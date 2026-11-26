Javier Carrizo, fundador y CEO de GEA Logistics, será quien represente a la compañía en el espacio de articulación de Pacto Global Argentina (GEA)

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En los últimos años, la sostenibilidad dejó de ser un tema accesorio para convertirse en un eje central de la gestión empresarial. Cada vez más organizaciones entienden que su crecimiento está ligado al bienestar de las personas, el cuidado del ambiente y el progreso de las comunidades donde operan.

Las pequeñas y medianas empresas también ganan protagonismo en ese escenario. Lejos de quedar al margen, muchas pymes asumen un rol activo y demuestran que el impacto positivo depende más de la convicción y la coherencia que del tamaño.

GEA Logistics forma parte de ese grupo de compañías: se trata de una firma argentina especializada en transporte terrestre, con más de 18 años de trayectoria, que acaba de sumar dos avances institucionales que fortalecen su liderazgo en materia de responsabilidad social.

Un compromiso con las infancias

Por un lado, desde el 17 de noviembre de 2026, la compañía forma parte de Empresas que Cuidan como socio destacado. Se trata de una iniciativa de UNICEF que promueve el bienestar de niñas y niños, el acompañamiento a las familias y la implementación de políticas orientadas a la crianza dentro del ámbito laboral.

La incorporación coincidió con el relanzamiento del programa en Rosario, durante una jornada organizada por UNICEF Argentina y la Fundación de la Bolsa de Comercio de esa ciudad. Para la compañía, participar como pyme en una propuesta de alcance nacional representa un hito significativo.

Además, la iniciativa le permite ampliar el alcance de sus acciones y estar cerca de las familias de sus colaboradores, un aspecto que la organización considera prioritario.

Una voz pyme en Pacto Global

Por otro lado, GEA Logistics fue elegida mediante votación para integrar el Directorio de Pacto Global Argentina durante el período 2026–2028. Allí representará al segmento de pequeñas y medianas empresas.

La compañía se incorporó como Socio Destacado a Empresas que Cuidan, el programa de UNICEF que promueve el bienestar de las infancias y el acompañamiento a las familias (GEA)

Su fundador y CEO, Javier Carrizo, será el encargado de ocupar ese lugar en un espacio de articulación entre entidades comprometidas con el desarrollo sostenible.

Cabe recordar que Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que impulsa la adopción de principios vinculados con los derechos humanos, los estándares laborales, el ambiente y la lucha contra la corrupción. A su vez, fomenta el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De esta manera, la presencia de la firma suma la mirada de una pyme del sector logístico a un ámbito de intercambio orientado a promover prácticas responsables.

“Creemos que las empresas tenemos una responsabilidad con las personas, la comunidad y el futuro. Formar parte de iniciativas de UNICEF y de Pacto Global nos permite ampliar nuestro compromiso y aportar desde nuestra experiencia”, expresó Carrizo, quien también destacó el valor del aprendizaje compartido con otras organizaciones.

Una trayectoria con impacto

Estos logros no son hechos aislados. Por el contrario, se integran a un recorrido de certificaciones y reconocimientos que reflejan la estrategia sustentable de la compañía.

Entre ellos se destaca la certificación como Empresa B, que integra el impacto social, ambiental y económico en su modelo de gestión. También cuenta con el sello Carbon Neutral+, vinculado con la medición y compensación de sus emisiones, y con la norma ISO 9001:2015, que respalda la calidad de sus procesos.

En el plano social, la firma apadrina a la Fundación María de Guadalupe, a la que acompaña en la generación de oportunidades educativas para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, durante 2026 obtuvo distinciones de Great Place to Work Argentina. Alcanzó el primer puesto en los rankings de Mejores pymes para Trabajar, Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres, Talento Joven y Empresas que Cuidan, además de la cuarta posición en Transporte y Logística.