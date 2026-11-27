Durante el descenso de peso puede producirse una pérdida de masa muscular, lo que puede afectar la fuerza y la capacidad funcional (Panalab)

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Durante años, el éxito de un descenso de peso se midió con un solo número: el de la balanza. Con la mayor difusión de las terapias basadas en agonistas del receptor GLP-1 y agonistas duales GIP/GLP-1, esa mirada empezó a cambiar. Además de la cantidad de kilos que se pierden, cobra especial relevancia la necesidad de conservar la masa muscular, la fuerza y el rendimiento físico.

En la Argentina, la proporción de hogares que conoce los tratamientos farmacológicos basados en GLP-1 para el descenso de peso subió del 27 % al 36 % entre 2025 y 2026, de acuerdo con el estudio The Health Effect 2026 de Worldpanel by Numerator. Son nueve puntos porcentuales en apenas un año: un incremento que muestra la mayor atención hacia estas opciones terapéuticas y que, a la vez, abre nuevas preguntas sobre cómo cuidar el cuerpo durante el proceso.

Qué ocurre con el músculo cuando se baja de peso

Cuando se produce una baja de peso, sobre todo si el descenso es veloz o de gran magnitud, el cuerpo no solo pierde grasa, sino que también puede experimentar una disminución de la masa magra, que incluye entre otros componentes, la masa muscular.

Estudios clínicos de composición corporal realizados con semaglutida y tirzepatida, como los correspondientes a los ensayos STEP 1 y SURMOUNT-1 respectivamente, han evidenciado que entre el 25% al 35% del peso perdido puede corresponder a masa magra.

La pérdida de masa muscular, en particular, puede afectar el metabolismo, la fuerza y la capacidad funcional.

“Con los tratamientos con agonistas del receptor GLP-1, la pregunta ya no es solo cuánto peso se pierde, sino qué se pierde. Preservar la masa muscular es clave para sostener la fuerza y la funcionalidad durante y después del tratamiento”, señaló la Dra. Samanta Malm Green (MN 132513 MP 454060), médica especialista en Reumatología y Tratamiento del Dolor.

Los profesionales de la salud subrayan la necesidad de una estrategia integral que combine una dieta equilibrada, una ingesta proteica suficiente, ejercicio regular –especialmente entrenamiento de fuerza- y suplementación nutricional cuando resulte apropiada.

La consulta con el profesional de la salud permite definir la alimentación, el aporte de proteínas, la actividad física y la suplementación adecuada en cada caso (Panalab)

Cuatro ingredientes, un mismo objetivo

En este contexto, Laboratorios Panalab S.A. Argentina, empresa que desde hace treinta años desarrolla productos pensados para el bienestar y la calidad de vida de las personas, presentó Reversal Creatina, su nuevo suplemento dietario desarrollado con foco en la protección de la salud muscular.

Su fórmula reúne cuatro ingredientes seleccionados por su participación en diferentes procesos fisiológicos relacionados con la función muscular:

CaHMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio): es un metabolito de la leucina, aminoácido esencial que participa en la regulación del recambio de las proteínas del músculo. El HMB ha sido estudiado por su participación en dos mecanismos complementarios: favorecer la formación de proteínas musculares y contribuir a reducir su degradación.

Creatina monohidrato: sustancia que el cuerpo produce de forma natural y que participa en la regeneración rápida de ATP a través del sistema de fosfocreatina, facilitando la disponibilidad de energía durante la contracción muscular.

Magnesio y vitamina D3: contribuyen al trabajo habitual de los músculos y completan el aporte nutricional del producto.

“El HMB y la creatina actúan por mecanismos complementarios: el HMB interviene en el equilibrio entre la síntesis y la degradación de las proteínas musculares, mientras que la creatina aporta energía rápida para la contracción y potencia el efecto del entrenamiento de fuerza. Junto con una alimentación adecuada, un aporte suficiente de proteínas y la actividad física, su combinación es una herramienta valiosa para acompañar a estos pacientes”, agregó la Dra. Malm Green.

Reversal Creatina combina CaHMB, creatina monohidrato, magnesio y vitamina D3 en una misma fórmula (Panalab)

Más que un número en la balanza

Con la llegada de Reversal Creatina al mercado, Laboratorios Panalab S.A. Argentina suma una nueva alternativa dentro de su línea dedicada a la salud muscular, en línea con su apuesta por la innovación científica y el desarrollo de soluciones nutricionales que acompañen a las personas en cada momento de su vida.

La propuesta pone el foco en una nueva perspectiva del descenso de peso, donde no solo cuenta cuánto se baja, sino también cuánto músculo, fuerza y funcionalidad se conservan.

Más información en su sitio web oficial.