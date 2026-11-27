Agostina Scioli presenta el último capítulo del año de Infobae Talks (Jaime Olivos)

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Termina 2026 y comienza un nuevo año, un momento que invita a hacer un balance de los cambios que atravesaron a las empresas y a los consumidores, y a mirar hacia adelante. Nuevos hábitos de consumo, innovación, inteligencia artificial, tecnología y transformación de los negocios son algunos de los fenómenos que marcaron el presente y que también van a definir las oportunidades del próximo año.

En ese escenario, Infobae Talks convoca a una nueva edición, la última de 2026, con la participación de cinco referentes de sectores tan diversos como el desarrollo inmobiliario, la electromovilidad, la belleza, el consumo masivo y la tecnología. Cada uno de ellos va a compartir su perspectiva sobre las tendencias 2027 que están marcando el rumbo en su industria.

Inversiones y proyectos de desarrollo urbano

Desde el desarrollo inmobiliario, Jorge Cruces, Chief Investment Officer de IRSA, repasará cuáles fueron las últimas adquisiciones de la compañía y hacia dónde apunta su estrategia de negocio. El directivo se referirá, además, al proyecto Ramblas del Plata y a cómo imagina su desarrollo durante los próximos años.

Cruces incluirá, en su charla, un análisis sobre el impacto que pueden tener iniciativas como los créditos de vivienda en pozo, tanto en el desarrollo inmobiliario como en la transformación de las ciudades.

Electromovilidad y expansión territorial

Por el lado de la electromovilidad, Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina, hará un balance del primer año de la compañía como filial directa en el país y de los principales aprendizajes de esa etapa. El directivo explicará cómo se definió la composición de la gama de modelos de la marca para responder a las distintas necesidades de movilidad de los consumidores argentinos.

Fernández Paz abordará, en su intervención, la estrategia de BYD para ampliar su presencia fuera de los principales centros urbanos y las regiones que considera estratégicas para el crecimiento de la marca. El directivo proyectará, asimismo, la evolución del mercado argentino de electromovilidad, el rol de la infraestructura de carga en los próximos años y las prioridades comerciales de la compañía para 2027.

Consumo racional y oportunidades para la belleza

Desde la industria de la belleza, Florencia Violini, gerenta de Marketing de Natura Mercado Sur, analizará por qué la categoría sigue ocupando un lugar relevante entre las prioridades de los consumidores, en un contexto en el que las personas racionalizan sus gastos. La ejecutiva describirá los cambios concretos que observa en el comportamiento de compra y en la manera en que se eligen los productos de la categoría.

Violini planteará cómo están cambiando los canales de compra, tanto en el mundo físico como en el digital, y qué oportunidades surgen de ese nuevo recorrido del consumidor. Su participación cerrará con una reflexión sobre lo que significa ser una marca elegida en un mercado donde el consumidor compara y analiza más, y con una mirada sobre las oportunidades de crecimiento para la industria de la belleza en el Mercado Sur.

Hábitos de consumo y una trayectoria de un siglo

En representación del consumo masivo, Natalia Giraud, directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Unilever Argentina y Cono Sur, describirá el comportamiento actual del consumidor argentino y los cambios que identifica en sus hábitos de compra. La directora se referirá también a los factores que hoy tienen mayor peso a la hora de elegir una marca o de decidir un cambio.

Giraud incluirá, en su exposición, un ejemplo reciente de cómo un cambio en los hábitos cotidianos dio origen a una creación de la compañía, además de las herramientas y tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, que Unilever incorpora para comprender mejor a los consumidores. A 100 años de la llegada de la empresa a la Argentina, la directora compartirá los aprendizajes de esa trayectoria para anticipar cómo será el consumo en los próximos años.

Producción tecnológica nacional y el desafío de 2027

Finalmente, Pablo Rubio, CEO de Novatech, explicará cómo está compuesto actualmente el negocio de la compañía y qué rol cumplen las distintas marcas y unidades que integran el grupo. El CEO detallará qué implica producir tecnología en la Argentina y los desafíos de sostener una operación industrial en el país.

Rubio repasará cómo cambiaron en los últimos años las categorías de productos tecnológicos que demandan los consumidores argentinos y qué oportunidades detecta hacia adelante. El directivo cerrará su participación con un análisis sobre cómo la inteligencia artificial modifica tanto los productos como la forma de trabajar de las empresas, y sobre los principales desafíos que enfrenta la industria tecnológica argentina de cara a 2027.

Infobae Talks Tendencias 2027 podrá verse el jueves 3 de diciembre desde las 15 horas, a través de la Home y el canal oficial de YouTube de Infobae.