Todos los estadios del cáncer de próstata tienen tratamiento y, detectado a tiempo, la enfermedad tiene posibilidad de cura (Bayer )

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En la Argentina se diagnostican entre 13.000 y 14.000 nuevos casos de cáncer de próstata por año. Es el tipo de tumor más frecuente en hombres en el país y se estima que su incidencia aumentará en los próximos años.

Aproximadamente el 70% de los casos se detecta con la enfermedad localmente avanzada. Dos factores explican ese dato: se trata de una patología silenciosa, que muchas veces progresa sin síntomas, y la mayoría de los varones no realiza controles urológicos preventivos.

En el marco de Noviembre Celeste, el mes de concientización sobre el cáncer de próstata y la salud masculina, dos especialistas de Bayer explicaron por qué conviene hacer un chequeo anual, cómo se realiza hoy el estudio y qué cambió en los tratamientos.

Una enfermedad que avanza sin dar señales

Bajo el término cáncer se agrupan más de 250 patologías diferentes. Según los especialistas, el de próstata comparte con la mayoría de ellas una característica: las primeras etapas suelen pasar inadvertidas.

“Suelen no tener síntomas al inicio de la enfermedad o hasta que ya es una enfermedad metastásica. O tenemos síntomas que los pasamos de largo como si fuera algo normal: me duele cuando hago pis, tengo el chorro muy flojo, apareció una gotita de sangre, me duele un poquito la pelvis. Todo eso son síntomas o signos que podrían hablarnos de una enfermedad, sobre todo en personas mayores de 45 años”, explicó el Dr. Darío Galmarini (MN 99848), oncólogo clínico y asesor médico de Bayer Pharma para Cono Sur.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en la Argentina, con entre 13.000 y 14.000 casos nuevos por año (Bayer)

Por qué los varones postergan la consulta

Cerca del 80% de los hombres no realiza controles preventivos de la próstata. Para este profesional, la diferencia con las mujeres tiene raíces culturales que se transmiten de generación en generación.

“La mujer tiene conciencia ginecológica. Viene de la abuela hacia la mamá, de la mamá hacia las hijas, y nadie discute eso. El varón no tiene conciencia de salud masculina ni urológica. Todo eso va haciendo que el hombre tenga que ser hombre y aguantarse el dolor”, sostuvo Galmarini.

A esa barrera se suma el tacto rectal, que todavía funciona como un tabú. El especialista consideró que el escenario empieza a modificarse en las generaciones más jóvenes.

“La idea es generar conciencia en la familia o en los seres queridos. Que mis hijos me digan naturalmente: ‘Papá, ¿te controlaste?’. Si logramos eso, vamos a llegar mucho antes, no solo en enfermedades oncológicas, sino en cualquier tipo de enfermedad”, afirmó el Dr. Galmarini.

Desde qué edad conviene hacer el control

Todos los hombres deben realizar un chequeo urológico anual a partir de los 50 años. La recomendación se adelanta a los 45 ante factores de riesgo, como los antecedentes familiares.

“Cualquier pariente de primer grado, ya sea mamá, papá, hermano, que tenga una patología oncológica, no importa que sea próstata, mama, páncreas, eso puede aumentar el factor de riesgo. ¿Qué significa esto? Que hay que controlarse. El control te hace llegar temprano y llegar temprano te hace tal vez tener posibilidad de curación”, afirmó el asesor médico de Bayer Pharma para Cono Sur.

El PSA, un análisis de sangre que reemplaza al tacto rectal

La prueba inicial que se recomienda hoy mide el antígeno prostático específico (PSA) en una muestra de laboratorio. El profesional entrevistado reveló que más del 95% de los hombres que se hacen este estudio preventivo presentan valores normales y no requieren pruebas adicionales.

“Cuando viene elevado, nos está dando una alerta. Ahí el urólogo indicará una resonancia magnética o algún estudio por imágenes más específico. No hace falta ir a un oncólogo para que le pidan un PSA. Cualquier médico se lo puede pedir”, aseguró el Dr. Galmarini.

Por su parte, el Dr. Jerónimo Espinosa (MN 137.465), director médico de Bayer Cono Sur, subrayó la importancia de difundir que el examen físico dejó de ser el primer paso delscreening de cáncer de próstata.

