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Con el locro como protagonista: una gran celebración federal acompañará los festejos por la independencia

Del 5 al 12 de julio, Vea ofrecerá una agenda de eventos inspirados en las tradiciones nacionales con encuentros culturales, platos típicos y experiencias para sus clientes

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Cencosud solo para uso de Inhouse
El Súper Locro Patrio celebrará su quinta edición con una convocatoria en San Miguel de Tucumán (Cencosud)

En la Argentina, las celebraciones patrias encuentran en la gastronomía una de sus expresiones más representativas. Cada Día de la Independencia, las recetas tradicionales vuelven a ocupar un lugar central en reuniones familiares, encuentros comunitarios y actividades que recuperan costumbres ligadas a la historia y a la identidad nacional.

Bajo esa premisa, Vea vuelve a presentar su iniciativa Semana Patria. Del 5 al 12 de julio, esta cadena de supermercados perteneciente a Cencosud desplegará un recorrido federal que incluye actividades en distintas provincias y tendrá como evento principal la quinta edición del Súper Locro Patrio en San Miguel de Tucumán.

La propuesta comenzará el domingo 5 de julio en la ciudad donde se declaró la independencia argentina. Los salones de la Sociedad Rural recibirán a más de 1.000 personas para participar de una jornada que reunirá gastronomía, entretenimiento y tradiciones populares.

Además del locro como plato principal, el encuentro contará con un show musical en vivo, sorteos, juegos y más de 30 stands dedicados a las especialidades típicas de diferentes regiones del país. También participarán espacios como Club Vea Vinos y Cuisine & Co., con degustaciones y propuestas pensadas para ampliar la experiencia gastronómica.

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La Semana Patria incluirá degustaciones, música en vivo y propuestas para toda la familia en distintas provincias (Cencosud)

A través de esta celebración, la cadena de supermercados busca reunir a familias, vecinos y visitantes alrededor de una receta que forma parte del patrimonio culinario argentino. El objetivo es ofrecer un espacio donde la comida funcione como vehículo para compartir costumbres y fortalecer el vínculo con las tradiciones.

Para asistir al Súper Locro Patrio, los clientes deberán realizar compras superiores a $60.000 en cualquiera de los locales de Vea o mediante sus canales virtuales. Además, será necesario estar adherido al programa Vea Ahorro para acceder al beneficio.

Una vez cumplidos esos requisitos, las entradas podrán canjearse en los centros habilitados de San Miguel de Tucumán. De ese modo, los asistentes podrán formar parte de una edición que ya se instaló como una cita habitual dentro del calendario de actividades por el Día de la Independencia.

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La Semana Patria incluirá degustaciones, música en vivo y propuestas para toda la familia en distintas provincias (Cencosud)

Una iniciativa que recorrerá distintos puntos del país

La propuesta de esta cadena no se limita solo al evento en Tucumán. La Semana Patria continuará con acciones en diferentes partes del territorio nacional. Entre el 5 y el 12 de julio, los locales de Vea ofrecerán productos regionales y comidas tradicionales en sus sectores de rotisería, con una selección especialmente preparada para la fecha.

Asimismo, el jueves 9 de julio se desarrollarán ocho eventos simultáneos en Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, San Luis, Mendoza y Córdoba. Cada celebración incluirá degustaciones, stands de productores locales, platos típicos, sorteos y espectáculos folclóricos.

Una propuesta que destaca la diversidad gastronómica

La iniciativa pretende destacar la diversidad gastronómica que caracteriza a las distintas regiones argentinas. A lo largo de la propuesta, cada provincia aportará sus sabores, ingredientes y preparaciones tradicionales para generar un recorrido culinario que pone en valor la producción nacional y las recetas transmitidas a través de generaciones.

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El locro volverá a ocupar un lugar central en los festejos por el Día de la Independencia (Cencosud)

Un elemento que destacan desde la compañía es que la presencia de proveedores regionales permitirá acercar a los asistentes alimentos elaborados en diferentes rincones del país. Esa participación también brindará visibilidad a economías locales que encuentran en este tipo de encuentros una oportunidad para mostrar sus productos.

Con presencia en 19 distritos y 159 sucursales, Vea acompaña la celebración del 9 de julio con una propuesta que trasciende la venta de alimentos. La Semana Patria busca convertir a cada local en un espacio donde las costumbres nacionales puedan vivirse a través de la gastronomía y el encuentro.

Al presentar la quinta edición del Súper Locro Patrio y un conjunto de actividades previstas para celebrar la independencia, la cadena refleja su apuesta por mantener vigentes las tradiciones argentinas. A través de un recorrido federal que une sabores, cultura y participación, la iniciativa propone celebrar esta fiesta con una experiencia compartida en distintos puntos del país.

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