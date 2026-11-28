Focker In-Law recaudó USD 13 millones en sus primeros dos días de estreno en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá. (YouTube)

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La nueva Focker (Focker In-Law) llegó a los cines en la semana de Acción de Gracias con el regreso de Ben Stiller y Robert De Niro en una de las franquicias de comedia más conocidas de Hollywood. La producción reúne nuevamente a varios de sus protagonistas originales y presenta una historia centrada en la siguiente generación de la familia.

El estreno se produjo durante uno de los períodos de mayor actividad para las salas estadounidenses, cuando el feriado y el fin de semana largo ofrecen nuevas oportunidades para atraer espectadores. La película incorpora también a Ariana Grande a un elenco encabezado por Ben Stiller y Robert De Niro.

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Su desempeño inicial muestra la recepción comercial de una saga que vuelve a la pantalla grande después de más de una década. Las primeras estimaciones también dan una primera referencia del alcance que podría tener el lanzamiento durante los días restantes del feriado.

Recaudación inicial: USD 13 millones en los primeros dos días

La película obtuvo USD 5,3 millones durante su primera jornada, el miércoles 25 de noviembre, y sumó otros USD 7,7 millones el jueves 26, cuando se celebró Acción de Gracias en Estados Unidos. La segunda jornada representó un incremento del 45,3% respecto del debut.

El largometraje comenzó su exhibición en 3.382 salas de Estados Unidos y Canadá. Durante el miércoles ocupó el tercer puesto de la clasificación diaria, con un promedio de USD 1.567 por cine. Al día siguiente avanzó hasta la segunda posición, con un promedio de USD 2.276 por establecimiento.

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El aumento de la recaudación coincidió con el feriado estadounidense, una jornada en la que parte del público dispone de más tiempo libre para acudir a los cines. Sin embargo, el comportamiento de esos dos días no determina por sí solo el resultado comercial de toda la semana.

Los registros de Box Office Mojo muestran que la producción logró mejorar sus ingresos entre ambas jornadas y mantenerse entre los títulos de mayor recaudación diaria durante el inicio del período festivo.

La comedia se proyectó en 3.382 salas norteamericanas y avanzó al segundo puesto de la taquilla diaria durante Acción de Gracias. (Paramount Pictures)

Recaudación internacional: USD 171.396, concentrada en Italia

La facturación internacional alcanzó USD 171.396 durante los primeros días de exhibición, lo que representó el 1,3% de los ingresos mundiales. Según los registros de Box Office Mojo, esa cantidad correspondió al mercado italiano.

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La participación de este territorio todavía es limitada frente al resultado norteamericano. El estreno del 25 de noviembre coincidió con el lanzamiento en varios mercados, pero las fechas y los períodos de exhibición pueden variar entre países.

La distribución internacional está a cargo de Paramount Pictures International. Por ese motivo, los resultados de cada territorio deberán analizarse conforme se incorporen nuevas cifras y se complete la llegada de la película a otros mercados.

La diferencia entre la facturación doméstica e internacional muestran que el desempeño inicial estuvo concentrado principalmente en Norteamérica. No obstante, todavía es temprano para establecer el alcance global que tendrá la producción durante su recorrido por las salas.

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Argumento y reparto de Focker In-Law

La historia presenta a Henry Focker, hijo de Greg y Pam, quien planea casarse con Olivia Jones. La decisión genera nuevas tensiones familiares cuando Greg comienza a desconfiar de la futura esposa de su hijo, pese a que ella consigue ganarse la simpatía de otros integrantes de la familia.

Skyler Gisondo interpreta a Henry, mientras que Ariana Grande da vida a Olivia. Ben Stiller vuelve a encarnar a Greg Focker y Teri Polo retoma el papel de Pam. Robert De Niro también regresa como Jack Byrnes, el padre de Pam y uno de los personajes centrales de la franquicia.

El elenco incluye además a Owen Wilson, Blythe Danner, Beanie Feldstein y Eduardo Franco. La incorporación de Grande representa una de las principales novedades de esta entrega, que combina a los actores de las películas anteriores con intérpretes que representan a la nueva generación de la familia.

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John Hamburg dirige la producción y participa en el guion. El cineasta también estuvo involucrado en las entregas anteriores de la saga. La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y cuenta con clasificación PG-13, que recomienda supervisión adulta para menores de 13 años.

La franquicia de comedia regresó a la pantalla grande dieciséis años después del lanzamiento de la película Little Fockers en 2010. (Paramount Pictures)

Las tres películas anteriores de la franquicia

La franquicia comenzó en 2000 con Meet the Parents, protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. La comedia presentó a Greg Focker, un hombre que intenta conseguir la aprobación de Jack Byrnes, el estricto padre de su novia.

Cuatro años después llegó Meet the Fockers, estrenada en 2004. La segunda película amplió la historia con la incorporación de los padres de Greg y profundizó los conflictos entre ambas familias.

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La tercera entrega, Little Fockers, llegó a los cines en 2010 y retomó las dificultades familiares de Greg y Pam en una etapa posterior de su relación. El largometraje mantuvo a Stiller y De Niro como protagonistas.

Con Focker In-Law, la franquicia regresa 16 años después de su tercera película. La nueva producción conserva a varios integrantes del reparto original, pero modifica el centro de la historia: esta vez, Greg debe afrontar las inquietudes que surgen cuando su hijo presenta a la mujer con la que planea casarse.

El cambio traslada el eje del relato, con Henry en una situación que recuerda a la que enfrentó su padre al comienzo de la saga.

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Proyección para el fin de semana de Acción de Gracias

Las proyecciones difundidas el viernes 27 de noviembre por Deadline apuntaban a que la película podía alcanzar cerca de USD 40 millones durante el período de cinco días comprendido entre el miércoles y el domingo.

La estimación todavía no constituye una cifra definitiva. El resultado dependerá de los ingresos registrados durante el viernes, sábado y domingo, jornadas que permitirán conocer con mayor precisión la respuesta del público durante el fin de semana largo.

El período de Acción de Gracias es relevante para los estrenos cinematográficos porque concentra varios días de actividad comercial. Las distribuidoras utilizan ese calendario para presentar producciones dirigidas a distintos públicos y aprovechar la disponibilidad de espectadores durante el feriado.

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El cierre del fin de semana permitirá establecer si la película mantiene el ritmo de crecimiento observado durante el jueves y cómo se posiciona frente a los demás lanzamientos de la temporada. También ofrecerá una primera referencia para comparar su desempeño con el de las entregas anteriores de la franquicia, aunque los resultados deberán considerar las diferencias entre los años de estreno y las condiciones del mercado cinematográfico.