ocurren lejos de la visita del preventista.

Una torta más chica

El consumo masivo acumuló una caída de 2,9% en el primer semestre de 2026, según la consultora Scentia. Sin embargo, no todos los canales retrocedieron: en el mismo período, el comercio electrónico creció 34,8%, de acuerdo con Bloomberg Línea.

Además, el consumidor no espera: si en el almacén falta un producto o no llegó una promoción, lo compra desde el celular y lo recibe en pocas horas. Por eso, fabricantes, mayoristas y distribuidores no compiten solo entre sí: hoy el gran rival es la inmediatez.

Cristian Medizza, CEO y fundador de Activarte (Activarte)

“Las ventas atraviesan el mismo cambio que vivieron las marcas hace veinte años. Una marca dejó de construirse solo con publicidad, y una venta dejó de construirse solo con el vendedor”, afirma Cristian Medizza, CEO y fundador de Activarte, empresa que combina marketing, estrategia comercial y desarrollo tecnológico.

Durante mucho tiempo, los anuncios funcionaron como un mensaje en una sola dirección. Philip Kotler, considerado el padre del marketing moderno, explicó en Marketing 4.0 que hoy el valor de una marca surge de lo que comunica, de la experiencia de las personas que la usan y de lo que otros opinan sobre ella.

De la visita a la venta que se construye en cada contactoEn la distribución ocurrió algo similar. La venta ya no se define únicamente en la visita del preventista: se construye en el celular del comerciante, con acciones comerciales que intantáneas, consultas a cualquier hora y pedidos armados un domingo a la noche, y se completa con el camión que trae todo lo solicitado.

Medizza ordena el cambio en tres frentes que se mueven en simultáneo: la comunicación con el cliente, el vínculo que se construye con él y la confianza que surge de cada interacción. Ninguno funciona de manera aislada, y la manera de trabajar también transmite un mensaje.

“Si tu cliente no puede ver un catálogo actualizado en el celular, hacer consultas, recibir promociones y estar informado al instante, tu modelo de negocio empieza a quedar en el pasado. Aunque tengas los mejores productos y un equipo comercial excelente, eso ya no alcanza”, advierte el fundador de Activarte.

Los catálogos digitales facilitan el acceso a productos y promociones en cualquier momento del día (Activarte)

Por otra parte, con precios que subían todos los meses, muchas ineficiencias quedaban disimuladas. Hoy, con márgenes finos, se pagan caros los pedidos de WhatsApp que alguien tipea de nuevo en la oficina, los productos mal cargados que obligan a otro viaje del camión y los datos de clientes que se van con el vendedor.

Una torre de control para toda la venta

Para coordinar todas esas piezas, hoy existen sistemas que funcionan como una torre de control. Sales, la solución SaaS (software como servicio) desarrollada por Activarte, responde a ese enfoque: permite a fabricantes, mayoristas y distribuidores tener presencia online, llegar a distintos tipos de compradores y administrar su canal digital y su operación interna desde un mismo lugar.

En ese sentido, un asistente virtual responde las consultas al instante y a cualquier hora. “La información tiene que estar al alcance de todos. El comerciante quiere saber dónde está su pedido, qué promociones tiene disponibles y cuánto debe, y lo necesita en el momento, sin esperar la próxima visita del vendedor”, agrega Medizza.

Además, como todo pasa por un mismo lugar, cada pedido, consulta y promoción deja un registro. Con el tiempo, la empresa construye un conocimiento amplio sobre su propia venta: qué acciones funcionan, en qué momentos compran los clientes y cómo se comportan vendedores y comerciantes.

“Las empresas que van a crecer en este contexto no son las que tengan más vendedores. El futuro es de las que logren que cada punto de contacto venda, desde el catálogo en el celular hasta el camión que llega con el pedido completo”, concluye Medizza.

La venta en el consumo masivo dejó de ser un acto aislado del preventista para convertirse en un proceso continuo, que se juega en el celular del comerciante, en la información disponible y en la entrega a tiempo. En un mercado que se achica, las compañías capaces de conectar ese recorrido con la operación diaria estarán mejor posicionadas para sostener y ampliar su negocio.

Esa es la lógica detrás de Sales, la solución de Activarte: unir cada punto de contacto con el cliente en un mismo lugar, para que cada interacción se convierta en una venta. Para conocer cómo funciona, hacer clic acá.