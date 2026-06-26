In House

La empresa donde el buen humor también forma parte de la estrategia de trabajo

Sus empleados destacan la predisposición y el clima positivo como factores clave del día a día

Guardar
Un grupo grande de hombres y mujeres de diversas edades sonríen frente a una pared blanca con un cartel que dice 'ABRÍ TU MUNDO' en letras rojas
El clima laboral positivo distingue a Hudson en el sector de artículos de cocina y para el hogar (Hudson)

En la Argentina, el concepto de cultura organizacional suele ocupar un lugar destacado en los discursos empresariales. Sin embargo, existen compañías donde esa cultura se percibe en el ambiente, más allá de las palabras.

Hudson, fundada en 2010, representa ese tipo de organizaciones. La marca se consolidó como referente en artículos para la cocina y el hogar, líderes en cocción. Y este año en el que celebra su 15ª aniversario, fue reconocida en el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar pymes de Great Place To Work.

Una expansión regional que mantiene el espíritu de cercanía

Desde sus inicios en la Argentina, Hudson Best Kitchenware experimentó un crecimiento sostenido. La marca amplió su presencia a Uruguay, México, Estados Unidos, Paraguay y Perú, manteniendo sus valores originales. El reconocimiento de Great Place To Work no solo destaca los logros de la empresa, sino también la percepción de quienes integran sus equipos.

Un aspecto que mejor describe la cultura de Hudson es el clima de cercanía. “Empecé a trabajar hace muy poco y una de las cosas que más me sorprendió es que la gente se saluda todos los días, hasta el dueño de la empresa. Sonríen, son atentos, todos conocen el nombre de todos”, afirmó un colaborador en la encuesta interna de Hudson.

Este tipo de vínculos no suele depender del tamaño de la empresa, sino de la forma en la que está construida la relación diaria.

Celebraciones espontáneas y apoyo real

Las celebraciones dentro de Hudson surgen de la iniciativa de los propios equipos. Los cumpleaños, por ejemplo, no los gestiona un área específica, sino que son los compañeros quienes toman la iniciativa. “La calidad humana de todos. Nos preocupa si alguno falta, nos emocionan los logros de los otros. Festejamos entre nosotros los cumpleaños”, describe otro testimonio anónimo recogido en la encuesta.

Este tipo de gestos, repetidos en la rutina, generan una identidad propia. Se trata de una diferencia fundamental entre las empresas que implementan políticas formales de cuidado y aquellas donde el cuidado surge de la voluntad genuina de las personas.

Grupo numeroso de hombres y mujeres de diversas edades posa sonriendo al aire libre con un recorte de cartón de un chef con delantal y nombre Hudson
La confianza y la cercanía fortalecen la cultura organizacional e impulsan la innovación (Hudson)

Liderazgo basado en la confianza y la libertad

Desde la conducción, Hudson adoptó un modelo de confianza y autonomía. Frente a la tendencia de aumentar controles no siempre eficientes, a medida que crecen las pymes, los accionistas eligieron acompañar sin imponer restricciones excesivas.

Esta filosofía se refleja en el día a día de la empresa: “La empresa crece y aun así se preocupa por hablar y saber de la vida de todos. Ante problemas personales, de salud, familiares o un trámite, siempre está el apoyo”, reconoció otro empleado en la mencionada encuesta.

La confianza y el acompañamiento se convirtieron en un motor para la innovación y el bienestar interno.

El potencial del humor: disposición positiva

El clima laboral se sostiene también en el buen ánimo compartido. “Estamos corriendo todo el día con proyectos y mejoras, pero siempre bien predispuestos y con un gran sentido del humor”, manifestó un colaborador.

En tal sentido, la risa funciona como una herramienta para distender y fortalecer la confianza entre los equipos. La disposición positiva resulta clave para resolver desafíos cotidianos.

Valores que se reflejan en acciones diarias

Pasión, integridad, calidad e impacto positivo en las personas son los valores que guían a Hudson. Estos principios no quedan relegados a presentaciones institucionales, sino que se manifiestan en pequeñas acciones: bienvenidas a nuevos integrantes, café compartido, obsequios en fechas especiales, premios por objetivos y la tradicional fiesta de fin de año.

