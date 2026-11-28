Una cámara de seguridad instalada en un garaje registra el momento en que varios sospechosos asaltan al dueño de una camioneta

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El Departamento de Investigaciones de Avellaneda-Lanús (DDI), de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevó adelante un megaoperativo con 40 allanamientos simultáneos que terminó con la detención de diez personas señaladas como integrantes de una banda dedicada al robo y desguace de autos en el sur del Conurbano.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, autos con pedido de secuestro activo, un inhibidor de señal y autopartes de alta gama. Los sospechosos fueron imputados por asociación ilícita y robo agravado automotor y quedaron a disposición de la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

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De acuerdo con la investigación, los acusados cumplían distintos roles dentro de la estructura. No eran improvisados: había cañeros, ocultadores y desguazadores de los vehículos sustraídos. La organización se dedicaba a la sustracción, el ocultamiento, la adulteración registral y el desguace de los rodados.

Cámaras de seguridad registraron el accionar delictivo atribuido a una banda dedicada a la sustracción de vehículos en el sur del conurbano bonaerense. Las secuencias muestran episodios en la vía pública donde conductores son abordados y despojados de sus camionetas por varios individuos.

El operativo se llevó a cabo en las localidades de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Morón y Cañuelas. Una de las órdenes de allanamiento también se diligenció en la Unidad N° 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en General Alvear.

Entre el material incautado figuran tres armas de fuego: una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con pedido de secuestro activo por un robo cometido el 15 de abril en jurisdicción de la Comisaría San Fernando 1ª, junto con 15 cartuchos del mismo calibre. También se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre .22 con numeración suprimida y nueve cartuchos, y un pistolón Rexio calibre .32 sin impedimentos registrados, con tres cartuchos.

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En materia de vehículos, se recuperó una camioneta Toyota SW4 con pedido de secuestro activo por un robo denunciado el 27 de septiembre ante la Comuna 9 de la Policía de la Ciudad. También se halló un Ford Ka, sustraído el 16 de octubre según registros de la Comisaría de Lomas 5ª.

El operativo para detener a los sospechosos

El operativo también permitió recuperar autopartes de vehículos de alta gama, entre ellas piezas de una Toyota Hilux sustraída el 21 de agosto en un hecho de hurto denunciado ante la Comisaría de Quilmes 1ª. Se secuestraron, además, dos chapas patentes correspondientes a camionetas Toyota Hilux con pedido de secuestro activo: una por un robo del 30 de octubre investigado en la Comisaría de Lanús 1ª, y otra por un hurto del 14 de noviembre asentado en la Comisaría de Lanús 3ª.

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El resto del material secuestrado incluye un inhibidor de señal, llaves de distintos automotores, herramientas de corte, documentación automotor y stickers de seguridad apócrifos.

Cómo se desarrolló la investigación

La investigación se inició a partir de reiterados robos registrados bajo un mismo modus operandi en los partidos de Lanús y Avellaneda. Ante ese patrón, el Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la intervención del personal de la DDI para desarticular a la organización responsable de los ilícitos.

Los 10 detenidos acusados de formar parte de la banda

El trabajo investigativo combinó intervenciones telefónicas, análisis de fuentes abiertas —OSINT, es decir, inteligencia de fuentes abiertas— y seguimiento en redes sociales, además de tareas de campo. Ese cruce de información permitió identificar a los cabecillas y a los integrantes de la banda.

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A partir de esos datos, se individualizaron tanto los domicilios particulares de los sospechosos como los inmuebles utilizados para las maniobras ilícitas, lo que derivó en la obtención de las 40 órdenes de allanamiento.

Las medidas se concretaron en forma simultánea, lo que permitió llevar adelante las diez detenciones y el secuestro conjunto de las armas, los vehículos con pedido de secuestro activo, el inhibidor de señal y las autopartes.