La empresa donde el buen humor también forma parte de la estrategia de trabajo

El clima laboral positivo distingue a Hudson en el sector de artículos de cocina y para el hogar (Hudson)

En la Argentina, el concepto de cultura organizacional suele ocupar un lugar destacado en los discursos empresariales. Sin embargo, existen compañías donde esa cultura se percibe en el ambiente, más allá de las palabras.

Hudson, fundada en 2010, representa ese tipo de organizaciones. La marca se consolidó como referente en artículos para la cocina y el hogar, líderes en cocción. Y este año en el que celebra su 15ª aniversario, fue reconocida en el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar pymes de Great Place To Work.

Una expansión regional que mantiene el espíritu de cercanía

Desde sus inicios en la Argentina, Hudson Best Kitchenware experimentó un crecimiento sostenido. La marca amplió su presencia a Uruguay, México, Estados Unidos, Paraguay y Perú, manteniendo sus valores originales. El reconocimiento de Great Place To Work no solo destaca los logros de la empresa, sino también la percepción de quienes integran sus equipos.

Un aspecto que mejor describe la cultura de Hudson es el clima de cercanía. “Empecé a trabajar hace muy poco y una de las cosas que más me sorprendió es que la gente se saluda todos los días, hasta el dueño de la empresa. Sonríen, son atentos, todos conocen el nombre de todos”, afirmó un colaborador en la encuesta interna de Hudson.

Este tipo de vínculos no suele depender del tamaño de la empresa, sino de la forma en la que está construida la relación diaria.

Celebraciones espontáneas y apoyo real

Las celebraciones dentro de Hudson surgen de la iniciativa de los propios equipos. Los cumpleaños, por ejemplo, no los gestiona un área específica, sino que son los compañeros quienes toman la iniciativa. “La calidad humana de todos. Nos preocupa si alguno falta, nos emocionan los logros de los otros. Festejamos entre nosotros los cumpleaños”, describe otro testimonio anónimo recogido en la encuesta.

Este tipo de gestos, repetidos en la rutina, generan una identidad propia. Se trata de una diferencia fundamental entre las empresas que implementan políticas formales de cuidado y aquellas donde el cuidado surge de la voluntad genuina de las personas.

La confianza y la cercanía fortalecen la cultura organizacional e impulsan la innovación (Hudson)

Liderazgo basado en la confianza y la libertad

Desde la conducción, Hudson adoptó un modelo de confianza y autonomía. Frente a la tendencia de aumentar controles no siempre eficientes, a medida que crecen las pymes, los accionistas eligieron acompañar sin imponer restricciones excesivas.

Esta filosofía se refleja en el día a día de la empresa: “La empresa crece y aun así se preocupa por hablar y saber de la vida de todos. Ante problemas personales, de salud, familiares o un trámite, siempre está el apoyo”, reconoció otro empleado en la mencionada encuesta.

La confianza y el acompañamiento se convirtieron en un motor para la innovación y el bienestar interno.

El potencial del humor: disposición positiva

El clima laboral se sostiene también en el buen ánimo compartido. “Estamos corriendo todo el día con proyectos y mejoras, pero siempre bien predispuestos y con un gran sentido del humor”, manifestó un colaborador.

En tal sentido, la risa funciona como una herramienta para distender y fortalecer la confianza entre los equipos. La disposición positiva resulta clave para resolver desafíos cotidianos.

Valores que se reflejan en acciones diarias

Pasión, integridad, calidad e impacto positivo en las personas son los valores que guían a Hudson. Estos principios no quedan relegados a presentaciones institucionales, sino que se manifiestan en pequeñas acciones: bienvenidas a nuevos integrantes, café compartido, obsequios en fechas especiales, premios por objetivos y la tradicional fiesta de fin de año.

El impacto de estas prácticas se observa en la vida cotidiana y en la manera en que los equipos se relacionan.

Desde la compañía sostienen que Hudson no se define como una organización perfecta. Reconocen que existen aspectos por mejorar y asumen esa realidad con honestidad. La autenticidad de su gente se convirtió en un rasgo distintivo de la cultura interna.

“Quienes pasamos por empresas donde el trato no era bueno valoramos el doble el clima laboral que hay acá. Se nota que la empresa intenta que las personas no se sientan ‘un número más’”, manifiesta uno de los participantes del relevamiento anónimo realizado al interior de la empresa.

Un reconocimiento externo basado en la experiencia interna

En 2026, Hudson ingresó al Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar pymes de Great Place To Work. Este reconocimiento no provino de un discurso institucional, sino de la experiencia relatada por quienes forman parte de la empresa.

Las costumbres de saludarse, reírse juntos, celebrar los logros y acompañar en los momentos difíciles son parte de la identidad de esta compañía. En un contexto donde la confianza y la cercanía se valoran cada vez más, la marca argentina mantiene esos rasgos como parte de su esencia.