El impacto de estas prácticas se observa en la vida cotidiana y en la manera en que los equipos se relacionan.

Desde la compañía sostienen que Hudson no se define como una organización perfecta. Reconocen que existen aspectos por mejorar y asumen esa realidad con honestidad. La autenticidad de su gente se convirtió en un rasgo distintivo de la cultura interna.

“Quienes pasamos por empresas donde el trato no era bueno valoramos el doble el clima laboral que hay acá. Se nota que la empresa intenta que las personas no se sientan ‘un número más’”, manifiesta uno de los participantes del relevamiento anónimo realizado al interior de la empresa.

Un reconocimiento externo basado en la experiencia interna

En 2026, Hudson ingresó al Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar pymes de Great Place To Work. Este reconocimiento no provino de un discurso institucional, sino de la experiencia relatada por quienes forman parte de la empresa.

Las costumbres de saludarse, reírse juntos, celebrar los logros y acompañar en los momentos difíciles son parte de la identidad de esta compañía. En un contexto donde la confianza y la cercanía se valoran cada vez más, la marca argentina mantiene esos rasgos como parte de su esencia.

Temas Relacionados

HudsonGreat Place To Workbienestar laboralartículos para la cocina y el hogar

Últimas Noticias

Modo Scaloneta: una receta fácil para resolver la previa del Mundial

Buñuelos de acelga dorados y listos en pocos pasos. Una nueva propuesta de Guía Coto × Infobae para disfrutar cada fecha desde casa

Modo Scaloneta: una receta fácil para resolver la previa del Mundial

Cómo la inteligencia artificial está transformando uno de los procesos más críticos de la construcción

Un desarrollo tecnológico cordobés combina IA, telemática y logística en tiempo real para optimizar la producción y entrega de hormigón, mejorando la eficiencia, la calidad y la sustentabilidad de las obras

Cómo la inteligencia artificial está transformando uno de los procesos más críticos de la construcción

Las habilidades que hoy buscan las empresas tecnológicas más allá del conocimiento técnico

Liderazgo, comunicación y adaptabilidad forman parte de la estrategia de desarrollo que impulsa a una pyme reconocida entre las mejores para trabajar

Las habilidades que hoy buscan las empresas tecnológicas más allá del conocimiento técnico

Por qué la excelencia en el ambiente laboral es clave para avanzar en el desarrollo biotecnológico

La certificación internacional pone en primer plano el compromiso con el bienestar en el trabajo y el impacto positivo en la investigación aplicada al campo

Por qué la excelencia en el ambiente laboral es clave para avanzar en el desarrollo biotecnológico

Cómo una cultura centrada en las personas puede convertirse en una ventaja competitiva

Con más de 18 años de trayectoria, GEA Logistics volvió a liderar el ranking de Great Place To Work, un logro respaldado por su propuesta de valor para los colaboradores y la incorporación permanente de tecnología

Cómo una cultura centrada en las personas puede convertirse en una ventaja competitiva

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué se sabe sobre la salud mental de César Sena: la nueva evaluación que ordenó la Justicia y las incógnitas que persisten

Qué se sabe sobre la salud mental de César Sena: la nueva evaluación que ordenó la Justicia y las incógnitas que persisten

Adolescentes robaron una concesionaria en City Bell y se llevaron USD 3.000, cascos y autos de colección en miniatura

El avance del ébola en África amenaza con llegar a Sudán del Sur

“Hay que acelerar”: el plan de Adorni para seguir refugiándose en la gestión y el nuevo blindaje del Gobierno

Un nuevo frente frío llega al AMBA después del fin de semana: qué dice el pronóstico del tiempo

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

Ascienden a 11 los presuntos traficantes de personas detenidos en frontera norte de Costa Rica durante el 2026

Remesas familiares suman USD 4,209.8 millones en El Salvador entre enero y mayo de 2026

Llega a Venezuela el contingente de ayuda humanitaria enviado por El Salvador

Panamá congrega a representantes de la aviación civil regional e internacional

TELESHOW

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

Yanina Zilli habló tras su tremendo golpe en Gran Hermano Generación Dorada: “Me olvido de que tengo 60 años”

Este sábado, Mirtha Legrand cambia de horario por el partido de Argentina: quiénes serán sus invitados y los de Juana Viale