“Primero se realiza un examen de sangre, simplemente una vez por año, desde los 50. El tacto rectal recién aparece cuando eventualmente el PSA da alto, y puede hasta no llegar a hacerse, porque hay otros estudios mucho más sensibles y específicos, como la ecografía”, enfatizó.

“Hoy en día tenemos drogas muy seguras”, afirmó Darío Galmarini, oncólogo clínico y asesor médico de Bayer Pharma para Cono Sur (Bayer)

Opciones terapéuticas en etapas avanzadas

Cada estadio del cáncer de próstata tiene tratamiento, incluso cuando el diagnóstico llega tarde. En esos casos, las posibilidades quirúrgicas con intención curativa son menores y la herramienta central pasa a ser la hormonoterapia.

“Son enfermedades que dependen de hormonas, por lo que, lo que hacemos es bloquear la parte hormonal del paciente. Las nuevas hormonoterapias son mucho más seguras y tienen menores efectos adversos. No alteramos la calidad de vida con los tratamientos”, explicó el Dr. Galmarini.

“El control del cáncer de próstata puede comenzar con un simple análisis de sangre a partir de los 50 años”, afirmó Jerónimo Espinosa, director médico de Bayer Cono Sur (Bayer)

Una misma molécula para distintas etapas de la enfermedad

Bayer, compañía global abocada a las ciencias de la vida, investiga desde hace años terapias para retrasar la progresión del tumor, prolongar la supervivencia y preservar la calidad de vida. Su trabajo en esta área comenzó hacia 2016 y 2017 con un radiofármaco para pacientes con metástasis óseas.

Hoy su porfolio incluye un inhibidor de los receptores de andrógenos (IRA) de administración oral, aprobado en más de 85 países. El tratamiento acompaña al paciente desde etapas tempranas hasta la enfermedad avanzada, con alta tolerabilidad y un perfil de seguridad comprobado.

Qué cambia con la nueva indicación en el país

Este año se autorizó en la Argentina el tercer uso de este tratamiento, que demostró mayor tolerabilidad y adherencia, con menos efectos adversos y mejores resultados clínicos. Ese perfil se traduce en una mejor calidad de vida.

Además, en el último Congreso Europeo de Oncología (ESMO) se presentó un estudio que abre la puerta a su uso en tumores recién diagnosticados. La aprobación de la EMA y de la FDA todavía está pendiente.

“El producto para el cáncer de próstata podría servir para estadios muy tempranos, donde el cáncer está solamente en la próstata. Acompañado con la cirugía o con la radioterapia, puede aumentar las chances de curación”, aclaró el Dr. Espinosa.

Bayer también investiga nuevos radiofármacos para ampliar las opciones de tratamiento del cáncer de próstata en etapas avanzadas. El objetivo, según su director médico para Cono Sur, es contar con alternativas terapéuticas para las distintas etapas de la enfermedad.

Correr para concientizar sobre la detección temprana

El domingo 15 de noviembre tuvo lugar la tercera edición de la Carrera Celeste, con circuitos de 3 y 10 kilómetros en el Vial Costero de Vicente López, donde participaron más de mil personas. La organiza el servicio de urología del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, a beneficio de esa institución. Este año fue declarada de interés por la Legislatura porteña e incluyó un stand de PSA gratuito.

Bayer acompaña la iniciativa como sponsor desde su primera edición.

“Este evento es una oportunidad única para unirnos en la concientización sobre la salud masculina y la prevención del cáncer de próstata. No solo se promueve el bienestar, sino que también es un acto solidario en beneficio del Hospital Durand”, destacó el Dr. Diego Barreiro, urólogo y uno de los organizadores de la competencia.

“Es la primera Carrera Celeste que se realiza en Latinoamérica. No hay campañas de detección precoz del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años, ni del cáncer de testículo, el tumor sólido más frecuente en hombres de entre 15 y 35 años”, agregó.

A través de esta iniciativa, se logra que el tema entre en agenda y llegue tanto a hombres mayores de 50 como a sus hijos, quienes pueden contribuir para recordarles la importancia de hacerse un control de sangre para ver su PSA.