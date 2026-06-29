La feria del hogar y la tecnología abre sus puertas en La Rural con nuevas propuestas

Más de 700 marcas participan en Electronics & Home Argentina, donde se presentan tendencias en electrodomésticos y diseño (H&H)

La Ciudad de Buenos Aires es sede de un evento que reúne a los principales actores de la industria de electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar en el país y la región.

Se trata de la sexta edición de Electronics & Home Argentina, que se realiza por primera vez en La Rural, los días 29 y 30 de junio, y 1 de julio, de 13 a 20 h. El encuentro comenzó hoy y se extenderá hasta el 1 de julio. Se espera que asistan más de 10.000 visitantes.

Con más de 10.700 metros cuadrados de extensión, la iniciativa cuenta con la presencia de fabricantes, importadores, distribuidores, cadenas comerciales, retailers y compradores profesionales.

La edición de este año incorpora Artefacta: una propuesta orientada a muebles, colchones, decoración, iluminación, bazar, textiles para el hogar y accesorios. Este espacio ocupa alrededor de 4.000 m² dentro del evento principal y busca reflejar las tendencias del mercado en equipamiento y diseño para el hogar.

Además, el Artefacta Forum ofrecerá un programa de charlas y análisis sectorial con referentes como Mariela Bembi, Ricardo Sorrentino, Pedro Reyna, Roberto Fontenla, Hugo Ricciuti y Tabita Giménez. Al mismo tiempo, empresarios como Javier Vázquez, Sebastián Daniele, Daniel Cwirenbaum y Gerardo Tabakman también forman parte de la agenda de disertantes.

Networking, capacitación y oportunidades comerciales destacan en Electronics & Home Argentina en La Rural (H&H)

Primer congreso exclusivo para telefonía móvil

Otra de las novedades que presenta la feria este año es el lanzamiento del Argentina Mobile Congress (AMC), el primer congreso B2B del país dedicado a la industria de la telefonía móvil.

Se trata de un espacio que reúne a fabricantes, operadores, distribuidores y especialistas que debaten sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, tendencias de consumo, innovación y oportunidades comerciales en el sector.

Entre los participantes de la jornada de capacitación se encuentran Juan Pablo Amantini (capacitador en ventas), Tomás Balmaceda (filósofo e investigador), Milagros Bin (especialista en consumo masivo de NielsenIQ) y Ariel Corgatelli (consultor en ciberseguridad).

Por su parte, marcas como Samsung, TCL, Infinix y Xiaomi revelan en este lugar algunos de sus desarrollos, así como nuevas tecnologías orientadas al mercado argentino.

La feria Electronics & Home Argentina convoca a profesionales interesados en tecnología, mobiliario y telefonía móvil (H&H)

Networking, capacitación y negocios internacionales

A lo largo de las tres jornadas, Electronics & Home Argentina ofrece un entorno propicio para el networking, el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades comerciales. Entre las actividades principales se destacan:

Exposición de más de 200 stands y más de 700 marcas líderes.

Espacios de capacitación y conferencias con especialistas del sector.

Ronda Internacional de Negocios junto a PromArgentina , que conecta a fabricantes locales con compradores de la región.

Plataforma Global Supplier para vincular la innovación internacional con el mercado argentino.

La feria apunta a ampliar su alcance y adaptarse a las demandas actuales del canal comercial. Según Carlos Clur, CEO de Grupo Eletrolar, la propuesta va más allá de una simple muestra. “Hemos construido un ecosistema que conecta toda la cadena de negocios de la vida moderna. Creamos una plataforma regional de negocios que acompaña la transformación del retail y de la industria”, exclamo el ejecutivo.

En el mismo sentido, Juan Cruz Grondona, director comercial de Electronics & Home Argentina, resaltó el impacto de las nuevas verticales y el crecimiento del evento: “Son más de 200 stands, 700 marcas, 10.700 metros cuadrados de exposición y profesionales de todo el país y la región reunidos en un entorno único de networking, innovación y generación de negocios”.

Con la inclusión de Artefacta y el AMC, Electronics & Home Argentina refuerza su relevancia como punto de encuentro para los sectores de tecnología, conectividad, diseño y equipamiento para el hogar en la Argentina y la región.

La combinación de exhibiciones, encuentros especializados y espacios temáticos busca consolidar un ámbito de intercambio que refleje las transformaciones del consumo y las dinámicas actuales vinculadas al equipamiento y la innovación aplicada a la vida cotidiana.

Para registrarse, se puede visitar los sitios de Electronics & Home Argentina y de Artefacta.