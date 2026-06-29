Una madre y su hijo fueron detenidos en Córdoba por vender cocaína desde su casa

Un efectivo de seguridad detiene a una persona durante un operativo por venta de cocaína en Río Cuarto, Córdoba (El Doce.tv)

Una serie de denuncias anónimas desencadenó la detención de una mujer y su hijo en la ciudad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, acusados de comercializar cocaína desde su vivienda.

El procedimiento, impulsado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se concretó tras cuatro meses de investigación y culminó con el allanamiento de una casa en la calle Rubén Darío al 100, donde se incautaron dosis de droga y dinero en efectivo.

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Las autoridades informaron que la pesquisa se inició gracias a llamados recibidos en la línea gratuita 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal. Este canal permitió que vecinos y ciudadanos aportaran información relevante sobre el movimiento sospechoso en el domicilio ahora intervenido.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.Tv, el operativo, ordenado por la Justicia de Río Cuarto, tuvo como eje la desarticulación de un presunto punto de venta de estupefacientes. Según indicó la fuerza policial, la vivienda funcionaba como espacio de comercialización bajo la modalidad de venta directa, una práctica que generaba preocupación entre los residentes del barrio. Los detenidos habrían aprovechado su localización estratégica y la confianza de su entorno para operar con bajo perfil.

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Durante la irrupción, los efectivos policiales encontraron diversas dosis de cocaína listas para su distribución, una balanza digital utilizada para el fraccionamiento de la sustancia y 191.400 pesos en efectivo. Además, se secuestraron elementos considerados clave para la causa, aunque no se precisaron públicamente sus características. Este conjunto de evidencias fue trasladado a sede judicial junto a los dos sospechosos.

Según informó la Fiscalía, los detenidos enfrentarán cargos por violar la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, que sanciona la tenencia y comercialización de drogas ilegales. La causa continuará su curso en la sede judicial de Río Cuarto, donde se evaluarán las pruebas reunidas y se determinará la situación procesal de los imputados.

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Los efectivos de la FPA realizaron el allanamiento en la vivienda de la localidad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba

Desarticularon una banda narco en Córdoba y hay seis detenidos

Hace tan solo unos días, un operativo que mantuvo en vilo a los vecinos de la ciudad de Córdoba, las autoridades lograron desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas. Como consecuencia de los allanamientos, hay seis personas detenidas, entre las que se encuentra un menor de edad.

La intervención, coordinada por el Ministerio Público Fiscal y ejecutada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se gestó tras una serie de denuncias anónimas realizadas de manera telefónicas.

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La investigación puso en evidencia cómo dos inmuebles, ubicados en Manzana 9 del barrio Primero de Mayo, operaban como focos activos de narcomenudeo en las inmediaciones de espacios deportivos frecuentados por jóvenes.

En el marco del procedimiento, la FPA detuvo a seis personas, entre ellas un menor de 16 años, y clausuró dos puntos de expendio de drogas. Ambos estaban situados a pocos metros de las canchas de fútbol de Villa Las Tablitas y del Polideportivo IPV.

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Según lo informado, los oficiales incautaron 1.891 dosis de marihuana, 302 dosis de cocaína, cuatro balanzas digitales y diversos elementos vinculados a la investigación.

El procedimiento se realizó bajo la supervisión de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Tercer Turno de Córdoba, que ordenaron la remisión inmediata de los elementos secuestrados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, que regula y sanciona la tenencia, comercialización y distribución de sustancias prohibidas en el país.

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Uno de los momentos más tensos del operativo se vivió cuandoel menor intentó fugarse del lugar al advertir la presencia policial.Tras una breve persecución,fue interceptado y, durante la requisa de seguridad, se le incautaron varias dosis de cocaína, unarma de fuego calibre 9 milímetros,un cargador metálico, trece cartuchos y una motocicletaen la que se desplazaba. El joven fue imputado portenencia de arma de fuego, además de los cargos vinculados a la causa principal.